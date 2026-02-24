Bandi Sanjay: 'రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే కూల్చబోతున్నారు: బండి సంజయ్

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bandi Sanjay vs Revanth Reddy: తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ఎవరో కూల్చే అవకాశాన్ని ఇవ్వరని.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే కూల్చబోతున్నారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు నారాజ్ లో ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డికి గ్యారెంటీ లేదని ప్రకటించారు. కానీ తాము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంపూర్ణంగా కొనసాగాలని భావిస్తున్నట్లు బండి సంజయ్ తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 24, 2026, 11:25 PM IST

Bandi Sanjay Kumar: 'ఎమ్మెల్యేలంతా నారాజ్ లో ఉన్నారు నియోజకవర్గాలకు నిధులివ్వడం లేదు. కాంగ్రెస్ లో ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే అవకాశాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వరు సొంత పార్టీ నేతలే ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చుతారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి గ్యారంటీ లేదు. కాంగ్రెస్ నేతలే అవినీతిమయమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూల్చబోతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూలిపోవాలని బీజేపీ కోరుకోవడం లేదు. ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా పాలన కొనసాగించాలని ఆశిస్తోంది' అని బండి సంజయ్ తెలిపారు.

కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో నూతనంగా ఎన్నికైన కార్పొరేటర్ల, కౌన్సిలర్ల పరిచయ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 'ఇకపై ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా బీజేపీదే విజయం తథ్యం' అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 'కాంగ్రెస్ పార్టీలో లొల్లి స్టార్ట్ అయ్యింది. కర్నాటకలో 32 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మాకు మంత్రి పదవులు కావాలని రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాశారు. తెలంగాణలోనూ రెండు జిల్లాల్లో ఎమ్మెల్యేలు కర్నాటక తరహాలో మంత్రి పదవులు కావాలని అసమ్మతి సమావేశాలు పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుత మంత్రులు అవినీతికి పాల్పడుతూ కాంగ్రెస్ ను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యేలు లేఖలు రాసి రోడ్డుపైకి వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది' అని కాంగ్రెస్ పై బండి సంజయ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'2028లో తెలంగాణలో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా మనందరం పనిచేద్దాం' బీజేపీ శ్రేణులకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు. 'ప్రతి కార్యకర్తకు బీజేపీ కార్యాలయం పవిత్రమైన దేవాలయం. పార్టీ కంటే నేనే గొప్ప అనుకున్న వాళ్లంతా కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు. బండి సంజయ్ అనే నేను పార్టీలో లేకుంటే నన్ను కక్కులు కూడా దేకవు' అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు

'కరీంనగర్ లో కార్యకర్తల కష్టం, నాయకుల స్ట్రాటజీతోనే మేయర్ కలను సాకారం చేసుకోగలిగాం. కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం పార్టీలు కుమ్కక్కై కుట్రలు చేసినా అధిగమించగలిగాం. ఆ పార్టీలు దిగజారి కుట్రలు చేసినా విజయం సాధించాం. రేవంత్ రెడ్డి కూడా తన స్థాయికి దిగజార్చుకుని బీజేపీకి మేయర్ పదవి దక్కకుండా కుట్ర చేశారు. ప్రజాతీర్పుకు భిన్నంగా రేవంత్ రెడ్డితోపాటు కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం నేతలు చేసిన కుట్రలపై కొందరు కార్పొరేటర్లే తిరుగుబాటు చేసి స్వచ్ఛందంగా మేయర్ ఎన్నికలో తటస్థంగా నిలిచి సహకరించారు' అని బండి సంజయ్ వివరించారు. కరీంనగర్ మేయర్ గెలుపు ఊత్సాహంతో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పనిచేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ పదవిని కైవసం చేసుకుందామని చెప్పారు. 'ఓవైసీ కళ్లల్లో ఆనందం కోసమే రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ ను మూడు ముక్కలు చేసి అందులో ఒక దానికి ఎంఐఎం పార్టీకి దారాధత్తం చేయాలని చూస్తున్నారు' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆరోపించారు.

