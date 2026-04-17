Bandi Sanjay: సోనియాగాంధీని రేవంత్ రెడ్డి బలిదేవత అనలేదా?: బండి సంజయ్‌

Bandi Sanjay Supports To Tejasvi Surya: విద్వేష ప్రసంగం చేసిన తేజస్వి సూర్యపై తెలంగాణ సమాజం మండిపడగా.. అతడికి కేంద్ర మంత్రులు, తెలంగాణ బీజేపీ నాయకత్వం అండగా నిలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పందిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'సోనియాగాంధీని రేవంత్ రెడ్డి బలిదేవత అనలేదా? సోనియా చేసిన నీచ పనులతో తెలంగాణలో వెయ్యి మంది బలిదానమయ్యారని చెప్పలేదా? తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కించపర్చింది రేవంత్ రెడ్డి కాదా?' అని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆందోళనలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ సెక్రటేరియట్, కలెక్టరేట్
తెలంగాణ ఉద్యమకారులను దేశభక్తులతో పోలుస్తూ బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య దేశ విభజన అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు వివాదం చేయడమేంటని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ మండిపడ్డారు. న్యూఢిల్లీలోని తన నివాసంలో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు వ్యతిరేకంగా రేవంత్ రెడ్డి ఆనాడు తుపాకీ పట్టుకు వెళ్లలేదా? అలాంటి సీఎం మంత్రివర్గంలో మీరు మంత్రులుగా ఎందుకు ఉన్నారు? 2009లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును ప్రకటించి యూ టర్న్ తీసుకుంది కాంగ్రెస్ కాదా? తెలంగాణ ఉద్యమకారులను దేశభక్తులుగా పోల్చుతూ తేజస్వీ దేశ విభజన అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తే వివాదం చేస్తారా? దేశ విభజన సమయంలో కాంగ్రెస్, బ్రిటీషర్ల తప్పిదాలవల్లే లక్షల మంది చనిపోయింది నిజం కాదా? 2009లో తెలంగాణ ప్రకటించి కాంగ్రెస్ యూటర్న్ తీసుకోవడంతోనే 1,400 మంది యువకులు బలిదానమైంది నిజం కాదా?' అని రేవంత్ రెడ్డిపై బండి సంజయ్ తెలిపారు.
Also Read: Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ రిలీఫ్.. పాతబస్తీలో కొత్త ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభం
'మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అంశంపై బీజేపీకి క్రెడిట్ వస్తుందనే అక్కసుతోనే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు. నిన్న రాత్రి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫోన్లో మాట్లాడుకునే ఈ కుట్రలకు తెరదీశారు. తెలంగాణ ప్రజలెవరూ మోసపోవద్దని కోరుతున్నా' అని బండి సంజయ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం మొదటి నుంచి చిత్తశుద్ధితో పనిచేసిన పార్టీ బీజేపీయే అని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించిన రేవంత్ రెడ్డి ఆనాడు సోనియాగాంధీని బలిదేవత అంటూ తూలనాడిన విషయాన్ని మర్చిపోయారా? అని ప్రశ్నించారు. సోనియాగాంధీ చేసిన నీచమైన పనులతో ఆనాడు వెయ్యి మందికిపైగా తెలంగాణ యువకులు చనిపోయారని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
Also Read: Akshaya Tritiya Offers: అక్షయ తృతీయకు దుబాయ్ సంస్థలు బంపర్ ఆఫర్లు.. 40 నుంచి 70 శాతం డిస్కౌంట్
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై బీజేపీకి ఎక్కడ క్రెడిట్ వస్తుందనే భయంతోనే ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు ఇలాంటి కుట్రలకు తెరదీశారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ విమర్శించారు. 'బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య రాష్ట్ర విభజన విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన తప్పిదాలతో వందలాది మంది తెలంగాణ యువకులు బలిదానం చేశారని చెబుతూ దేశ విభజన అంశాన్ని ప్రస్తావించారే తప్ప ఆయన తెలంగాణను అవమానించలేదు' అని వివరించారు.
ఆనాడు సోనియా గాంధీని 'బలిదేవత' అంటూ శాపనార్థాలు పెట్టి, తెలంగాణ గడ్డపై ఉద్యమకారుల వైపు తుపాకీ ఎక్కుపెట్టిన నాయకుని పంచన చేరి, ఆయన కేబినెట్ మంత్రులుగా ఉన్న మీరా.. మా పార్టీ గురించి మాట్లాడేది? pic.twitter.com/hWWQxdHpEO
— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) April 17, 2026
'తెలంగాణపై పిల్లిమొగ్గలు వేస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన ప్రకటనలతో 1,400 మంది యువకులు తెలంగాణ కోసం ప్రాణత్యాగం చేసింది నిజం కాదా? కాంగ్రెస్ తప్పిదాలను ఎండగడితే బీఆర్ఎస్ నేతలు ఎందుకు ఉలికిపడుతున్నారు?' అని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. 'రేవంత్ రెడ్డి సోనియాగాంధీని బలిదేవత అనలేదా? సోనియాగాంధీ చేసిన నీచమైన పనులతో తెలంగాణలో వందల మంది చనిపోయారని అనలేదా?' అని నిలదీశారు.
'భారతదేశ చరిత్రలో గుర్తుండుపోయే విధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అమోదం పొందబోతున్న ఈ అద్బుత ఘడియలను దేశ ప్రజలంతా ఆస్వాదిస్తుంటే చూస్తూ ఓర్వలేకపోతున్నారు. రేవంత్ ప్రభుత్వం రెండేళ్లలోనే రూ.3 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి తెలంగాణ ప్రజల చేతికి చిప్ప ఇచ్చింది నిజం కాదా?' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అని తెలిపారు.
