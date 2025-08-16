5 Years Boy Assaulted And Killed: ఐదేళ్ల బాలుడిని అత్యంత పాశవికంగా లైంగిక దాడి చేసి హత్య చేసిన ఘటన హైదరాబాద్ ఉప్పల్లో చోటుచేసుకుంది. ఈనెల 12వ తేదీన మిస్సైన ఈ బాలుడు తాజాగా విగత జీవిగా స్థానిక చెట్ల పొదల్లో కనిపించాడు. స్థానికంగా నివసించే ఓ వ్యక్తి టింబర్ డిపోలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అతని కుమారుడు ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి కనిపించకుండా పోయాడు. బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఆ బాలుడిని కమర్ అనే వ్యక్తి మాయ మాటలు చెప్పి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుసుకున్నారు.
చనిపోయిన బాలుడి కుటుంబం చత్తీస్గఢ్కు చెందింది. వీళ్ళు గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్లోని రామంతపూర్ పరిధిలో ఉంటున్నారు. అయితే వారి ఇంటి సమీపంలో ఉండే బీహార్ కు చెందిన కమర్ అనే వ్యక్తి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ లో అతడు అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా లైంగిక దాడి చేసి బాలుడిని గొంతునులిమి హత్య చేసి ముళ్ల పొదల్లో చంపి పడేసినట్లు అంగీకరించాడు. ఇక శుక్రవారం రాత్రి నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు బాలుడు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బాలుడు మృతితో వారి కుటుంబం అంత శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఇలా దారుణాలకి ఇంటి చుట్టుముట్టువారు ఒడిగడితే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఒంటరిగా వదిలి ఉండగలుగుతారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు అలర్ట్ గా ఉండాలని పోలీసులు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే సిసిటివి అమర్చుకోవాలి. దీంతో పాటు పెట్రోలింగ్ వంటివి కూడా కాస్త గట్టిగా నిర్వహించాలని కూడా స్థానికులు చెబుతున్నారు.స్థానికుల కూడా నిందితుడికి తగిన శిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. న్యాయం ఆలస్యం అవటం వల్ల కేసు చేయి జారిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు. ఇలాంటి దారుణ ఘటనలు అడపాదడపా బయటికి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నా దారుణాలు ఆగడం లేదు. పసిబిడ్డల ప్రాణాలు తీయడానికి ఒడిగడుతున్నారు.
