Bandi Sanjay: కేటీఆర్, రేవంత్ రెడ్డిలు కుమ్మక్కైయ్యారు.!. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Union minister bandi Sanjay slams on brs ktr and cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి కాకరేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈరోజు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి.. కడియం శ్రీహరిపై చేయినిచూపిస్తు కాల్చేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి రచ్చ కాస్త ఎథిక్స్ కమిటికి సిఫారసు చేశారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ , బీఆర్ఎస్ లపై విరుచుకుపడ్డారు.
సీఎం రేవంత్, కేటీఆర్ ల మధ్య డీల్ కుదిరిందన్నారు. అందుకే కేటీఆర్ అవినీతి కేసుల జోలికే పోవడం లేదన్నారు. కవితతో కేటీఆర్ సంధికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. కేవలం హరీష్ ను మాత్రమే టార్గెట్ చేసుకుని కాళేశ్వరంలోని కొంత భాగం అవినీతిపై మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారని చెప్పారు. కాళేశ్వరంలో జరిగిన రూ.లక్ష కోట్ల అవినీతిపై విచారణ జరిపితే మొత్తం బండారం బయపటపడుతుందన్నారు.
హరీష్ రావుతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కేటీఆర్ కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సలహా ఇవ్వడం వెనుకాల మతలబు ఏంటని అన్నారు. కాళేశ్వరం, హరీష్ పై ఉన్నంత పగ కేటీఆర్ పై రేవంత్ కు లేదన్నారు. ఈ ఫార్ములా కేసు, డ్రగ్స్, ఫాంహౌజ్ కేసులపై మాట్లాడటం లేదని గుర్తు చేశారు. కేటీఆర్ పై రేవంత్ కు చాలా ప్రేమ ఒలకపోస్తున్నాడని అన్నారు.
బీఆర్ఎస్ పాలనలో కేసీఆర్ నామ్ కే వాస్తే సీఎం అని... పాలన అంతా కేటీఆర్ దే కదా?.. అని బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డిని గతంలో బీఆర్ఎస్ జైలుకు పంపించిన సంగతి మర్చిపోయిండని, ఆ పౌరుషం, రోషం కూడా పోయిందని విమర్శించారు. ఇద్దరి మధ్య డీల్ కుదిరింది కాబట్టే.. ఇకపై కేసీఆర్, కేటీఆర్ ల అవినీతిపై విచారణ జరిపే అవకాశమే లేదని బండి సంజయ్ సెటైరిక్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
డీలిమిటేషన్ చేస్తామనే సరికి, 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేస్తామని చెప్పే సరికి రేవంత్ రెడ్డిలో డిప్రెషన్ మొదలైందన్నారు. బీజేపీకి అన్ని ప్రాంతాలు సమానమేనని, ఒక విధానం ప్రకారం ముందుకు వెళతామే తప్ప మరొకటి ఉండదని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు.
అదే విధంగా.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అంశన్ని ఎథిక్స్ కమిటీ కి ఇవ్వడం పై బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సెటైర్లు వేశారు. అసలు ఎథిక్స్ కమిటీ, అసెంబ్లీ కమిటీలే లేవన్నారు. లేని కమిటీకి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అంశం రికామాండ్ చేయడం ఏంటని మండిపడ్డారు. అసెంబ్లీలో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యహరించిన తీరు సరైనది కాదని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు.
