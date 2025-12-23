Bandi Sanjay: కేసీఆర్, కేటీఆర్ లకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నోటీసులు.!. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఏమన్నారంటే..?..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bandi sanjay on phone tapping notice to kcr:  ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు నోటీసులు ఇవ్వనున్నరని వార్తలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్  సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:49 PM IST
Bandi sanjay reacts on sit notices to kcr and ktr on phone tapping case:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై సిట్ దర్యాప్తు సంస్థ స్పీడ్ ను పెంచింది. ఈక్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా తొమ్మది మంది పొలీసుల టీమ్ ను ఏర్పాటుచేసిన విషయం తెలిసిందే. ఏ సమయంలో అయిన కేసీఆర్ కు, మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్‌ రావులకు నోటీసులు జారీ చేసే చాన్స్ ఉందని వార్తలు రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌లకు నోటీసులు జారీ చేయాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) నిర్ణయించడంను స్వాగతీస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.  ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఫోన్ ట్యాపింగ్ తో ఎన్నో కుటుంబాల్లో చిచ్చు రగిలిందన్నారు.

రాజకీయ నేతలు చివరకు కన్నకూతురు, అల్లుడి ఫోన్ లను ట్యాప్ చేయించి ఎస్ ఐబీ వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించారన్నారు. అదే విధంగా అనేక మంది కాంట్రక్టర్లు, నేతల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి వసూళ్లకు తెరతీశారన్నారు. కేవలం నోటీసులు జారీ చేయడం మాత్రమే కాదని, దోషులను కూడా తెల్చాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు.

Read more: Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో కీలక పరిణామం.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు నోటీసులు..?..

సంవత్సరాలకు తరబడి ఎపిసోడ్ లా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం నడుస్తుందన్నారు. సిట్ అధికారులకు, ఇతర అధికారులకుఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో అధికారులకు  ఒత్తిడి లేకుండా వారికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను కోరారు. దీనివెనకాల ఉన్న సూత్రధారులు, పాత్ర దారుల్ని చట్టం ముందు ఉంచాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Phone Tapping CaseBandi SanjayCP SajjanarHyderabadFormer CM KCR

