/మనం తింటున్నది కూరగాయలా? విషమా? మన పండ్లు, కూరగాయల్లో విషపూరిత కెమికల్స్.. దేశంలోనే తెలంగాణ టాప్..!!

Vegetables: పండ్లు కూరగాయల్లో పురుగుమందుల అవశేషాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన పరీక్షల్లో తెలంగాణలో 486 నమూనాల్లో నిర్దేశిత గరిష్ట అవశేష పరిమితి మించి అవశేషాలు ఉన్నట్లు వెల్లడయ్యింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) నిర్దేశించిన పురుగుమందుల అవశేషాల పరిమితులను మించిన పండ్లు, కూరగాయల నమూనాలు దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలంగాణలో నమోదయ్యాయి. 2023 నుండి 2026 మధ్యకాలంలో, 8,198 నమూనాలలో 486 (అంటే 5.9 శాతం) అనుమతించదగిన పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు గుర్తించింది. లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన డేటా ప్రకారం, 9,176 నమూనాలలో 334 (3.6 శాతం) నమూనాలతో కర్ణాటక రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.
FSSAI పరీక్షించిన 5,295 నమూనాలలో 260 నమూనాలు (4.9 శాతం) పరిమితికి మించి ఉండటంతో మహారాష్ట్ర తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. గుజరాత్లో పరీక్షించిన 6,035 నమూనాలలో 170 నమూనాలు (2.8 శాతం) పరిమితికి మించి నమోదయ్యాయి. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరీక్షించిన 2,104 నమూనాలలో 134 నమూనాలు పరిమితికి మించి ఉండటంతో, ఆ రాష్ట్రంలో ఈ నిష్పత్తి 6.4 శాతంగా నమోదైంది. ఇక హర్యానాలో కూడా పరీక్షించిన 2,371 నమూనాలలో 152 నమూనాలు పరిమితిని మించి 6.4 శాతం నిష్పత్తిని నమోదు చేశాయి. దేశవ్యాప్తంగా, 2023 నుండి 2026 మధ్యకాలంలో 23 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 70,652 పండ్లు, కూరగాయల నమూనాలను సేకరించి పరీక్షించినట్లు వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. వీటిలో, 2,223 నమూనాలలో, అంటే 3.1 శాతం నమూనాలలో, FSSAI నిర్దేశించిన గరిష్ట అవశేష పరిమితుల (MRLs) కంటే ఎక్కువ పురుగుమందుల అవశేషాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. FSSAI అన్ని పండ్లు, కూరగాయలకు ఒకే MRLను నిర్దేశించదు. అయితే ఈ పరిమితి పురుగుమందు, ఆహార వస్తువును బట్టి మారుతుంది. దీనిని కిలోగ్రాముకు మిల్లీగ్రాములలో (mg/kg) వ్యక్తపరుస్తారు.
ఉదాహరణకు, 1-నాఫ్థైలాసిటిక్ యాసిడ్ (NAA) కోసం FSSAI నిర్దేశించిన కనీస పరిమితి (MRL) ద్రాక్ష.. మామిడి పండ్లలో 0.05 mg/kg, టమోటాలలో 0.1 mg/kg, పచ్చి మిరపకాయలలో 0.2 mg/kg, పైనాపిల్లో 0.5 mg/kgగా ఉంది. అసిటమైప్రిడ్ విషయానికొస్తే, బెండకాయలో 0.2 mg/kg, టమోటాలలో 0.3 mg/kg మిరపకాయలలో 2 mg/kgగా MRL ఉంది. 2,4-D విషయానికొస్తే, బెర్రీలు, ఇతర చిన్న పండ్లకు పరిమితి 2 mg/kg కాగా, బంగాళాదుంపలకు ఇది 0.2 mg/kgగా ఉంది. రాష్ట్రాల వారీగా ఉన్న డేటాను పరిశీలిస్తే, MRL కంటే ఎక్కువ ఉన్న 486 నమూనాలతో తెలంగాణ సంఖ్యాపరంగా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత కర్ణాటక 334, మహారాష్ట్ర 260 నమూనాలతో ఉన్నాయి. గుజరాత్ 170, హర్యానా 152, ఆంధ్రప్రదేశ్ 134 నమూనాలను నమోదు చేశాయి.
నిర్దేశిత పరిమితుల కంటే ఎక్కువ నమూనాలను నివేదించిన ఇతర రాష్ట్రాలలో రాజస్థాన్ (111), హిమాచల్ ప్రదేశ్ (92), కేరళ (82), తమిళనాడు (81), మధ్యప్రదేశ్ (66), ఉత్తర ప్రదేశ్ (64), జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ (58), పంజాబ్ (55), ఉత్తరాఖండ్ (50), ఢిల్లీ (19), పశ్చిమ బెంగాల్ (5), చండీగఢ్ (2), అస్సాం (1) అండమాన్, నికోబార్ దీవులు (1) ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన డేటాలో ఒడిశా, జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ MRL కంటే ఎక్కువ నమూనాలను నివేదించలేదు.
అయితే పరీక్షించిన నమూనాల నిష్పత్తితో పాటు సంపూర్ణ సంఖ్యలను ఎందుకు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలో కూడా ఈ గణాంకాలు చూపిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్.. హర్యానా అత్యధికంగా 6.4 శాతం నిష్పత్తిని నమోదు చేయగా, ఆ తర్వాత తెలంగాణ 5.9 శాతం, మహారాష్ట్ర 4.9 శాతం వాటాను నమోదు చేశాయి. కర్ణాటక 3.6 శాతం, రాజస్థాన్ 3.1 శాతం, గుజరాత్ 2.8 శాతం వాటాను నమోదు చేయగా, కేరళ, తమిళనాడు వరుసగా 2 శాతం, 2.2 శాతం వాటాను నమోదు చేశాయి.ఐదు ప్రధాన దక్షిణ రాష్ట్రాలలో కలిపి పరీక్షించిన 27,209 నమూనాలలో 1,117 నమూనాలు MRL కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఇది సుమారు 4.1 శాతం.
ఈ నమూనాలలో తెలంగాణకు 486, కర్ణాటకకు 334, ఆంధ్రప్రదేశ్కు 134, కేరళకు 82, తమిళనాడుకు 81 ఉన్నాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో తెలంగాణలో అత్యధిక సంఖ్యలో నమూనాలు ఉండగా, గరిష్ట పరిమితి స్థాయిని (MRL) మించిన నమూనాల నిష్పత్తి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అత్యధికంగా ఉంది. పురుగుమందుల మితిమీరిన, విచక్షణారహిత వినియోగంపై లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈ గణాంకాలను అందించారు.
వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ 2005-06 నుండి జాతీయ స్థాయిలో పురుగుమందుల అవశేషాల పర్యవేక్షణ (MPRNL) ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలోకి కూరగాయలు, పండ్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, మూలికలు, టీ, పాలు, గుడ్లు, మాంసం, చేపలు, నీరు వస్తాయి. చిల్లర దుకాణాలు, టోకు మార్కెట్లు, సహకార సంఘాలు, APMC మార్కెట్లు, వ్యవసాయ క్షేత్రాల వద్ద, సేంద్రీయ దుకాణాల నుండి నమూనాలను సేకరించి, భాగస్వామ్య ప్రయోగశాలల ద్వారా విశ్లేషిస్తారు. కూరగాయలు, పండ్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, మూలికలు, టీ, పాలు, గుడ్లు, మాంసం, చేపలు/సముద్ర జీవులు, నీరు మొదలైన వాటిలో పురుగుమందుల అవశేషాల స్థాయిలను అంచనా వేయడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం 40 ప్రయోగశాలలు పాల్గొంటున్నాయని కేంద్రం తెలిపింది. నమూనా సేకరణ జాడను గుర్తించడానికి, ప్రయోగశాలలు నమూనా సేకరణ ప్రదేశాన్ని నమోదు చేస్తాయి. నమూనా సేకరణ కేంద్రం జీపీఎస్ నిర్దేశాంకాలను ప్రయోగశాలలు నమోదు చేస్తాయి అని పేర్కొంటూ.. వ్యవసాయ క్షేత్ర నమూనాల విషయంలో, సాగు ప్రాంతం జాడను నిర్ధారించడం జరుగుతుంది అని కూడా తెలిపింది.MPRNL ప్రాజెక్టును 2028-29 వరకు కొనసాగించడానికి ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. పురుగుమందుల అవశేషాలను పర్యవేక్షించడానికి, మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు, సమీకృత తెగుళ్ల నిర్వహణను ప్రోత్సహించడానికి ఇరవై ఒక్క రాష్ట్రాలు కమిటీలను కూడా ఏర్పాటు చేశాయి.
మరోవైపు, FSSAI ఆహార ప్రమాద అంచనా ఆధారంగా ఆహార వస్తువులలోని పురుగుమందుల అవశేషాల కోసం MRLలను నిర్దేశిస్తుంది. మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులకు అనుగుణంగా పురుగుమందులను సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు, ఆహారంలో చట్టబద్ధంగా సహించదగిన పురుగుమందుల అవశేషాల గరిష్ట స్థాయినే MRL అని ప్రభుత్వం తెలిపింది.ఆహార ఉత్పత్తుల్లో పురుగుమందుల అవశేషాలు FSSAI నిర్దేశించిన పరిమితులను మించితే.. ఆహారం సురక్షితం కానిదిగా పరిగణిస్తామంటూ కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
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