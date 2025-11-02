Murder: దారుణం.. వికారాబాద్‌ జిల్లాలో నలుగురిని నరికి చంపిన వ్యక్తి..! చివరికి ఏమైందంటే?

Vikarabad Murder: ఓ వ్యక్తి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులను దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచర్లలో జరిగింది. ఆదివారం ఉదయం గ్రామానికి చెందిన వేపూరి యాదయ్య అనే వ్యక్తి తన భార్య ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు వదినను కత్తితో నరికాడు ఇందులో పెద్ద కూతురు తప్పించుకున్నట్లు సమాచారం. మిగతా అందరినీ దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సానుకూల ప్రకారం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. హత్యకు గల కారణాలు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటన స్థలానికి వెళ్లి డీఎస్పీ పరిస్థితులను పరిశీలించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
కుటుంబ కలహాలే కారణం..
అయితే ఈ ముగ్గురు హత్యలకు కారణం కుటుంబ కలహాలేనని తెలుస్తోంది. పోలీసుల వివరాలు ప్రకారం భార్య అలివేలు, ఆమె సోదరీ హనుమమ్మ, చిన్న కూతురు శ్రావణి నిద్రిస్తుండగా యాదయ్య ఈరోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. అయితే పెద్ద కూతురుపై కూడా దాడి చేయగా అపర్ణ అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంది. అనంతరం ఆయన కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఇక ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా పరిగణించిన డీఎస్పీ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇక మృతదేహాలను స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.
