English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Mahabubnagar: ఒక చిన్న మార్పు.. ఎన్నో ప్రాణాలకు రక్షణ.. వెంకట్రాంపురం గ్రామస్తులకు హ్యాట్సాఫ్!

Mahabubnagar Latest News: హెల్మెట్ ఉంటేనే ఆ గ్రామంలోకి ఎంట్రీ ఉంటుంది.. హెల్మెట్ లేకుంటే గ్రామ సరిహద్దుల నుంచి బయటికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నిబంధనను ఓ ఊరు ప్రజలు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గ్రామ పొలిమేర్లలో ఫ్లెక్సీలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలే వైరల్‌గా మారాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 3, 2026, 11:23 AM IST

Mahabubnagar Latest Telugu News: సాధారణంగా గ్రామ పొలిమేరలో మా ఊరికి స్వాగతం అని రాసి ఉన్న బోర్డులను మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం..కానీ మహబూబ్నగర్ జిల్లా వయ్యారం మండలం వెంకట్రాంపురం గ్రామం శివారులోకి వెళ్తే మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తుంది.. హెల్మెట్ లేని వాహనదారులకు మా గ్రామంలోకి ప్రవేశం లేదు అంటూ అక్కడ వెలసిన బ్యానర్లు ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ బ్యానర్లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీ అంశానికి దారితీస్తున్నాయి. ఆ ఊరిలో ఈ బ్యానర్లు వెలవడానికి గల కారణాలేంటి? అసలు వీటిని ఎవరు పెట్టారు? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

గత కొంతకాలంగా మండల వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్లే అనేకమంది యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం.. తీవ్రమైన తల గాయాలతో మంచాన పడటం చూసి గ్రామస్తులు చలించి పోయారు.. ప్రాణ నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ కుటుంబాలు పడే వేదనను కళ్లారా చూసిన ఊరి పెద్దలతో పాటు యువకులు కలిసి ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు.. కేవలం జరిమానాల కోసం కాకుండా.. ప్రాణ రక్షణ కోసమే హెల్మెట్ ధరించాలని స్పృహను కల్పించేందుకు ఈ వినూత్న నిరసనను చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

గ్రామ శివారులో బుధవారం గ్రామస్తులందరూ కలిసి ప్రధాన రహదారిపై ఒక భారీ ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేశారు హెల్మెట్ లేకుండా మా గ్రామంలోకి రావద్దు అంటూ స్పష్టమైన హెచ్చరికను అందులో పేర్కొన్నారు.. ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలని.. బయటి వ్యక్తులైన గ్రామస్తులైన ఈ రూల్ కు అతిథులు కారని.. నిబంధనలు పాటించని వారిని గ్రామస్తులు సరిహద్దుల పట్టే అడ్డుకోవడం జరుగుతుందని.. అక్కడి గ్రామస్తులు తెలిపారు..

గ్రామస్తులు స్వచ్ఛందంగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పై పోలీసు యంత్రాంగం హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. సాధారణంగా పోలీసులు హెల్మెట్ పెట్టుకోమని చెబితే వినని ఈ రోజుల్లో.. ఒక గ్రామమే ఏకగ్రీవంగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం అభినందనీయమని అధికారులు పేర్కొన్నారు. చట్టం తన పని తాను చేస్తుంది.. కానీ ప్రజల్లో వచ్చే ఇలాంటి మార్పు శాశ్వత పరిష్కారాన్ని అందిస్తుందని.. స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ అధికారులు చెబుతూ వస్తున్నారు..

వెంకట్రాంపురం గ్రామస్తుల ఆలోచన ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు కూడా పాకుతోంది.. ఒక చిన్న మార్పు పెద్ద ప్రాణాలను కాపాడుతుందని నమ్మకంతో వారు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం విజయవంతం కావాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.. ఈ గ్రామం చూపిన బాటలో మరిన్ని గ్రామాలు పయనిస్తే రోడ్డు ప్రమాదాల రహిత సమాజం తప్పకుండా సాధ్యమవుతుందని కొంతమంది అధికారులు చెబుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

mahabubnagarHelmet AwarenessMahabubnagar NewsVenkatrampuram VillageMahabubnagar Latest News

Trending News