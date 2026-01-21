English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vasanth Panchami 2026: వసంత పంచమి ఉత్సవాలకు బాసర ముస్తాబు..

Vasanth Panchami 2026:వసంత పంచమి ఉత్సవాలకు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసర ముస్తాబు అయింది. నిర్మల్ జిల్లా బాసర జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయంలో నేటి నుంచి శుక్రవారం వరకు మూడు రోజుల పాటు వసంత పంచమి ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. దీని కోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:10 PM IST

Vasanth Panchami 2026: వసంత పంచమి ఉత్సవాలకు బాసర ముస్తాబు..

Vasantha Panchami Saraswathi Pooja Celebrations: తెలంగాణలోని బాసరలో కొలువైన సరస్వతి అమ్మవారి  వసంత పంచమి వేడుకులకు ముస్తాబయ్యింది.  వేకువజామున 4 గంటలకు మంగళవాయిద్య సేవ, సుప్రభాత సేవ, అమ్మవారికి అభిషేకంతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 8 గంటలకు వేద పఠనం, గణపతి పూజ, పుణ్యాహవచనం, మండప ఆరాధన, దేవతాస్థాపన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. గురువారం వేకువజామున 4 గంటలకు సుప్రభాత సేవ, నిత్యాభిషేకం ఉంటాయి. ఉదయం 9 గంటలకు వేద పఠనం, మూలమంత్ర జపం, మండప దేవతా హోమం, అర్చన నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం 7గంటల 30నిమిషాలకు ప్రదోషకాల పూజ ఉంటుంది. శుక్రవారం వసంత పంచమి రోజున తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచే ప్రత్యేక అక్షరభ్యాసాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఉదయం 7 గంటలకు చండీ హోమం, 9 గంటలకు ప్రభుత్వం తరపున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాల సమర్పణ ఉంటుంది. సాయంత్రం 6గంటల 30నిమిషాల నుంచి మహాపూజ కార్యక్రమాలు జరుగనున్నాయిని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.

వసంత పంచమి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12గంటల 30నిమిషాల వరకు గరికపాటి నరసింహారావు ప్రవచనాలు ఉంటాయి. వసంత పంచమి వేడుకల సందర్భంగా అమ్మవారికి సమర్పించడానికి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, భూదాన్ పోచంపల్లికి చెందిన రామకృష్ణ, పురుషోత్తం అనే చేనేత కార్మికులు మగ్గంపై ప్రత్యేక పట్టుచీరను తయారు చేశారు. చేనేత మగ్గం చీరను అమ్మవారికి కడుతారు.

వసంత పంచమి వేడుకల సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండ ఆలయ అధికారులు, పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వసంత పంచమి ఉత్సవాలు 21 వ తేదీ నుండి  23వ తేదీ వరకు మూడు రోజులు జరగనున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ జానకి షర్మిల, బైంసా సబ్ డివిజనల్ ఎస్పీ రాజేష్ మీనా, ఆలయ ఈవో అంజనాదేవి, భక్తులకు క్యూలైన్లు, గోదావరినది వద్ద పోలీసు భద్రత, సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు, అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా జిల్లా పోలీసు ఆధ్వర్యంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.

