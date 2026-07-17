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Bandi Sanjay: కాన్వాయ్‌లోని వాహనాలకు ప్రమాదం.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌కు తప్పిన ముప్పు.. ఎక్కడంటే..?

Bandi Sanjay convoy Accident: సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డి పేట మండలం హరిదాస్ నగర్ నుంచి గంభీరావుపేటకు వెళ్తుండగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాన్వాయ్ కు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ఘటనలో పలుకార్లు స్వల్పంగా ధ్వంసమయ్యాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:08 PM IST
Bandi Sanjay: కాన్వాయ్‌లోని వాహనాలకు ప్రమాదం.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌కు తప్పిన ముప్పు.. ఎక్కడంటే..?
Image Credit: bandisanjayconvoyaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bandi Sanjay: బండి సంజయ్ కాన్వాయ్‌కు స్పల్ప ప్రమాదం.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌కు తప్పిన ముప్పు..
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