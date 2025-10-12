English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: ఆర్ఎస్‌ఎస్‌ యూనిఫామ్‌లో బండి సంజయ్.. కవాతులో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి

Union Minister Bandi Sanjay: RSS శత వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో పథ సంచలన్ (RSS కవాతు) జరిగింది. ఈ కవాతులో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు. ఆర్ఎస్ఎస్ యూనిఫామ్‌లో ఆయన లుక్ అదిరిపోయింది. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్‌గా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. ఆర్ఎస్ఎస్ కవాతులో పాల్గొన్నారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 12, 2025, 09:12 PM IST

Bandi Sanjay RSS March: రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (RSS) శత వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో పథ సంచలన్ (ఆర్ఎస్ఎస్ కవాతు) జరిగింది. ఇందులో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు. ఆర్ఎస్ఎస్ యూనిఫామ్‌లో ఆయన లుక్ అదిరి పోయింది. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్‌గా బండి సంజయ్.. RSS కవాతులో పాల్గొన్నారు. రాంనగర్ నుండి శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజీ గ్రౌండ్ వరకు రూట్ మార్చ్ సాగింది.

రాంనగర్ సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ నుండి RSS రూట్ మార్చ్ లో పాల్గొన్నారు బండి సంజయ్. RSS వస్త్రధారణలో ఆయన ఆకట్టుకున్నారు. బండి సంజయ్‌తో పాటు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ రూట్ మార్చ్‌లో ఆయన కుమారుడు బండి సాయి సుముఖ్ పాల్గొన్నారు. కరీంనగర్‌‌లో RSS కార్యకర్తగా బండి సంజయ్ జీవితం ప్రారంభమైంది. చదువుకునే సమయంలో రాంనగర్ బస్తీలో ముఖ్య శిక్షక్‌గా కొనసాగారు. RSS పథ సంచలన్ సమారోప్ కార్యక్రమంలో బండి సంజయ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అక్కడి జనాలంతా ఆయనను ఆసక్తిగా తిలకించారు.

7 తరగతిలో బాల స్వయంసేవక్‌గా చేరి ఆనాటి నుండి ఈరోజు వరకు ఎత్తిన కాషాయ ధ్వజం దించకుండా భుజాన మోస్తూ.. భరతమాత సేవలో తరిస్తుండడం నా పూర్వ జన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ ఈ శరీరం ఉన్నంతవరకు భరతమాత పరమ వైభవ స్థితి కోసం నేను ఎంచుకున్న మార్గం ఎంత కఠినమైనప్పటికీ భరతమాత పాదాల సేవ విడువను అని తెలియజేస్తూ.. ఈరోజు సంఘ శక్తిని చాటుటకు గణవేషధారినై పథసంచలన్ లో పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానంటూ బండి సంజయ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bandi Sanjay Rss MarchBandi Sanjayunion minister bandi sanjayKarimnagarRSS

