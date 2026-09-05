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Bandi Sanjay: టీచర్లు కన్నీళ్లు పెడితే రాష్ట్రం బాగుపడదు.!. ఉపాధ్యాయ దినోత్సం వేళ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Teachers day celebrations 2026: రాష్ట్రంలో పీఆర్సీ అమలు కాకపోయినా, డీఏలు ఇవ్వకపోయినా ఎంతో సహానంతో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్నారని కొనియాడారు. అలాంటి వారిని ప్రభుత్వం ఇంకా వేధింపులకు గురిచేయడం సరికాదన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:08 PM IST
Bandi Sanjay: టీచర్లు కన్నీళ్లు పెడితే రాష్ట్రం బాగుపడదు.!. ఉపాధ్యాయ దినోత్సం వేళ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: bandisanjay(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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