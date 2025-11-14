Bandi Sanjay: రాహుల్ గాంధీ, కేటీఆర్ ఇద్దరూ ఐరన్ లెగ్స్.. బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Union minister bandi Sanjay slams on Rahul Gandhi and brs ktr: దేశంలో ప్రస్తుతం బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు, మరో వైపు జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు పట్టం కట్టారు. మరోవైపు బీహర్ లో ఎన్డీయే కూటమిని ప్రజలు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా బీహర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రాంతీయపార్టీగా మారిపొయిందని మరోవైపు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ఉపప్రాంతీయ పార్టీగా మారిందని సెటైర్ లు వేశారు.
రాహుల్ గాంధీలు, కేటీఆర్ లు ఇద్దరు కూడా ఐరన్స్ లెగ్స్ లా మారారని ఎద్దేవా చేశారు. రాహుల్ గాంధీ ఇక పబ్జీగేమ్ కు పరిమితమని అన్నారు. ఇక బీహర్ లో తమ సత్తాచాటమని, ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ తమ టార్గెట్ అన్నారు. హిందువులందరిని ఏకం చేసి కాంగ్రెస్ ను ఓడిస్తామన్నారు. ఇక తెలంగాణలో జరిగే లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటుతామన్నారు.
కంటోన్మెంట్, జూబ్లిహిల్స్ అసెంబ్లీ సిట్టింగ్ స్థానాలను బీఆర్ఎస్ కోల్పోయిన కూడా తాము మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పడం హస్యాస్పదమన్నారు. బీహర్ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంకు ప్రజలు భారీగా ఆదరించాన్నారు. ఎన్నికుట్రలు చేసిన, ఎంతగా తప్పుడు ప్రచారంచేసిన అమలు కానీ హమీలు ఇచ్చిన ప్రజలు ఎన్డీయే కూటమికే పట్టంకట్టారన్నారు. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ లో మాత్రం మైనారిటీలంతా ఏకమై కాంగ్రెస్ ను గెలిపించుకున్నాయన్నారు. ఇక దేశంలోనిహిందు సమాజం ఒక్కటవ్వాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ది చెబుదామన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ 60 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తే 5 సీట్లకే పరిమితమవ్వడం ఆ జాతీయ పార్టీ ప్రజల్లో విశ్వసనీయతను కోల్పోయిందని చెప్పడానికి నిదర్శనమన్నారు. బీహర్ లో జరిగిందే.. వెస్ట్ బెంగాల్ లో కూడా రిపీట్ అవుతుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ జోస్యం చెప్పారు. మాట మాట్లాడితే.. ఓట్ చోరీ అంటున్న రాహుల్ గాంధీ..జూబ్లిహిల్స్ లో ఏంచేసి గెలిచారో చెప్పాలని ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఇక కాంగ్రెస్ గెల్చినందుకు ఆరు గ్యారంటీలురావని, డీఏ ఇవ్వరని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు బెనిఫిట్స్ లు రావని కూడా బండి సంజయ్ అన్నారు.
