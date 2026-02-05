Velama Community: రేవంత్‌ రెడ్డి జాతి వ్యాఖ్యలపై వెలమ సంఘాల సంచలన నిర్ణయం

Velama Community vs Revanth Reddy: రాజకీయాల్లో అసభ్య పదజాలంతో విరుచుకుపడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి మరింత దిగజారి సామాజికవర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపింది. సామాజిక వర్గాలను రా అంటూ సంభోదిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తమ సామాజికవర్గంపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను వెలమ సామాజిక వర్గం తీవ్రంగా ఖండించింది. ముఖ్యమంత్రి హోదాకు తగ్గట్టు మాట్లాడాలని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు.
Also Read: DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. 19 శాతం డీఏ పెంపు
ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి తన హోదాకు తగ్గట్టుగా మాట్లాడాలని వెలమ సంక్షేమ సంఘం జగిత్యాల అధ్యక్షుడు అయిల్నేని సాగర్ రావు డిమాండ్ చేశారు. జగిత్యాలలోని పద్మనాయక కల్యాణ మండపంలో గురువారం ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో సంఘం నాయకులతో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను విమర్శిస్తూ 'ఎవనిది రా నీ జాతి' అంటూ వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని వెలమ సంఘం నాయకులు ఖండించారు.
Also Read: KT Rama Rao: సంస్కారం నేర్చుకోని రేవంత్ రెడ్డి తోక ఎప్పటికీ వంకరే: కేటీఆర్
రాజకీయాల కోసం సామాజికవర్గంపై రేవంత్ రెడ్డి విరుచుకుపడడాన్ని వెలమ సంఘం నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు. నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడ సభలో వెలమ జాతిని కించపరిచేలా మాట్లాడారని అయిల్నేని సాగర్ రావు మండిపడ్డారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్తో ఏమైనా ఉంటే వ్యక్తిగతంగా చూసుకోవాలి కానీ ఒక జాతికి సంబంధించి మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకోమని రేవంత్ రెడ్డిని హెచ్చరించారు. జాతిని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. క్షమాపణలు చెప్పకపోతే న్యాయపరంగా చర్యలను తీసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని హెచ్చరించారు. రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను పద్మనాయక సంక్షేమ మండలి సభ్యులు వేణుగోపాల్ రావు, పురుషోత్తం రావు, దివాకర్ రావు, కమలాకర్ రావు, కృష్ణారావు, రవీందర్ రావు, ప్రశాంత్ రావు, అజయ్ రావు, సురేందర్ రావు, అనిల్ రావు, రాంప్రసాద్ రావు, విజయ రంగారావు, గంగారావు తప్పుబట్టారు.
Also Read:Chandrababu: తిరుమల పవిత్రతని తిరిగి నిలబెట్టేలా పని చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook