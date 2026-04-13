Bandi Sanjay: రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదన రాజ్యాంగ విరుద్దం.. డీలిమిటెషన్‌పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay fires on cm revanth reddy: నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) అంశంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజ్యాంగ విరుద్దమన్నారు. అంతే కాకుండా ఆదాయం ప్రాతికన సీట్లు కేటాయిస్తే, తక్కువ ఆదాయం ఉన్న ప్రాంతాల సిట్యువేషన్ ఏంటని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఫైర్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 07:13 PM IST
Central minister bandi Sanjay fires on cm revanth reddy over delimitation row: దేశ వ్యాప్తంగా కేంద్రం డీలిమిటేషన్, మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ లపై  ముందుకు వెళ్తుంది. దీనిపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త వివాదంకు తెరలేపాయి. ఆదాయం ప్రాతిపదికన సీట్ల విభజన జరగాలని రేవంత్ రెడ్డి కొత్త వాదనలు చేశారు. దీనికి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కౌంటర్ వేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీలిమిటేషన్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు.

వలసపోవడానికి నేను అవకాశవాదిని కాదు,  రేవంత్ రెడ్డిని  అంతకంటే కాదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేను చచ్చినా బతికినా బీజేపీలోనే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. ఒక వేళ తాను చనిపోతే నా శవంపై కప్పేది కాషాయ జెండానే అంటూ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఆ సన్నివేశం చూడటానికైనా రేవంత్ రెడ్డి నిండు నూరేళ్లు బతికి ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు మాట్లాడారు.

 చచ్చినా, బతికినా, ఓడినా, గెలిచినా నా కేరాఫ్ అడ్రస్ కరీంనగరే అంటూ స్పష్టం చేశారు. తన రక్తంలోనే జాతీయవాదమనే డీఎన్ఏ ఉందన్నారు. వలసవాది, అవకాశవాదానికి ప్రతిరూపం రేవంత్ రెడ్డి అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. పాలమూరు నుండి మల్కాజ్ గిరి దాకా వలస పోయింది రేవంత్ రెడ్డి అని సెటైర్లు వేశారు. గతంలో మహిళా బిల్లును వ్యతిరేకించే మీరు కూడా బీజేపీని విమర్శిస్తారా?.. అంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. మీరు నిజంగా మహిళా రిజర్వేషన్లకు సానుకూలమైతే 50 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎందుకు అమలు చేయలేకపోయారని ప్రశ్నలు గుప్పించారు.

కేంద్రంలో దాదాపు 30 ఏళ్లకుపైగా కాంగ్రెస్ కు పూర్తి మెజారిటీ ఉన్నా మహిళా రిజర్వేషన్లను ఎందుకు అమలు చేయలేదని ఏపీపారేశారు. కనీసం కాంగ్రెస పార్టీలోనైనా సంస్థాగతంగా  ఏనాడైనా మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లను అమలు చేశారా? అంటూ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

మీ కేబినెట్ లో ఎంత మంది మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చారని అన్నారు.  రాజకీయాల్లో సంస్థాగతంగా మహిళలకు 33 శాతం పదవులు ఇస్తున్న ఘనత బీజేపీదేనని అన్నారు. కేంద్ర కేబినెట్ లో అత్యధిక మంది మహిళలకు అవకాశం కల్పించిన ఘనత మోదీది కాదా? అంటూ కాంగ్రెస్ ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏకీపారేశారు. ఈ దేశానికి అత్యున్నత పదవి ప్రథమ పౌరురాలిగా మహిళను (రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము) నియమించింది బీజేపీయే అంటూ కేంద్ర మంత్రి కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

 

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నారంటే..

కేంద్రం డీలిమిటేషన్, మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ లపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు. సీట్ల పున‌ర్విభ‌జ‌న‌లో ప‌ర్సంటేజీలు కాదు నెంబ‌ర్ ముఖ్యంకాదన్నారు.  కానీ రాజ‌కీయాల్లో నెంబ‌ర్ ముఖ్యమన్నారు.  గతంలో వాజపేయి ప్ర‌భుత్వం ఒక్క ఓటుతో ప‌డిపోయిందన్నారు. నెంబ‌ర్ లేకుండా రాజ‌కీయాల్లో ఎవ‌రూ ఎవ‌రితోనూ చ‌ర్చ‌లు చేయ‌రన్నారు. బాగా ప‌నిచేస్తున్న రాష్ట్రాల‌ను శిక్షించ‌వ‌ద్దన్నారు. 1980 ఏప్రిల్ 6 బీజేపీ ఏర్పాటైందని,  ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 15 మంది బీజేపీ అధ్య‌క్షుల నియామ‌కం జ‌రిగిందన్నారు. కానీ ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ అధ్య‌క్షురాలి గా ఒక్క మ‌హిళ నియామ‌కం జ‌ర‌గ‌లేదన్నారు.

బీజేపీకి మ‌హిళ ప‌ట్ల గౌర‌వం, చిత్త‌శుద్ది ఉందో అర్థ‌మౌతుందని సెటైర్ లు వేశారు. ఇందిరాగాంధీ, సోనియా గాంధీ నాయ‌క‌త్వంలో అతి ఎక్కువ కాలం ప‌నిచేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ మ‌హిళ‌ల‌కు అన్యాయం చేస్తుందా..? అంటూ మాట్లాడారు. బీజేపీకి మ‌హిళ‌ను అధ్య‌క్షురాలిగా నియ‌మించుకున్న త‌ర్వాత‌ బండి సంజ‌య్ మాట్లాడాలన్నారు.

బండి సంజ‌య్ వ్యాఖ్య‌లు ద‌క్షణాది రాష్ట్రాల్లోని ఎస్సీ,ఎస్టీ, మ‌హిళ‌ల‌కు వ్య‌తిరేకమన్నారు. మా ఎంపీలు తెలంగాణ ను సాధించారు.. ఇప్పుడు పున‌ర్విభ‌జ‌న పైన కూడా పోరాడుతారన్నారు.  సౌత్ రాష్ట్రాల‌తో పాటు చిన్న రాష్ట్రాలను కూడా ఐక్యం చేస్తామన్నారు.

పార్ల‌మెంట్ లో బిల్లు ను ఎలా ఆమోదిస్తారో చూస్తామని కేంద్రంపై మండిపడ్డారు.  60 యేళ్ల‌లో మ‌హిళ‌ల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా చేసిందన్నారు. స్వాతంత్ర్యం తెచ్చింది, రాజ్యాంగాన్ని తెచ్చింది, రిజ‌ర్వేష‌న్లు క‌ల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ఇప్పుడు దేశాన్ని కాపాడుకునే బాధ్య‌త కూడా కాంగ్రెస్ దే అని సీఎం రేవంత్ మాట్లాడారు.

యాభై శాతంతో సీట్ల పున‌ర్విభ‌జ‌న జ‌రిగితే కిష‌న్ రెడ్డి, బండి సంజ‌య్ లు  మోదీ ఇంటి ముందు బంట్రోతు లుగా నిల‌బ‌డాల్సి వ‌స్తుంది.. వాళ్ల అవ‌స‌రం ఇక ముందు ఉండ‌దని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెటైర్ లు వేశారు. మరోవైపు దీనిపై అన్ని ద‌క్ష‌ణాది రాష్ట్రాల‌తో పాటు ఢిల్లీ, పంజాబ్ లాంటి చిన్న రాష్ట్రాల‌కు దీనిపైన లేఖ రాస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

