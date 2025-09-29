English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

VC Sajjanar Bus Journey Video: సామాన్యుడిలా సజ్జనార్.. బస్సుల్లో టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణం.. వీడియో వైరల్..

rtc md sajjanar last working day: వీసీ సజ్జనార్ సామాన్యుల మాదిరిగా ఆర్టీసీలో టికెన్ కొని మరీ ప్రయాణం చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. సజ్జనార్  సేవల్ని ఆర్టీసీ సిబ్బందితో పాటు,  ప్రజలు కొనియాడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 05:10 PM IST
  • బస్సులో ప్రయాణించిన సజ్జనార్..
  • వీడియో వైరల్..

VC Sajjanar Bus Journey Video: సామాన్యుడిలా సజ్జనార్.. బస్సుల్లో టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణం.. వీడియో వైరల్..

VC Sajjanar travelled in bus  video viral: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల భారీగా ఐఏఎస్ లు, ఐపీఎస్ ల బదిలీలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే.ఈ క్రమంలో టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండీగా ఉన్న సజ్జనార్ ను హైదరాబాద్ సీపీగా రేవంత్ రెడ్డిప్రభుత్వం నియమించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఎండీగా తన చివరి వర్కింగ్ డే రోజున వీసీ సజ్జనార్. బస్సులో టికెట్ కొని మరీ ప్రయాణం చేశారు.  

ప్రజా రవాణాపై తమకున్న అనుబంధాన్ని వ్యక్తపరుస్తు.. సజ్జనార్ సాధారణ ప్రయాణికుడి మాదిరిగా టెలిఫోన్ భవన్ నుంచి బస్ భవన్ వరకు 113 I/M రూట్ బస్సులో ప్రయాణించారు. అంతే కాకుండా బస్సులో మహిళలతో మాట్లాడి.. ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ద్వారా మహిళలు పొందుతున్న ప్రయోజనాల గురించి ఆరా తీశారు.

సజ్జనార్ తో ఫోటోలు దిగేందుకు మహిళలు, ప్రయాణికులు పోటీ పడ్డారు. మొత్తంగా ఆర్టీసీ ఎండీగా సజ్జనార్ సేవల్ని ప్రజలు, ఆర్టీసీ సిబ్బంది కొనియాడుతున్నారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ ఎండీగా సజ్జనార్ తనదైన మార్క్ చూపించారు.  ఆర్టీసీ బ్రాండ్ కోసం.. మన ఆర్టీసీ అంటూ ప్రజల్లో మంచి పేరు తీసుకొని రావడానికి పాటు పడ్డారు.

Read more: Jagadish Reddy Video: నీ ఫ్యూచర్ ఏంటో తెలుసా..?.. రేవంత్‌పై మండిపడిన జగదీష్ రెడ్డి.. వీడియో వైరల్..

పండగ పూట ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని ఏర్పాటు చేయడం, ప్రజలకు ఎప్పటి కప్పుడు ఆన్ లైన్ సేవలతో బస్సు సర్వీసుల్ని మరింతగా చేరువ చేయడంతో సజ్జనార్ పాత్రం ఎంతో ఉందని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు ఆర్టీసీ సిబ్బందికి కూడా సజ్జనార్ ప్రతి విషయంలో అండగా ఉంటూ, వారి సమస్యల్ని ప్రభుత్వంతో చర్చించడంతో కీలక పాత్ర పోషించారు.

 

