Bandi Sanjay Video: కేసీఆర్ కూతురు, అల్లుళ్లను వదల్లేదు.. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌పై మరో బాంబు పేల్చిన బండి సంజయ్.. వీడియో ఇదే..

Bandi Sanjay comments on kcr:  సిట్ విచారణ అనంతం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ తన కూతురు, అల్లుళ్ల ఫోన్లను కూడా ట్యాపింగ్ చేశాడని బండి సంజయ్ మరోసారి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:42 PM IST
  • కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగిన బండి సంజయ్..
  • ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay sensational comments on former cm kcr: తెలంగాణలో రాజకీయాలు వానాకాలంలో హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా  ఇటీవల బనక చర్ల వివాదం, కవిత ఎపిసోడ్, కాళేశ్వరం కమిషన్ రిపోర్టపై రచ్చ నడుస్తుంది. అయితే.. ఇప్పుడు తాజాగా.. మరోసారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం తెలంగాణలో వివాదం రాజేసింది.  ఈ క్రమంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై సిట్ అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే పలు పార్టీలకు చెందిన రాజకీయ నేతల్ని సిట్ అధికారులు విచారించింది.

 

తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ హైదరాబాద్ దిల్ కుశ్ గెస్ట్ వద్ద సిట్ విచారణకు హజరయ్యారు.  అనంతరం మీడియాతో కేంద్ర మంత్రి సహయ మంత్రి బండి సంజయ్  మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

సిట్ విచారణలో పోలీసులు వెల్లడించిన విషయాలను చూసి షాక్ అయినట్లు బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. 6 వేల 500 మంది ఫోన్లను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ట్యాప్ చేసిందని బండి సంజయ్ మరో బాంబు పేల్చారు. ముఖ్యంగా.. తనతోపాటు రేవంత్ రెడ్డి, హరీష్ రావుసహా ఆనాటి మంత్రులు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల పోన్లను కూడా ట్యాప్ చేశారన్నారు. నా ఫోన్ ను ప్రతి క్షణం ట్యాప్ చేశారని బండి సంజయ్ అన్నారు.

గ్రూప్ 1 పేపర్ ను లీక్ అయిన విషయంలో ఏకంగా..  టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీక్ కేసును విచారించిన జడ్జీ ఫోన్లను కూడా  ట్యాప్ చేసిన దుర్మార్గులు కేసీఆర్ అండ్ బ్యాచ్ అంటూ ఏకీపారేశారు. చివరకు సొంత బిడ్డ కవిత ఫోన్లను కూడా ట్యాప్ చేశారని కేసీఆర్ పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా మంచి పేరున్న SIB వ్యవస్థను గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం భ్రష్టు పట్టించారన్నారు. ముఖ్యంగా.. ఎస్ఐబీని అడ్డుపెట్టుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి కాంట్రాక్టర్లను, లీడర్లను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేశారన్నారు.

ప్రభాకర్ రావు, రాధాకిషన్ రావు లాంటి లుచ్చాగాళ్లను ఏం చేసినా తప్పులేదని బండి సంజయ్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఖమ్మం కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్ధి దగ్గర 7 కోట్ల రూపాయలు పట్టుకున్నారన్నారు. కాంగ్రెసోళ్ల దగ్గర ఎస్ఐబీని అడ్డాగా చేసుకుని కోట్ల రూపాయలు పట్టుకున్నరని చెప్పారు.

అయితే.. ఆ పైసలన్నీ ఎటుపోయినయ్... ట్యాపింగ్ గ్యాంగ్ తిన్నడా? ట్విట్టర్ టిల్లు తిన్నడా? తేల్చాలని బండి సంజయ్ తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు.  దీనిపై ఈడీకి ఎందుకు లేఖ రాయడం లేదన్నారు.  వెంటనే ఎస్ఐబీని అడ్డుపెట్టుకుని కేసీఆర్, ప్రభాకర్ రావు చేసిన వసూళ్ల పర్వంపై విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, సంతోష్ మినహా బీఆర్ఎస్ నేతల ఫోన్లన్నీ ట్యాప్ అయ్యాయన్నారు.

Read more: Women fighting for Mahalakshmi Scheme Video: జుట్లు పట్టుకుని, కర్రలతో కొట్టుకున్న మహిళలు.. ఎక్స్‌లో కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్.. వీడియో వైరల్..

అదే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు సిట్ విచారణకు హాజరు కావడం లేదన్నారు..?.. ఎందుకు స్టేట్ మెంట్ ఇవ్వడం లేదు?... కేసీఆర్ తానా అంటే రేవంత్ తందానా అంటున్నారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై ప్రశ్నిస్తున్న బీజేపీపై ఎదురు దాడి చేస్తూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నరన్నారు.

 

Bandi SanjayPhone Tapping CaseFormer CM KCRphone tapping controversybandi Sanjay on phone tapping case

