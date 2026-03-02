English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: అసలు అలాంటి వాడు హిందువే కాదు.!. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi sanjay fires on congress govt: హైడ్రా పేరిట అమాయకుల ఇళ్లను కూల్చివేస్తున్నారని బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా  పేదల ఇళ్లను కూల్చేడం ఏంటని రేవంత్ తీరును తూర్పారబట్టారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రధాని ఆవాస్ యోజన కింద 4 కోట్ల ఇళ్లను నిర్మించిందన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 2, 2026, 04:39 PM IST
  • ఇళ్ల కూల్చివేతలపై కాంగ్రెస్ పై బండి సంజయ్ ఫైర్..
  • హిందువులంతా ఏకం కావాలని పిలుపు..

Union minister bandi Sanjay fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి రసవత్తరంగా మారాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పలు చోట్ల చేపట్టిన ఇళ్లను కూల్చివేతలపై ఇటు బీఆర్ఎస్ అటు బీజేపీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ప్రజల ఇళ్లను కూల్చివేయడం ఏంటని కాంగ్రెస్ తీరును తూర్పారబడుతున్నారు. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లో
 హైడ్రా పేదల వందల ఇళ్ళను కూల్చివేశారని కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రధాని ఆవాస్ యోజన కింద 4 కోట్ల ఇళ్లను నిర్మించి ఇచ్చిందన్నారు.కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం కూల్చివేతల్ని టార్గెట్ గా చేసుకుందన్నారు.

 బఫర్ జోన్‌లో, ఎఫ్‌టీఎల్‌లో ఉన్న ఎన్ని ఇళ్లను కూల్చివేశారో లెక్కలన్ని బైటకు తీస్తామన్నారు.  మూసీ ఒడ్డున గాంధీ విగ్రహం పేరిట, ఖమ్మంలో భూదాన్ పేదల ఇళ్ల కూల్చివేతలు చేపట్టారని తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. అదే విధంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే పలు చోట్ల దేవాలయాల్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారని అన్నారు. 

హిందూ సమాజం జాగృతం కావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని అన్నారు. బాన్సువాడ ఘటనపై మండిపడ్డారు. హిందువులు ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని దాడులు చేస్తున్నారని అన్నారు.  కేవలం బొట్టు పెట్టుకుని దేవుడిని మొక్కితే సరిపొదన్నారు. దేవాలయాలపై దాడులు జరిగినప్పుడు స్పందించని వాడు అసలు హిందువే కాదని బండి సంజయ్ భావొద్వేగంతో మాట్లాడారు.

ముత్యాలమ్మ గుడి మీద దాడి చేసినా, ఇతర ఏ గుడులపై దాడి చేసినా స్పందించేది భజరంగ్ దళ్,  హిందూవాహిని, హిందూ సంస్థలు బీజేపీ, విశ్వహిందు పరిషత్ మాత్రమే అని బండి సంజయ్ తెల్చి చెప్పారు. కానీ మిగత వారు  స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. తనకు ఎందుకు అన్న ధోరణి మంచిది కాదన్నారు. 

Read more: Ktr on Revanth: రేవంత్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్.!. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టార్గెట్ గా కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

చాంద్రాయణగుట్టలో చారిత్రాత్మక హనుమాన్ దేవాలయంపై దాడి జరిగితే కూడా హిందువులు బయటకు రావడం లేదని అన్నారు.  హిందు దేవతలు,హిందువులపై దాడుల్ని ఇలానే వదిలేద్దామా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ రెండేళ్లలో అనేక గుళ్లపై దాడులు జరిగాయన్నారు. పార్టీలకతీతంగా హిందువులంతా ఐక్యం కావాలన్నారు. ఈ క్రమంలో బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

 

