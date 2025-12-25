Bandi Sanjay: వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డే ఆ విషయం చెప్పారు.. ముమ్మాటికీ దోషి కేసీఆరే..: బండి సంజయ్

Bandi Sanjay: మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తప్పు అని కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ ఎంపీ బండి సంజయ్ అన్నారు. సీఎం పదవిలో ఉంటూ అట్లాంటి భాష వాడటం సరికాదన్నారు. సీఎం హోదాలో హుందాగా వ్యవహరించాలని.. ఇకనైనా అట్లాంటి భాష వాడొద్దని కోరారు. తెలంగాణ ప్రజలు సీఎం వ్యాఖ్యలపై చర్చిస్తున్నారని అన్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో చిట్చాట్లో భాగంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడారు. కేసీఆర్ కుటుంబం కంటే పెద్ద శని తెలంగాణలో లేదని.. తెలంగాణను సర్వనాశనం చేసిన కుటుంబం కేసీఆర్దే అని విమర్శించారు. ప్రజలు గమనించే కేసీఆర్ను ఫాంహౌజ్కే పరిమితం చేశారని అన్నారు.
"కృష్ణా జలాల విషయంలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందంటే.. ముమ్మాటికీ దోషి కేసీఆరే. 575 టీఎంసీలకు గాను 299 టీఎంసీలు చాలు అని అంగీకరించిన వ్యక్తి కేసీఆరే. అపెక్స్ కమిటీ సమావేశంలో నాటి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డే ఈ విషయం చెప్పారు. దీనిపై అవసరమైతే నాటి ఒప్పందాలను బయటపెట్టేందుకు సిద్ధం. గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఇవ్వకపోవడం సిగ్గు చేటు ఒక్కో పంచాయతీకి రూ.5 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పడం హాస్యాస్పదం. పంచాయతీలకు సీఎం బిచ్చమేస్తున్నారా..? ఒక్కో పంచాయతీకి సగటున రూ.కోటి ఇవ్వాలి. కేంద్రం నుంచి రూ.3 వేల కోట్లు పంచాయతీలకు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రే ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకున్నారు. మళ్లీ కేంద్రం ఏమిచ్చిందని ఎదురుదాడి చేయడం సిగ్గు చేటు.
తెలంగాణ ప్రజలు పన్నులు కట్టే ఆదాయంతో 6 గ్యారంటీలను ఎందుకు అమలు చేయడం లేదు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలంతా నిరాశ, నిస్పృహల్లో ఉన్నారు. వారంతా తిరగబడే రోజులు వచ్చాయి. అంతర్గత సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ప్రభుత్వంపై అసమ్మతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేబినెట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు మంత్రులు చట్టంలోని లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకుని వేల కోట్ల అక్రమాలు సంపాదిస్తున్నారు. ఇదే విషయంపై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మంత్రుల అక్రమాలపై రిపోర్టులు తెప్పించుకుంటున్నాం. మంత్రుల బాగోతమంతా త్వరలోనే బయటపెడతాం.. టైం చూసి కాంగ్రెస్ కరప్షన్, అక్రమాలపై బీజేపీ పోరాటం చేయబోతోంది.
గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వ అక్రమాలపైనా నివేదికలు తెప్పించుకుని పంపినా చర్యల్లేవు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో రూ.లక్ష కోట్ల స్కాం జరిగితే.. 9 వేల కోట్ల అక్రమాలపైనే విచారణకు పరిమితం ఎందుకు చేశారు..? ఎవరిని కాపాడేందుకు రూ.లక్ష కోట్ల అక్రమాలపై విచారణ జరపడం లేదు..? తాను కాంగ్రెస్ లోనే ఉన్నానని దానం నాగేందర్ చెప్పినా స్పీకర్ ఎందుకు స్పందించడం లేదు..? సుమోటోగా తీసుకుని దానంపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు..?
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు టీవీ సీరియల్ను తలపిస్తోంది. ప్రభాకర్ రావు ఎంతో మంది జీవితాలను నాశనం చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో కేసీఆర్ కుటుంబం ప్రమేయం ఉంది. నక్సలైట్ల జాబితాలో మా పేర్లు చేర్చిన మూర్ఖుడు కేసీఆర్. 6 వేల మందికిపైగా ఫోన్లను ట్యాప్ చేసిన చరిత్ర కేసీఆర్దే. మేం అధికారంలోకి వస్తే ఫోన్ ట్యాపింగ్ బాధ్యులపై కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో గెలవగానే కాంగ్రెస్ ఎగిరెగిరి పడుతోంది. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే బీజేపీ అభ్యర్థులకు నామినేషన్లు వేయడానికి కూడా పైసల్లేని పరిస్థితి. పార్టీ గుర్తు లేకపోవడంవల్ల పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలను ఏ పార్టీకి ఆపాదించలేం. పార్టీ గుర్తుతో ఎన్నికలు జరిగితే కాంగ్రెస్కు ఒక్క సీటు కూడా రాదు.." అని బండి సంజయ్ అన్నారు.
