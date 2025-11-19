English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: నా శ్వాస అప్పుడే ఆగిపోయినట్లు.!. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏం జరిగిందంటే..?

Bandi Sanjay emotional comments: ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అనే తేడా లేకుండా మోదీ ప్రభుత్వం అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తోందన్నారు. కానీ వారు మాత్రం.. బీజేపీకి ఎందుకు ఓటు వేయడంలేదని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఫైర్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:20 PM IST
Union minister bandi Sanjay sensational comment on Hinduism: జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల తర్వాత కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తన జోరును మరింత పెంచారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో అధికార దుర్వినియోగం, డబ్బులిచ్చి మరీ గెల్చిందన్నారు. అంతేకాకుండా.. హిందుత్వంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కరీంనగర్ లో బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడారు.  తనపై చాలా మంది కట్టర్ హిందు అని అంటున్నారని, హిందు అని పేరు చెప్పుకుంటూ  ఓట్లు అడుగుతున్నారని విమర్శిస్తున్నారన్నారు.  అయితే.. దీనికి బండి కౌంటర్ ఇస్తు.. నా నోటి నుండి హిందుత్వం ఆగిపోతే నా శ్వాస ఆగిపోయినట్లే అని తెల్చి చెప్పారు. 

హిందుత్వంతోనే తెలంగాణలో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చే విధంగా చేస్తామన్నారు.గతంలో..  జీహెచ్ఎంసీలో హిందుత్వంవల్లే 4 నుండి 48 సీట్లు గెలిచామని గుర్తుచేశారు.మరోవైపు.. ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అనే తేడా లేకుండా మోదీ ప్రభుత్వం అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తోందని, అయిన కూడా  ఆ ముస్లింలు బీజేపీకి ఎందుకు ఓట్లు వేయడం లేదన్నారు. సౌదీ ఘటన తర్వాత , గతంలో కూడా పలు సందర్భాల్లో ముస్లింలకు కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ ప్రభుత్వం అండగా ఉన్న కూడా.. ముస్లింలు మాత్రం తమ బుద్ది చూపిస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.

అదే విధంగా  ఎన్నికలు రాగానే... మసీదుల్లో ముస్లింలంతా ఒక్కటై అల్లా మీద ప్రమాణం తీసుకుని బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు ఓటేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు.. 12 శాతం ముస్లింలంతా ఒక్కటైతే తప్పు లేనిది.. దేశంలో  ఉన్న 80 శాతం హిందువులంతా ఓటు బ్యాంకుగా మారితే తప్పేముందంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలపై ధ్వజమెత్తారు. హిందూత్వ వాదంతోనే గడపగడపకూ తిరుగుతానని... తెలంగాణలో రామరాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చి తీరుతామన్నారు.

సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు ఓటేస్తే తెలంగాణాలోని పంచాయతీలకు నయాపైసా రాదని కేంద్ర మంత్రి  బండి సంజయ్ జోస్యం చెప్పారు. మరోవైపు పంచాయతీల్లో జరుగుతున్న డెవలప్ మెంట్  అంతా కేంద్ర నిధులతోనని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు.  బీజేపీకి ఓటు వేసి గెలిపిస్తేనే పంచాయతీలు బాగుపడతాయని, మరిన్ని నిధులు వస్తాయన్నారు. కాంగ్రెస్ రెండేళ్ల వైఫల్యాలపై కాషాయ సమరభేరీకి శ్రీకారం చుడతామన్నారు.

Read more: kalvakuntla Kavitha: కవితను ఈడ్చిపడేసిన పోలీసులు.!. సింగరేణి భవన్ వద్ద హైటెన్షన్.. ఏంజరిగిందంటే..?

కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఈనెల 26న  ‘సంతకాల సేకరణ’ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని బండి సంజయ్ తెల్చి చెప్పారు. అదే విధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలన వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ రూపొందించిన కరపత్రాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ విడుదల  చేశారు. దీనితో పాటు.. కాషాయ సైనికుడు బండి సంజయ్ పై రూపొందించిన గీతాన్ని చంద్రశేఖర్ తివారీ  విడుదల చేశారు.  బలిరా... భళి భళిరే అంటూ సాగిన పాటకు బీజేపీ కార్యకర్తలు ఫుల్ జోష్ తో డ్యాన్స్ లు చేశారు.

 

 

