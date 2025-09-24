English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venkaiah Naidu: రాజకీయ నాయకులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

ZEE Achievers Awards 2025: జీ తెలుగు న్యూస్‌ అచీవర్స్‌ అవార్డ్స్ ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొన్నారు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన.. రాష్ట్రంలోని రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడే భాషపై చురకలంటించారు. ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల సమస్యలపై పోరాడకుండా.. వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడుతున్నారని వెంకయ్యనాయుడు విమర్శించారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 24, 2025, 07:23 PM IST

Ex President Venkaiah Naidu: జీ తెలుగు న్యూస్‌ అచీవర్స్‌ అవార్డ్స్-2025 కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు. జీ టీవి వివిధ రంగాల్లో దూసుకెళ్తుందన్నారు. ఈ పురస్కారాలు ఇవ్వడం వెనుక అసలు ఉద్దేశ్యం.. యువతను ప్రోత్సహించడమేనన్నారు వెంకయ్య నాయుడు. ప్రతి ఒక్కరూ క్రమశిక్షణ, ఆత్మ విశ్వాసంతో.. దేశం కోసం ముందుకెళ్లాలన్నారు. 

ఈ సందర్భంగా రాజకీయ నాయకులకు కొన్ని చురకలంటించారు వెంకయ్యనాయుడు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు పద్దతిగా నడుచుకోవడం చాలా ముఖ్యమన్నారు. ఈ రోజుల్లో అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులంతా.. బూతులు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులను విమర్శించడం, అనవసరమైన విషయాలలో జోక్యం చేసుకొని అవమానించడం చేస్తున్నారన్నారు. 

భారత్ లాంటి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో రోల్ మోడల్‌గా ఉండాల్సిన నేతలంతా.. ఇలా ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవడం చాలా బాధాకరమన్నారు వెంకయ్యనాయుడు. మీరు బూతులు మాట్లాడితే.. మీకు ఓటేసే ప్రజలు పోలింగ్ బూత్‌లోనే సమాధానమిస్తారని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రజాప్రతినిధులు హుందాగా ఉండాలని.. ఆరోగ్యకరమైన భాషలో మాట్లాడాలని వెంకయ్యనాయుడు సూచించారు. అంతేకాకుండా రాజకీయ పార్టీలు పరస్పర దూషణలకు దిగకుండా.. ప్రజా సమస్యలపైనా దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు తాము ఎదుగుతూ.. దేశం ఎదుగుదలకు కృషి చేయాలని వెంకయ్యనాయుడు పిలుపునిచ్చారు. 

భారతదేశం ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక గుర్తింపు పొందిన దేశంగా తయారైందని.. దేశం మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి అందరూ కష్టపడి కృషి చేయాలన్నారు. భారత సంస్కృతిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిదని.. ప్రతి ఒక్కరూ తల్లిదండ్రులను, గురువులను గౌరవించాలన్నారు.  సమయపాలన, క్రమశిక్షణ, అంకితభావం చాలా ముఖ్యమని.. యువత తప్పకుండా పాటించి తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ముందుకెళ్లాలని వెంకయ్యనాయుడు చెప్పారు. 

Also Read: Medical Education: మెడికల్ విద్య విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఎంబీబీఎస్‌, పీజీ సీట్ల పెంపుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం  

Also Read: ICICI Bank: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీకు ICICI బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందా..? అక్టోబర్ 4 నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు..!    

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Venkaiah NaiduVenkaiah Naidu CommentsZEE Achievers Awards 2025TelanganaM Venkaiah Naidu

