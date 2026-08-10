/రైతులకు అలర్ట్.. ఎరువుల కొనుగోలుకు కొత్త యాప్ విడుదల.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే..!!

Urea Booking Online: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫెర్టిలైజర్ యాప్ తో యూరియా బుకింగ్ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా పలు జిల్లాల్లో కొత్త ఎరువుల బుకింగ్ యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అదే ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ (FSS). ఈ యాప్ లో యూరియాతోపాటు మిగతా ఎరువులు కూడా బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. యాప్స్ లో ఎరువులు బుక్ చేసుకునేందుకు రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో కొత్త యాపర్ రావడంతో మరింత గందరగోళానికి దారి తీస్తోంది. ఈ కొత్త యాప్ లో యూరియాతోపాటు డీఏపీ, పొటాష్ తోపాటు ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువు కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఫ్రేమ్వర్క్ ఫెర్టిలైజర్ సెల్ (FFS) యాప్ ప్లే స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది. మీరు దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎరువులను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపై, మీరు ఏ రకమైన ఎరువునైనా ఈ యాప్ ద్వారానే బుక్ చేసుకోవాలి. ఎరువులు కొనుగోలు చేయడానికి రైతులు తప్పనిసరిగా రైతుగా నమోదు చేసుకుని ఉండాలి. లేకపోతే, వారు తమ ఆధార్ ఉపయోగించి యాప్లో నమోదు చేసుకోవాలి. అప్పుడే వారు అన్ని రకాల ఎరువులను బుక్ చేసుకోగలరని అధికారులు చెబుతున్నారు.
యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత, రైతులు తమ ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత, వారి ఆధార్ నంబర్కు అనుసంధానించిన ఫోన్ నంబర్కు ఒక OTP వస్తుంది. మీరు OTPని నమోదు చేయగానే, యాప్ తెరుచుకుంటుంది. అది రైతు పేరుతో ఆ రైతుకు ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉందో కూడా చూపిస్తుంది. మీరు ఆ భూమిని ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత, మీరు పండిస్తున్న పంటను ఎంచుకోవాలి. మీరు వరి పండించినట్లయితే, అది 'వరి' అని చూపిస్తుంది. దానిని ఎంచుకోండి. అప్పుడు మీకు UPIA, DAP, 20-20 ఎరువులు కనిపిస్తాయి.
మీకు యూరియా కావాలంటే, దానిపై క్లిక్ చేయండి. యూరియాలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒకటి 40 కేజీల బస్తా, మరొకటి 45 కేజీల బస్తా. మీకు కావలసిన బస్తాను మీరు ఎంచుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు ఎకరానికి 2 యూరియా బస్తాలు మాత్రమే లభిస్తాయి. ఈ యాప్ దీనిని జిల్లా వారీగా ప్రదర్శిస్తుంది. మీరు ఫెర్టిలైజర్ యాప్లో మండలాలకు చూపిస్తే, అది ఫ్రేమ్వర్క్ ఫెర్టిలైజర్ సెల్లో జిల్లా వారీగా ప్రదర్శిస్తుంది. మీరు షాపును ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ ఫోన్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయాలి. అనంతరం మీరు ఓటీపీని నమోదు చేస్తే, మీ యూరియా బుక్ అయిపోతుంది.
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