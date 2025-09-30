English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra 2025: చుక్కా, ముక్క విషయంలో తగ్గెదెలా.. ఒక రోజు ముందే అక్కడ దసరా.. ఊరీపెద్దల సంచలన తీర్మానం..

One day before dussehra celebrations 2025: గ్రామస్తులంతా కలిసి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒక రోజు ముందే దసరా పండగను నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో అనాదీగా.. తమ గ్రామదేవతకు బలిఇచ్చే సంప్రదాయంను పాటిస్తు  వస్తున్నామని గ్రామపెద్దలు పేర్కొన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:09 PM IST
  • నల్గొండలో ఒక రోజు ముందే దసరా..
  • గ్రామస్తుల తీర్మానం..

Vemulapally Nalgonda villages celebrates one day before Dussehra: దేవీ శరన్నవరాత్రులు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమ్మవారి పూజలు చేసుకుంటూ తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 2న దసరా పండగను జరుపుకుంటాం. అయితే ఈసారి దసరా పండగను మనం అంతా అక్టోబర్ 2న తేదీన జరుపు కోబోతున్నాం.

ముఖ్యంగా.. ఈసారి అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి పాటు దసరా కూడా ఒకేరోజున రావడంతో ఆరోజున జంతుబలి, మద్యం నిషేధం అని ఇప్పటికే పలు చోట్ల నిబంధనల్ని పాటిస్తున్నారు.చాలా మంది దసరా రోజు మాంసం, మద్యం తాగంది అసలు ఫెస్టివల్ జరుపుకున్నట్లు ఫీల్ కారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో నల్గొండ జిల్లాలోని రావుల పెంట గ్రామంలోని ప్రజలు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఒక రోజు ముందుగానే.. దసరాను జరుపుకొవాలని గ్రామ పెద్దలు కూర్చుని నిర్ణయించుకున్నారు. తమ గ్రామంలో అనాదీగా గ్రామదేవతలకు మేకలు, కోళ్లను బలిచ్చే సంప్రదాయంను పాటిస్తున్నామని చెప్పారు.

Read more: Ap Girl Raped: అరుణాచలంలో ఘోరం.. ఆంధ్ర యువతిపై దాడి చేసి పోలీసుల అఘాయిత్యం..

మరోవైపు ఈసారి దసరా రోజున గాంధీ జయంతి రావడం వల్ల ఇది కుదరదు. అందుకే గ్రామస్తులంతా కలసి బుధవారం రోజున అక్టోబర్ 1వ తేదీన దసరాను జరుపుకొవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు గ్రామస్తులు వెల్లడించారు.ఈ క్రమంలో తమ సంప్రదాయంకు పెద్ద పీట వేసిన ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dussehra 2025Dussehra festivalNalgondaShardiya NavratriGandhi jayanti

