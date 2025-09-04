English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bandi Sanjay: నాకు ఒక్క రూపాయి అయినా ఇచ్చారా..? స్వీటు ముక్క కూడా తినిపించలేదు: బండి సంజయ్

Bandi Sanjay Latest News: "ఇంకెన్నాళ్లు బీఆర్ఎస్‌కు దోచిపెడతారు..? మీ వ్యాపారాలకు రాజకీయాలను వాడుకుంటారు రాజకీయ నాయకులయ్యాక మాలాంటి వాళ్లను ఓడించాలని చూస్తారు.." అంటూ గ్రానైట్ వ్యాపారులతో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 4, 2025, 02:20 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
IAS Smita Sabharwal: జీవితంలో మరో మైలురాయి దాటిన స్మితా సబర్వాల్.. భర్తతో కలిసి సంబరాలు
8
Smita Sabharwal
IAS Smita Sabharwal: జీవితంలో మరో మైలురాయి దాటిన స్మితా సబర్వాల్.. భర్తతో కలిసి సంబరాలు
Bandi Sanjay: నాకు ఒక్క రూపాయి అయినా ఇచ్చారా..? స్వీటు ముక్క కూడా తినిపించలేదు: బండి సంజయ్

Bandi Sanjay Latest News: కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ కరీంనగర్ లోని గ్రానైట్ అసోషియేషన్ నాయకులకు ఝలక్ ఇచ్చారు. 20 ఏళ్లుగా గ్రానైట్ వ్యాపారులంతా బీఆర్ఎస్‌కు దోచిపెడుతూనే ఉన్నారని, ఇంకెన్నాళ్లు దోచిపెడతారని ప్రశ్నించారు. ఒక్కో గ్రానైట్ కటింగ్ మిషన్ దుకాణం నుంచి సభ్యత్వం పేరుతో గ్రానైట్ అసోసియేషన్ రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలదాకా వసూలు చేసిందని, ఆ సొమ్మును ఏం చేశారని చెప్పాలన్నారు. గ్రానైట్ వ్యాపారుల నుంచి  వెయ్యి కోట్లు తీసుకున్నట్లు నాపై కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తూ నిందలేసినా ఖండించలేదని అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

గణేశ్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఈరోజు తొలుత మానకొండూరు చెరువు వద్దకు వచ్చారు. అక్కడ గ్రానైట్ అసోసియేషన్ నాయకులు తిరుపతి గౌడ్ తోపాటు మరికొందరు నాయకులు ఎదురుపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ చైనా పర్యటనకు వెళ్లాచ్చాక వ్యాపార సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయని, గ్రానైట్ వ్యాపారం పుంజుకునే అవకాశం ఉందని గ్రానైట్ అసోసియేషన్ నేతలు చెప్పారు. ఆ వెంటనే సంజయ్ స్పందిస్తూ ‘‘మరి కనీసం ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మోదీకి థ్యాంక్స్ అయినా చెప్పారా? ఎందుకు చెప్పలేదు? గత 20 ఏళ్లుగా మీరంతా బీఆర్ఎస్ కు దోచిపెడుతూనే ఉన్నారు. మీలో కొందరు వ్యాపారాల కోసం రాజకీయాలను వాడుకుంటున్నరు. కొందరు రాజకీయ నాయకులై వ్యాపారాలను పెంచుకుంటరు. వచ్చిన సొమ్ముతో రాజకీయాలు చేస్తారు. మాలోంటోళ్లను ఓడగొట్టాలని చూస్తరు.’’అని చురకలంటించారు.

గ్రానైట్ అసోసియేషన్ నుంచి బండి సంజయ్ కోట్ల రూపాయల లంచం తీసుకున్నాడంటూ గతంలో జరిగిన దుష్ప్రచారాన్ని ఈ సందర్భంగా సంజయ్ వారి వద్ద ప్రస్తావించారు. ‘‘ఏనాడైనా మీరు నాకు ఒక్క రూపాయి అయినా ఇచ్చారా? నేను గెలిచిన తరువాత కూడా మీలో ఒక్కరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి కనీసం బొకే అయినా ఇచ్చారా? ఒక్క స్వీటు ముక్క కూడా తిన్పించలేదు కదా. కానీ బయట మాత్రం కొందరు నాకు 700 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చానని నిందలేస్తుంటే మీ అసోసియేషన్ కనీసం ఖండించలేదు. పైగా వందల కోట్ల రూపాయలను బీఆర్ఎస్‌కు దోచి పెట్టి  ఆ పార్టీని ఇంకా సాదుతున్నరు. కానీ సమాజానికి సేవ చేయాలనే ఆలోచన మాత్రం మీకు రావడం లేదు.’’అని వ్యాఖ్యానించారు. 

ఆ తరువాత అక్కడి నుంచి చింతకుంట చెరువు వద్దకు వచ్చి గణేశ్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లపై అధికారులతో మాట్లాడుతుండగా మల్లిఖార్జున మధుతో కలిసి కొందరు గ్రానైట్ వ్యాపారులు అక్కడిక వచ్చారు. మళ్లీ వాళ్లను ఉద్దేశించి ‘‘గ్రానైట్ అసోసియేషన్ కేంద్రానికి చెల్లించింది రూ.300 కోట్లకు మించి లేదు. బయటకు పోయి మాత్రం వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చినట్లు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. గ్రానైట్ కటింగ్ మిషన్ దుకాణాల నుంచి సభ్యత్వం పేరుతో ఒక్కో దుకాణం నుంచి రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల దాకా గ్రానైట్ అసోసియేషన్ వసూలు చేసింది. దాదాపు 350 నుంచి  500 షాపుల దాకా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం ఉంది.  

మరి ఆ సొమ్మును ఏం చేశారు? సమాజానికి ఏమైనా సేవ చేశారా? గణేశ్ పండుగ సందర్భంగా గల్లీగల్లీలో గణేష్ మండపాలు పెడతారు. కనీసం తట్టెడు మట్టి పోశారా? కరెంట్ బిల్లులైనా కట్టారా? అధికారులు, పోలీసులు సొంతంగా ఖర్చు పెట్టుకుని తిండి తింటూ రాత్రింబవళ్లు డ్యూటీ చేస్తారు. అట్లాంటి వాళ్లకు భోజన, మంచి నీళ్ల సదుపాయాలైనా కల్పించారా? అవేమీ చేయరు. మరి వసూలు చేసిన కోట్ల రూపాయలను ఏం చేశారు? తీస్తా..  ఆ లెక్కలన్నీ త్వరలోనే బయటకు తీస్తా...’’అని అన్నారు. దీంతో ఖంగుతిన్న  దీంతో ఖంగుతిన్న గ్రానైట్ అసొసియేషన్ నాయకులు సమాజానికి సేవ చేస్తామని అందులో భాగంగానే గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా క్రేన్లను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. త్వరలోనే మోదీకి సైతం థ్యాంక్స్ చెబుతామని, గ్రానైట్ అసోసియేషన్ పేరుతో సమాజానికి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తామని చెప్పారు. అనంతరం సంజయ్ మాట్లాడుతూ ఎవ్వరికీ పైసలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా స్వేచ్ఛగా వ్యాపారం చేసుకునే పరిస్థితిని కల్పిస్తానని, సమాజానికి సేవ చేసే కార్యక్రమాలు చేయాలని సూచిస్తూ ముందుకు సాగారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bandi Sanjaybandi sanjay latest newsunion minister bandi sanjayUnion Minister Bandi Sanjay News

Trending News