  • Vemulawada Temple: వేములవాడ రాజన్న భక్తులకు బిగ్అలర్ట్.. దర్శనాల్లో కీలక మార్పులు.. ఇక నుంచి భక్తులు..

Vemulawada rajanna Temple darshan: రాజన్న భక్తులకు ఆలయ అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. ముఖ్యంగా రానున్న కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో ముందుగానే అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ విషయాల్ని భక్తులు గమనించాలని అధికారులు  ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 11, 2025, 10:30 PM IST
  • వేముల వాడలో డెవలప్ మెంట్ పనులు..
  • భీమేశ్వరాలయంలో ప్రత్యేక పూజల ఏర్పాట్లు..

Vemulawada Sri Raja Rajeshwara Swamy temple darshan: వేముల వాడ శ్రీరాజ రాజేశ్వర ఆలయం ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది భక్తులు ఇటీవల లడ్డు ప్రసాదంలో నాణ్యత తగ్గిందని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. బూజు పట్టిందని, స్వామి వారి ప్రసాదాల తయారీలో అధికారులు జాగ్రత్తలు పాటించడంలేదని అనేక ఆరోపణలు చేశారు.

దీనిపై ఆలయ ఈవో రమాదేవీ ఇవన్ని కొంత మంది కావాలని ఆలయ ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా రూమర్స్ క్రియేట్ చేశారని స్పష్టం చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు నాణ్యతతో కూడా పదార్థాలతో లడ్డును తయారు చేస్తున్నామన్నారు. లడ్డు తయారీలో ఎలాంటి లోపాలు లేవన్నారు.

మరోవైపు వేముల వాడ ఆలయంలో అనేక డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతో రేపటి నుంచి అంటే.. ఆదివారం నుంచి శ్రీరాజరాజేశ్వర స్వామివారి దర్శనాలు నిలిపివేయబడతాయని అధికారులు తెలిపారు.

భీమేశ్వరస్వామి వారి ఆలయంలో దర్శనం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ముఖ్యంగా భక్తులు.. కోడెమొక్కులు, అభిషేకాలు, అన్నపూజ, ఇతర పూజలన్నీ భీమేశ్వరస్వామి వారి ఆలయంలోనే చేసుకొవాలన్నారు. 

వేములవాడ రాజన్న గుడి విస్తరణలో భాగంగా కొన్ని నెలల పాటు దర్శనాల నిలిపివేస్తున్నట్లు ఈవో తెలిపారు. అదే విధంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు, పూజలు,నైవేద్యాలు, ఇతర అన్నిరకాల కైంకర్యాలు యథావిధిగా జరుగుతాయన్నారు. ఆలయం డెవలప్ మెంట్ పనులు పూర్తయ్యాక మరల దర్శనాలకు అనుమతినిస్తామని భక్తులు ఈ విషయాల్ని గమనించాని ఆలయ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

 

