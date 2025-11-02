English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Murder: దారుణం.. వికారాబాద్‌ జిల్లాలో నలుగురిని నరికి చంపిన వ్యక్తి..! చివరికి ఏమైందంటే?

Murder: దారుణం.. వికారాబాద్‌ జిల్లాలో నలుగురిని నరికి చంపిన వ్యక్తి..! చివరికి ఏమైందంటే?

Vikarabad Murder: వికారాబాద్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి నలుగురుని దారుణంగా హత్య చేసి తాను కూడా సూసైడ్ చేసుకున్న ఘటన కుల్కచర్లలో జరిగింది. స్థానికుల ప్రకారం ఆదివారం తెల్లవారుజామున గ్రామానికి చెందిన వేపూరు యాదయ్య అతని భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు, వదినను కత్తితో పొడిచి చంపి తాను సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 2, 2025, 08:00 AM IST

Murder: దారుణం.. వికారాబాద్‌ జిల్లాలో నలుగురిని నరికి చంపిన వ్యక్తి..! చివరికి ఏమైందంటే?

Vikarabad Murder: ఓ వ్యక్తి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులను దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచర్లలో జరిగింది. ఆదివారం ఉదయం గ్రామానికి చెందిన వేపూరి యాదయ్య అనే వ్యక్తి తన భార్య ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు వదినను కత్తితో నరికాడు ఇందులో పెద్ద కూతురు తప్పించుకున్నట్లు సమాచారం. మిగతా అందరినీ దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సానుకూల ప్రకారం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. హత్యకు గల కారణాలు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటన స్థలానికి వెళ్లి డీఎస్‌పీ పరిస్థితులను పరిశీలించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

కుటుంబ కలహాలే కారణం..
అయితే ఈ ముగ్గురు హత్యలకు కారణం కుటుంబ కలహాలేనని తెలుస్తోంది. పోలీసుల వివరాలు ప్రకారం భార్య అలివేలు, ఆమె సోదరీ హనుమమ్మ, చిన్న కూతురు శ్రావణి నిద్రిస్తుండగా యాదయ్య ఈరోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. అయితే పెద్ద కూతురుపై కూడా దాడి చేయగా అపర్ణ అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంది. అనంతరం ఆయన కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఇక ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా పరిగణించిన డీఎస్పీ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇక మృతదేహాలను స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.

Read more:​ నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌, వీరికి మాత్రం వెన్నుపోటే..!  

Read more:​ రేపటి నుంచి అన్నీ కాలేజీల నిరవధిక బంద్‌.. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం..!  

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vikarabad MurderTelangana murder newsVikarabad family murderTelangana crime newsVikarabad Kulakacharla incident

