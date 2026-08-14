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మనం తింటున్నది కూరగాయలా? విషమా? మన పండ్లు, కూరగాయల్లో విషపూరిత కెమికల్స్.. దేశంలోనే తెలంగాణ టాప్..!!

Vegetables: భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా, తెలంగాణలో FSSAI పురుగుమందుల అవశేషాల పరిమితులను మించిన పండ్లు, కూరగాయల నమూనాలు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ 8,198 నమూనాలలో 486 నమూనాలు అనుమతించదగిన స్థాయిల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2,104 నమూనాలలో 134 నమూనాలు పరిమితులను మించిపోయాయి, దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో ఈ నిష్పత్తి 6.4 శాతంతో అధికంగా ఉంది. ఈ గణాంకాలను లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:59 AM IST
మనం తింటున్నది కూరగాయలా? విషమా? మన పండ్లు, కూరగాయల్లో విషపూరిత కెమికల్స్.. దేశంలోనే తెలంగాణ టాప్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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