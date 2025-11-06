English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bandi Sanjay: బోరబండకు బరాబర్ వస్తా.. పోలీసులకు బండి సంజయ్ సవాల్.. జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ వేళ హైటెన్షన్..

Bandi Sanjay: బోరబండకు బరాబర్ వస్తా.. పోలీసులకు బండి సంజయ్ సవాల్.. జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ వేళ హైటెన్షన్..

Bandi Sanjay serious on Hyderabad Police: బోరబండలో బీజేపీ తడాఖ ఏంటో చూపిస్తామన్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఫైర్ అయ్యారు.  తెలంగాణలో దారుస్సాలం పాలన నడుస్తుందా అంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 6, 2025, 03:07 PM IST
  • కాంగ్రెస్ కుట్రలు చేస్తుందన్న బండి సంజయ్..
  • బోరబండకు బీజేపీ శ్రేణులు రావాలని పిలుపు..

Bandi Sanjay: బోరబండకు బరాబర్ వస్తా.. పోలీసులకు బండి సంజయ్ సవాల్.. జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ వేళ హైటెన్షన్..

Union Minister Bandi Sanjay warning to Hyderabad police over borabanda jubilee hills bypolls: తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ ఎన్నికల ప్రచారం మరో నాలుగు రోజుల్లో ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం ప్రచారం స్పీడ్ ను పెంచాయి. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ రోజు సాయంత్రం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ బొరబండలో ఎన్నికల ప్రచారంను నిర్వహించడానికి పోలీసుల నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు . దీనికి తొలుత  ఓకె చెప్పిన పోలీసులు ఆతర్వాత అనూహ్యంగా అనుమతి నిరాకరించారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది.

తాజాగా. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పోలీసులపై సీరియస్ అయ్యారు. బోరబండకు తాను వస్తున్నానని, ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తానంటూ పోలీసులకు సవాల్ విసిరారు. ఇట్లాంటి అడ్డంకులు బీజేపీ ఎన్నో ఎదుర్కొని పోరాడిందని సీఎం రేవంత్ సర్కారును ఏకీపారేశారు. బీజేపీ కార్యకర్తలారా, ప్రజలారా సాయంత్రం బొరబండకు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.

మరోవైపు.. బీజేపీ దమ్మేందో చూపిద్దామన్నారు.  కాంగ్రెస్ కుట్రలు చేస్తుందని, ఈసీ అనుమతి ఇచ్చినా పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడమేందని తీవ్రంగా స్పందించారు. మరోవైపు.. రాష్ట్రంలో దారుస్సలాం పాలన నడుస్తోందా?.. పోలీసులు ఎంఐఎంకు తొత్తులుగా మారారా?.. అంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

బోరబండలో బీజేపీ తడాఖా ఏందో చూపిద్దామన్నారు. బీజేపీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు బోరబండకు భారీగా తరలిరవాలని పిలుపునిచ్చారు. అదే విధంగా.. మజ్లిస్ సంగతేందో, పోలీసుల సంగతేందో తేల్చుకుందామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో బోరబండ పరిధిలొ హైటెన్షన్ ఏర్పడింది. పోలీసులు ముందు జాగ్రత్తగా భారీగా బలగాలను మోహరించారు.

 

