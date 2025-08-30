English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UREA Shortage: యూరియా కోసం రైతుల ఆందోళనలు తీవ్రం.. తెలంగాణలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు

UREA Shortage With Revanth Reddy Failures Farmers Protest Going On: వానాకాలం పంట వేసిన రైతులు యూరియా కోసం తిప్పలు పడుతున్నారు. ఒక్క సంచి కోసం గంటలు, రోజుల తరబడి పడిగాపులు కాస్తున్నా లభించకపోవడంతో తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఆందోళనలు తీవ్రమవుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:59 PM IST

Farmers Protest: వ్యవసాయ ప్రధానంగా ఉన్న తెలంగాణలో యూరియా కొరత తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారి తీస్తోంది. పంట పెట్టుబడి.. శ్రామికులు, వర్షాలు ఇలా అన్నీ ఉన్నా రైతులు తిప్పలు పడుతున్నారు. వ్యవసాయంలో కీలకమైన యూరియా ఎక్కడా లభించకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. గంటలు.. రోజుల తరబడి తిరుగుతున్నా రైతులకు యూరియా లభించడం లేదు. దీంతో రైతులు కన్నెర చేశారు. తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో యూరియా కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు. స్వచ్ఛందంగా యూరియా కోసం రోడ్డు మీద పడ్డాడు.

Also Read: Heavy Rains: భారీ వరదతో కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. ఈ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం

సిద్దిపేట జిల్లాలో..
యూరియా కొరతతో రైతులు పాట్లు పడుతున్నారు. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఎరువుల విక్రయ కేంద్రాల వద్ద వేచి చూస్తున్నారు. రైతులు యూరియా కోసం కాళ్లరిగేలా తిరుగుతూ ఆందోళన చెందుతున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా అంతటా యూరియా కొరత ఉంది. దీంతో సంచి యూరియా అయినా లభిస్తుందా? అని రైతులు గంటలు గంటలు వరుస కట్టి నిలబడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల  చెప్పులు పెడితే.. మరొకచోట ఖాళీ మందు సీసాలు, పాసు పుస్తకాలు క్యూలైన్‌లో పెడుతున్నారు. 

Also Read: Basara Floods:‘బాసర’లో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ.. పుణ్యక్షేత్రాన్ని తాకిన వరద నీరు..!

సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని తొగుట, దుబ్బాక మండలాల్లో యూరియా కోసం సహకార సంఘం ముందు శనివారం రైతులు బారులు తీరారు. యూరియా దక్కించుకునేందుకు  క్యూలైన్లో చెప్పులతోపాటు ఖాళీ మందు సీసాలు పెట్టి వేచి చూస్తున్నారు. యూరియా లభించకపోవడంతో రోడ్డుపై బైఠాయించారు. రేవంత్ రెడ్డి డౌన్‌ డౌన్‌ అంటూ రైతులు నినాదాలు చేస్తున్నారు. యూరియా సంచులు ఇవ్వలేని రేవంత్‌ రెడ్డి ఇక ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Also Read: Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

కామారెడ్డి జిల్లాలో..
సొసైటీల ద్వారా యూరియా లభించకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన బాట పట్టారు. కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డిలో అర్ధరాత్రి రైతులు ధర్నా చేశారు. మాచారెడ్డిలోని సొసైటీలో యూరియా లభించక రైతులు ఆవేదనతో శనివారం రాత్రి రోడ్డుపై బైఠాయించి రాస్తారోకో నిర్వహించారు. సొసైటీల ద్వారా తమకు యూరియా అందించి పంటలను కాపాడాలని అధికారులను వేడుకుంటున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న మాచారెడ్డి ఎస్సై అనిల్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని రైతులను సముదాయించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Urea ShortageRevanth Reddy FailuresFarmers ProtestTelangana DistrictsMachareddy

