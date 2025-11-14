English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Bandi Sanjay: రాహుల్ గాంధీ, కేటీఆర్ ఇద్దరూ ఐరన్ లెగ్స్.. బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Bandi Sanjay: రాహుల్ గాంధీ, కేటీఆర్ ఇద్దరూ ఐరన్ లెగ్స్.. బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Bandi Sanjay fires on Rahul Gandhi and ktr: బెంగాల్ తోపాటు తెలంగాణలోనూ కాషాయ జెండా ఎగరేస్తామని  కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా.. మైనారిటీలంతా ఏకమై జూబ్లిహిల్స్ లో కాంగ్రెస్ ను గెలిపించారని ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు  హిందువులందరినీ ఏకం చేసి వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ను ఓడిస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 14, 2025, 06:26 PM IST
  • కేటీఆర్, రాహుల్ గాంధీపై బండి సంజయ్ పంచ్ లు..
  • బెంగాల్ లో బీహర్ సీన్ రిపీట్ అవుతుందని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Dharmendra First Wife: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
6
Dharmendra First Wife
Dharmendra First Wife: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Kavya Maran Boyfriend: ఆ స్టార్‌తో కావ్య పాప సీక్రెట్ లవ్.. మరోసారి కెమెరాకి అడ్డంగా చిక్కిన లవ్ బర్డ్స్
5
Kavya Maran Boyfriend
Kavya Maran Boyfriend: ఆ స్టార్‌తో కావ్య పాప సీక్రెట్ లవ్.. మరోసారి కెమెరాకి అడ్డంగా చిక్కిన లవ్ బర్డ్స్
Star Heroine: గ్లామర్‌ ప్రపంచం వదిలి.. రైతుగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎంతటి షాకింగ్ నిర్ణయం..!
4
Ratan Rajput
Star Heroine: గ్లామర్‌ ప్రపంచం వదిలి.. రైతుగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎంతటి షాకింగ్ నిర్ణయం..!
Dharmendra Second Marriage Controversy: హేమామాలినిని రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ధర్మేంద్ర ఇస్లాం మతంలోకి మారాడా..!
6
Dharmendra
Dharmendra Second Marriage Controversy: హేమామాలినిని రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ధర్మేంద్ర ఇస్లాం మతంలోకి మారాడా..!
Bandi Sanjay: రాహుల్ గాంధీ, కేటీఆర్ ఇద్దరూ ఐరన్ లెగ్స్.. బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Union minister bandi Sanjay slams on Rahul Gandhi and brs ktr: దేశంలో ప్రస్తుతం బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు, మరో వైపు జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు పట్టం కట్టారు. మరోవైపు బీహర్ లో ఎన్డీయే కూటమిని ప్రజలు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నారు.  ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ముఖ్యంగా బీహర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రాంతీయపార్టీగా మారిపొయిందని మరోవైపు తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ఉపప్రాంతీయ పార్టీగా మారిందని సెటైర్ లు వేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రాహుల్ గాంధీలు, కేటీఆర్ లు ఇద్దరు కూడా ఐరన్స్ లెగ్స్ లా మారారని ఎద్దేవా చేశారు. రాహుల్ గాంధీ ఇక పబ్జీగేమ్ కు పరిమితమని అన్నారు. ఇక బీహర్ లో తమ సత్తాచాటమని, ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ తమ టార్గెట్ అన్నారు. హిందువులందరిని ఏకం చేసి కాంగ్రెస్ ను ఓడిస్తామన్నారు. ఇక తెలంగాణలో జరిగే లోకల్  బాడీ ఎన్నికలు, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటుతామన్నారు.

కంటోన్మెంట్, జూబ్లిహిల్స్ అసెంబ్లీ సిట్టింగ్ స్థానాలను  బీఆర్ఎస్ కోల్పోయిన కూడా తాము మాత్రమే ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పడం హస్యాస్పదమన్నారు. బీహర్ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంకు ప్రజలు భారీగా ఆదరించాన్నారు. ఎన్నికుట్రలు చేసిన, ఎంతగా తప్పుడు ప్రచారంచేసిన అమలు కానీ హమీలు ఇచ్చిన ప్రజలు ఎన్డీయే కూటమికే పట్టంకట్టారన్నారు. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ లో మాత్రం మైనారిటీలంతా ఏకమై కాంగ్రెస్ ను గెలిపించుకున్నాయన్నారు. ఇక దేశంలోనిహిందు సమాజం ఒక్కటవ్వాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ది చెబుదామన్నారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: జూబ్లిహిల్స్‌లో బీఆర్ఎస్ ఓటమి.. ఎక్స్‌ వేదికగా కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన పోస్ట్.. ఏమన్నారంటే..?

కాంగ్రెస్ పార్టీ 60 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తే 5 సీట్లకే పరిమితమవ్వడం ఆ జాతీయ పార్టీ ప్రజల్లో విశ్వసనీయతను కోల్పోయిందని చెప్పడానికి నిదర్శనమన్నారు.  బీహర్ లో జరిగిందే.. వెస్ట్ బెంగాల్ లో కూడా రిపీట్ అవుతుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ జోస్యం చెప్పారు. మాట మాట్లాడితే.. ఓట్ చోరీ అంటున్న రాహుల్ గాంధీ..జూబ్లిహిల్స్ లో ఏంచేసి గెలిచారో చెప్పాలని ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఇక కాంగ్రెస్ గెల్చినందుకు ఆరు గ్యారంటీలురావని, డీఏ ఇవ్వరని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు బెనిఫిట్స్ లు రావని కూడా  బండి సంజయ్ అన్నారు.

 

 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi SanjayJubilee Hills By ElectionsBihar election resultsunion minister bandi sanjayTelangana Politics

Trending News