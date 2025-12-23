Bandi Sanjay: కేసీఆర్, కేటీఆర్ లకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నోటీసులు.!. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఏమన్నారంటే..?..

Bandi sanjay reacts on sit notices to kcr and ktr on phone tapping case: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై సిట్ దర్యాప్తు సంస్థ స్పీడ్ ను పెంచింది. ఈక్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా తొమ్మది మంది పొలీసుల టీమ్ ను ఏర్పాటుచేసిన విషయం తెలిసిందే. ఏ సమయంలో అయిన కేసీఆర్ కు, మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు నోటీసులు జారీ చేసే చాన్స్ ఉందని వార్తలు రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్లకు నోటీసులు జారీ చేయాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) నిర్ణయించడంను స్వాగతీస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఫోన్ ట్యాపింగ్ తో ఎన్నో కుటుంబాల్లో చిచ్చు రగిలిందన్నారు.
రాజకీయ నేతలు చివరకు కన్నకూతురు, అల్లుడి ఫోన్ లను ట్యాప్ చేయించి ఎస్ ఐబీ వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించారన్నారు. అదే విధంగా అనేక మంది కాంట్రక్టర్లు, నేతల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి వసూళ్లకు తెరతీశారన్నారు. కేవలం నోటీసులు జారీ చేయడం మాత్రమే కాదని, దోషులను కూడా తెల్చాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు.
Read more: Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో కీలక పరిణామం.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు నోటీసులు..?..
సంవత్సరాలకు తరబడి ఎపిసోడ్ లా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం నడుస్తుందన్నారు. సిట్ అధికారులకు, ఇతర అధికారులకుఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో అధికారులకు ఒత్తిడి లేకుండా వారికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను కోరారు. దీనివెనకాల ఉన్న సూత్రధారులు, పాత్ర దారుల్ని చట్టం ముందు ఉంచాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి