Hyderabad Cheetha Visuals Viral: ఎక్కడో అటవీ ప్రాంతంలో ఉండాల్సిన చిరుతలు నేడు హైదరాబాద్‌ బాట పట్టాయి. నడుచుకుంటూ రంగారెడ్డి నుంచి హైదరాబాద్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది ఓ చిరుత. మొన్న రాత్రి మొదలైన చిరుత ప్రయాణం సోమవారం తెల్లవారుజామున రాందేవ్ గూడాలోని మిలిటరీ ఏరియాలోని రోడ్డు దాటుతూ శిక్షణ కేంద్రంలోకి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పటివరకు అటవీశాఖ ట్రెక్ పార్కులోనే చిరుత సంచరిస్తున్నట్లు అనుకున్న అధికారులకు ఇది పరుగులు పెట్టిస్తోంది. దీంతో స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. సోమవారం రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధి దాటి హైదరాబాద్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది. దీంతో మిలటరీ వాళ్లు కూడా అలెర్ట్‌ అయ్యారు. చిరుతను పట్టుకోవాలని అటవీశాఖ అధికారులను కోరుతున్నారు.

ఒకవైపు గోల్కొండ కోట ప్రాంతంలో చిరుత పులి సంచారం కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఇబ్రహీం భాగ్‌ ఏరియాలోకి చిరుత ప్రవేశించడంతో హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులకు కూడా చిరుతను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు కూడా చేపట్టారు. ఇటీవల నార్సింగ్ లో కూడా చిరుత సంచరించినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన మరువకముందే మరో రెండు చోట్లు చిరుత సంచారం తీవ్ర భయాందోళన నెలకొనేలా చేస్తున్నాయి. ఇలా ఉండగా అటువైపుగా వెళ్తున్న స్థానికులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

ఇక నార్సింగ్ పరిధిలోని మంచిరేవుల విలేజ్ వ్యాస నగర్ లో చిరుత సంచారం కలకాలం రేపింది. అది సీసీటీవీ రికార్డు అవ్వగా చిరుత జాడను కనిపెట్టారు. ఆ తర్వాత గోల్కొండ ప్రస్తుతం ఇబ్రహీం భాగ్..‌ ఇలా చిరుత సంచారం చూసిన హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర భయాందోళన గురవుతున్నారు. అటువైపుగా వెళ్తున్న తమపై చిరుత దాడి చేస్తే ఎలా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లోకి వచ్చేస్తున్న చిరుత జనావాసంలోకి ఎప్పుడు వచ్చి దాడి చేస్తుందో అని తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆ మధ్య కాలంలో ఎన్నో ఘటనలు జనావాసల్లోకి చిరుత వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి.

A Leopard Spotted in #Hyderabad

The #leopard was seen crossing the road in #IbrahimBagh near military area in #Golconda limits in the early hours of this morning, caught on #CCTV

Forest officials and local authorities are investigating.#BigCat #wildlife pic.twitter.com/WPq1WPRNtR

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 28, 2025