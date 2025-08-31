English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cine Actors: సినీ ప్రముఖులపై విజయశాంతి ఆగ్రహం.. విరాళం ఇవ్వలేరా? అని నిలదీత

Vijayashanti Fire On Film Industry: తెలంగాణలో అకాల వర్షాలతో జిల్లాలు అతలాకుతలమైన దయనీయ పరిస్థితిలో ఒకనాటి హీరోయిన్‌, ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి సినీ ప్రముఖులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. విరాళాలు ఇవ్వలేరా? అని ప్రశ్నించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:46 PM IST

Cine Actors: సినీ ప్రముఖులపై విజయశాంతి ఆగ్రహం.. విరాళం ఇవ్వలేరా? అని నిలదీత

MLC Vijayashanti: భారీ వర్షాలతో తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాలు అతలాకుతలమవడంతో ప్రజలు సర్వం కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదుకోవడంలో తీవ్ర విఫలమైన నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి రంగంలోకి దిగారు. ఈ సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులపై కొంత అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సినీ ప్రముఖులు కూడా విరాళాలు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. వరదలో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన కామారెడ్డిని ఆదుకునేందుకు సినీ పరిశ్రమ ముందుకు రావాలని కోరారు.

Also Read: Bank Holidays: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండుగ.. 15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌

వరదతో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన కామారెడ్డిలో ఆదివారం విజయశాంతి పర్యటించారు. బాధితులను కలిసి వరద ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ విజయశాంతి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కామారెడ్డి పరిస్థితి చూస్తే గుండె తరుక్కుపోతోంది. ప్రజల పరిస్థితిని చూస్తే బాధేస్తోంది. కామారెడ్డిని ఆదుకునేందుకు సినీ పరిశ్రమ ముందుకు వచ్చి సాయం చేయాలి' అని విజయశాంతి తెలిపారు. బాలకృష్ణ రూ.50 లక్షలు విరాళం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో విజయశాంతి ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయంలో సెప్టెంబర్‌ మొత్తం విశేష పూజలు, పండుగలు

ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వరద బాధితులకు ఏం చేస్తుందని మీడియా ప్రశ్నించగా విజయశాంతి కప్పిపుచ్చుకుని బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని ఎదురుప్రశ్నించారు. 'తెలంగాణలో 8 మంది ఎంపీలు, 8 మంది ఎమ్మెల్యేలను  గెలిపిస్తే బీజేపీ ఏం చేస్ది' అని నిలదీశారు. 'ప్రజలు కష్టాల్లో బీజేపీ నేతలు ఏం చేస్తున్నారు? బీజేపీకి అసలు సిగ్గు ఉందా?' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కామారెడ్డికి  కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని విజయశాంతి డిమాండ్ చేశారు.

Also Read: Employees Holiday: ఉద్యోగులకు సెలవులే సెలవులు.. సెప్టెంబర్‌లో మొత్తం 8 రోజులు

వరదలపై బీజేపీ కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణా రెడ్డి కామారెడ్డి తీవ్ర దుమారం రేపిన వ్యాఖ్యలను విజయశాంతి ఖండించారు. 'బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. అతడి ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలు బాధాకరం. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ప్రజలను దోషులుగా చూస్తున్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు బాధాకరం' అని తెలిపారు. కేంద్రాన్ని రూ.10 వేల కోట్ల వరద సహాయం  అడిగామని కేంద్రం  ఇవ్వకున్నా తాము కామారెడ్డిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. కామారెడ్డి ఎల్లారెడ్డి, జుక్కల్ ప్రాంతాలను కూడా సందర్శిస్తామని విజయశాంతి చెప్పారు.

