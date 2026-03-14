Bandi Sanjay: ఆ మూడు పార్టీలు ఒక్కటైన వార్ వన్ సైడ్.!. బండి సంజయ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Bandi Sanjay sensational comments in kondagattu anjanna ashirvada yatra: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఇటీవల కరీంనగర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించి, మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటే కొండగట్టుకు కాలినడకన వస్తానని
మొక్కుకున్నారు. తన మాట ప్రకారం.. అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర పేరిట ఈ రోజు కరీంనగర్ నుంచి కొండగట్టుకు బయలు దేరారు. దీనిలో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు భారీగా పాల్గొన్నారు. ఎండను సైతం లెక్కచేయకుండా బండి సంజయ్ వెనక నడిచారు. ఈ యాత్రలో దాదాపు 10 వేల మంది బండి సంజయ్ తో నడుస్తున్నారు. దీనితో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ రాబోయేది కమలం పార్టీ అని స్పష్టం చేశారు.
కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల లోపాయకారి ఓప్పందం ప్రజలకు తెలిసి పోయిందన్నారు. అదే విధంగా ఎంఐఎంతో రెండు పార్టీలు రహస్యంగా మంతనాలు చేస్తున్నాయన్నారు.ఇక ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి వచ్చిన తెలంగాణలోరాబోయే ఎన్నికల్లో సత్తా చాటేది బీజేపీ పార్టీనే అంటూ స్పష్టం చేశారు. ఇన్ని కేసులు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నేతలపై బనాయిస్తున్న అరెస్ట్ చేయక పోవడంతోనే వారి మధ్య ఉన్న బంధం తెలుస్తుందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కల్వకుంట్ల కుటుంబంను అరెస్ట్ చేసే ధైర్యంలేదన్నారు.
ఇక హైదరాబాద్ లో కూడా జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా కమలం పార్టీ సత్తా చాటుతుందని జోస్యం చెప్పారు. మరోవైపు ఎల్పీజీ కొరతపై దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలకు ఇరాన్, యూఎస్ ఇజ్రాయేల్ ల వార్ గురించి తెలుసన్నారు. ఇరాన్ నుంచి భారత నౌకలు వస్తున్నాయని అన్నారు. అపోసిషన్ పార్టీలు చేస్తున్న ఆరోపణల్ని నమ్మాల్సిన అవసరంలేదన్నారు.
బండి యాత్రలో తెనెటీగల దాడి..
బండి సంజయ్ యాత్రలో అనుకొని ఘటన చోటుచేసుకుంది.రమడుగు మండలం వెదిరేలో చెట్టుపై నుంచి తేనెటీగలు ఒక్కసారిగా పైకి లేచాయి. పలువురు కార్యకర్తల్ని కుట్టాయి. దీంతో ముగ్గురిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో కొంత విరామం తీసుకుని మరల పాదయాత్రను స్టార్ట్ చేశారు.
