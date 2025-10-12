Vemulawada Temple: రాజన్న మొక్కులు భీమన్నకు ఎలా చెల్లిస్తారు.?.. రేవంత్ సర్కారుపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Union minister bandi Sanjay vemulawada temple closure: వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర ఆలయంలో ప్రభుత్వం అనేక డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా గర్భగుడిపరిసర ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం పనుల్ని చేపట్టింది. దీనిలో భాగంగా ఆలయంను కొన్ని రోజుల పాటు తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు. అదే విధంగా పూజలు, అభిషేకాలు, ఇతర అన్నిరకాల కైంకర్యాలు మాత్రం యథావిధిగా జరుగుతాయన్నారు.
భక్తులు మాత్రం కొడె మొక్కులు, చండీ యాగం, ఇతర అన్ని రకాల పూజలు భీమేశ్వర ఆలయం వద్ద నిర్వహించుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశామని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సీరియస్ అయ్యారు. అసలు భక్తులకు ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఒక్కరోజులో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకొవడంఏంటని మండిపడ్డారు.
రాజన్నకొడెమొక్కలు భీమన్నకు ఎలా చెల్లిస్తారన్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి కొడె మొక్కలు రాజన్న ఆలయంలో చెల్లించుకొవడం సంప్రదాయమన్నారు. అంతేకాకుండా.. ఆలయంను దర్శించుకొకుండా మూసి వేస్తే.. తాము పంచలు కట్టుకుని వచ్చి ఆలయం తెరుస్తామని తెల్చి చెప్పారు. ప్రభుత్వంకు రెండు రోజులు ఇస్తున్నామని తమ నిర్ణయంను మార్చుకొకపోతే.. ఏది చేయాలో అదే చేస్తామన్నారు.
కొంత మంది ఏడాది పాటు, మరికొంత మంది ఆర్నేళ్ల పాటు ఆలయం మూసి వేస్తారని చెప్తున్నారన్నారు. దీనిపై సరైన క్లారిటీ కూడా ప్రభుత్వం నుంచి రావట్లేదన్నారు. రాబోయే కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో.. ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని కేంద్ర మండి బండి సంజయ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
ఆలయం డెవలప్ మెంట్ కు తాము అడ్డుకొవట్లేదని, కానీ అనాలోచిత ఇష్టమున్నట్లు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం నిర్ణయంకు మాత్రం వ్యతిరేకమన్నారు. ప్రజలు, భక్తులు సమ్మతి తీసుకుని ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లాలన్నారు. పేరు ప్రఖ్యాదులు, పబ్లిసిటీ కోసం ఆలయాల్లో వివాదాలు చేస్తే చూస్తు ఊరుకోబోమని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు.
