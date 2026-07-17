Bandi sanjay convoy accident in sircilla: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ బండి సంజయ్ ప్రయాణిస్తున్న కాన్వాయ్ కు స్వల్ప ప్రమాదం జరిగింది. సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డి పేట మండలం హరిదాస్ నగర్ నుంచి గంభీరావుపేటకు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. వరుసగా ఒకదానికొకటి కాన్వాయ్ వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో కార్ల ముందు, వెనుక భాగాలు స్వల్పంగా ధ్వంసమయ్యాయి. అయితే ఈ ప్రమాదంలో కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి.
కానీ ఎవరికి ఎలాంటి ప్రమాదం సంభవించలేదు. దీంతో అందరు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఇతర వాహనాల్లో ఎక్కి మరల కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తన పర్యటనకు బయలుదేరారు. బండి సంజయ్ కాన్వాయ్ లోని వాహనాలు ప్రమాదంకు గురైందని తెలిసి కార్యకర్తలు, బీజేపీ శ్రేణులు కొంత ఆందోళనలకు గురయ్యారు.
ఆ తర్వాత క్షేమంగా ఉన్నారని తెలిసి ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. మరోవైపు బీజేపీకూడా తెలంగాణలో జోరుగా తనదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తుంది. ఇటీవల సింగరేణి కార్మికులతో సమావేశం అయ్యారు.
ఆ తర్వాత తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీజేపీని మరల క్యాడర్ ను బలపర్చి, రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో పాగా వేయాలని బీజేపీ నేతలు ఇప్పటి నుంచితమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు.
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