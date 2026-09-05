/Bandi Sanjay: టీచర్లు కన్నీళ్లు పెడితే రాష్ట్రం బాగుపడదు.!. ఉపాధ్యాయ దినోత్సం వేళ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Union minister bandi Sanjay fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో గత కొన్ని నెలలుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బెనిఫిట్స్ అంశంపై రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది. ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను పెండింగ్ డీఏలు, పీఆర్సీలపై ఏకీపారేస్తున్నాయి. ఏకంగా ఆరు డీఏలు పెండింగ్ లో ఉంచడం ఏంటని అపోసిషన్ పార్టీలు విమర్శలు కురిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై కొంత మంది ఉపాధ్యాయులు కోర్టులో పిటిషన్ లు సైతం దాఖలు చేశారు. తమ బకాయిలు ఇప్పించాలని, రిటైర్ మెంట్ తర్వాత తమకు ఈ ఇబ్బందులు ఏంటని టీచర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం వేళ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ టీచర్ల పెండింగ్ బకాయిలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు.
ఉపాధ్యాయుల కన్నీళ్లతో ఏ దేశం కానీ, రాష్ట్రం కానీ బాగుపడదని మండిపడ్డారు. ఈ పచ్చి నిజాన్ని కాంగ్రెస్ పాలకులు గుర్తుంచుకొవాలన్నారు. ప్రభుత్వ టీచర్లు.. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ అర్ధాకలితో అలమటిస్తూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న గురువులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపుతున్నానని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో పీఆర్సీ అమలు కాకపోయినా, డీఏలు ఇవ్వకపోయినా ఉపాధ్యాయులు ఎంతో సహానంతో విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. బడినే సర్వస్వంగా భావించి కొవ్వొత్తిలా కరిగిన రిటైర్డ్ టీచర్లు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రాక మలిసంధ్యలో ఆఫీసుల చుట్టూ, కోర్టుల చోట్టు తిరుగుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండి.. వీరి సమస్యలు పరిష్కారం కాక పొవడం శోచనీయమన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా గురువులకు ఉచిత హామీల పాఠాలు చెప్పడం మానేసి, వారికి రావాల్సిన బెనిఫిట్ లు, రిటైర్ మెంట్ భత్యాలు వారికి సకాలంలో అందేలా చూడాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను డిమాండ్ చేశారు.
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