Bandi Sanjay RSS March: రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (RSS) శత వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో పథ సంచలన్ (ఆర్ఎస్ఎస్ కవాతు) జరిగింది. ఇందులో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు. ఆర్ఎస్ఎస్ యూనిఫామ్లో ఆయన లుక్ అదిరి పోయింది. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్గా బండి సంజయ్.. RSS కవాతులో పాల్గొన్నారు. రాంనగర్ నుండి శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజీ గ్రౌండ్ వరకు రూట్ మార్చ్ సాగింది.
రాంనగర్ సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ నుండి RSS రూట్ మార్చ్ లో పాల్గొన్నారు బండి సంజయ్. RSS వస్త్రధారణలో ఆయన ఆకట్టుకున్నారు. బండి సంజయ్తో పాటు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ రూట్ మార్చ్లో ఆయన కుమారుడు బండి సాయి సుముఖ్ పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్లో RSS కార్యకర్తగా బండి సంజయ్ జీవితం ప్రారంభమైంది. చదువుకునే సమయంలో రాంనగర్ బస్తీలో ముఖ్య శిక్షక్గా కొనసాగారు. RSS పథ సంచలన్ సమారోప్ కార్యక్రమంలో బండి సంజయ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అక్కడి జనాలంతా ఆయనను ఆసక్తిగా తిలకించారు.
7 తరగతిలో బాల స్వయంసేవక్గా చేరి ఆనాటి నుండి ఈరోజు వరకు ఎత్తిన కాషాయ ధ్వజం దించకుండా భుజాన మోస్తూ.. భరతమాత సేవలో తరిస్తుండడం నా పూర్వ జన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ ఈ శరీరం ఉన్నంతవరకు భరతమాత పరమ వైభవ స్థితి కోసం నేను ఎంచుకున్న మార్గం ఎంత కఠినమైనప్పటికీ భరతమాత పాదాల సేవ విడువను అని తెలియజేస్తూ.. ఈరోజు సంఘ శక్తిని చాటుటకు గణవేషధారినై పథసంచలన్ లో పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానంటూ బండి సంజయ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
Also Read: Telangana Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్న్యూస్.. స్కూళ్లలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్.. మెనూ ఏంటంటే..!
Also Read: BEL Jobs: ఐటిఐ, డిప్లొమా చేసిన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. BELలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook