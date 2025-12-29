Bandi Sanjay: శివుడే బాలయ్యను ఆవహించినట్లుంది.!. అఖండ 2 తాండవంపై బండి సంజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Union Minister bandi Sanjay praises akhanda 2 movie: బాలయ్య, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో ఇటీవల అఖండ 2 తాండవం అనేక ఆటంకాలను దాటుకుని విడుదలైంది. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ భారీ వసూళ్లతో దూసుకుని పోతుంది. అభిమానులు అఖండ 2 లో బాలయ్య నటన చూసి పూనకాలతో ఊగిపోతున్నారు. ఇప్పటికే థియేటర్ ల దగ్గర కూడా బాలయ్య అభిమానుల మాస్ జాతర కొనసాగుతుంది. ఇటీవల సనాతన ధర్మంపై దాడులు, కాంట్రవర్సీ ఘటనలు ఎక్కువగా మారాయి.ఈ క్రమంలో బాలయ్య అఖండ 2 ను ప్రతి ఒక్కరు చూడాలని అందరు కోరుతున్నారు.
ఇటీవల చిల్కురు ప్రధాన ఆలయ పూజారీ రంగరాజన్ సైతం బాలయ్య మూవీని చూసి ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కూడా బాలయ్య అఖండ 2 తాండవం చూశారు.ఈ క్రమంలో బోయపాటి, బాలయ్యలపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ మూవీని చూస్తున్నంత సేపు ఒకరకమైన గూస్ బంప్స్ వచ్చాయన్నారు.
ఆ పరమేశ్వరుడు వీరిని ఆవహించి సినిమా తీయించాడా అన్న విధంగా ఉందన్నారు. తన ఇన్నేళ్ల కెరియరల్ ఇంత మంచి సినిమాను చూడలేదన్నారు. బాలకృష్ణ సినిమాలు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ బెట్టింగ్ వేసుకొని మరీ చూస్తున్నారన్నారు.
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని మైమరిపించేలా బాలకృష్ణ యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడని బండి సంజయ్ ప్రశంసించారు. చాలా మంది బాలకృష్ణలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని చూసుకుంటున్నామన్నారు.
అఖండ 2 సినిమాలో బాలకృష్ణను చూస్తే పరమేశ్వరుడే ప్రత్యక్షం అయ్యాడనిపిచిందని బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలుచేశారు. అఖండ 2 సినిమా చూసిన తర్వాత, ఇన్ని రోజులు నా జీవితం వృధా చేసానని అనిపించిందని బండి సంజయ్ భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో బండి సంజయ్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి.
