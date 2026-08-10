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రైతులకు అలర్ట్.. ఎరువుల కొనుగోలుకు కొత్త యాప్ విడుదల.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే..!!

Urea Booking Online: తెలంగాణలోని రైతుల సౌలభ్యం కోసం ప్రభుత్వం తాజాగా  మరో కొత్త ఎరువుల బుకింగ్ యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఫెర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే రైతులు యూరియాను బుక్ చేసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు జిల్లాల్లో ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ అనే యాప్ ప్రత్యేకంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కొత్త యాప్ ద్వారా కేవలం యూరియా మాత్రమే కాదు..డీఏపీ, పొటాష్ వంటి ఇతర ఎరువులు కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:38 PM IST
రైతులకు అలర్ట్.. ఎరువుల కొనుగోలుకు కొత్త యాప్ విడుదల.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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