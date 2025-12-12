Jupally Krishna Rao: మంత్రి జూపల్లికి భారీ షాక్.. ఎన్నికల ప్రచారంలో గ్రామస్తుల ఎదురీత

Sarpanch Elections: గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం విస్తృతంగా సాగుతుండగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రం ఎదురుగాలి వీస్తోంది. గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు తిరగలేకపోతున్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుండగా.. ఈసారి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావుకు ఎదురైంది. సర్పంచ్ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఓ గ్రామానికి వెళ్లగా అక్కడ ప్రజలు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. జూపల్లిని నేరుగా నిరసనకు దిగారు. ఈ సంఘటన రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లా నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఆ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా పెంట్లవెల్లి మండలం గోప్లాపూర్లో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావుకు నిరసన సెగ తగిలింది.రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చిన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావుకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తులు గో బ్యాక్ అంటూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రచారంలో గ్రామస్తులు ఉద్దేశించి మంత్రి మాట్లాడుతూ.. 'పూటకో మాట రోజుకో పార్టీ మీ గ్రామ నాయకుల మాదిరి పని చేయలేదు. నేను నీతి నిజాయితీగా 40 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నా. ఓ సందర్బంలో తప్ప.. ఏ పార్టీ మారలేదు' అని మంత్రి ప్రకటించారు.
మంత్రి జూపల్లి మాట్లాడుతుండగా గ్రామస్తులు జోక్యం చేసుకొని తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పూటకో పార్టీ మారిన ఘన చరిత్ర నీది అని మంత్రిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మా నాయకులది కాదని మంత్రికి తేల్చిచెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సర్పంచ్ అభ్యర్థి లేకపోవడంతో సిగ్గులేక బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో బీసీ బంద్ తీసుకున్న మహిళను కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయిస్తున్నారని గ్రామస్తులు తెలిపారు.
గ్రామంలో మీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి డిపాజిట్ కూడా రాదని ఓటమి భయంతో అసత్య ప్రచారాలు చేయడానికి వచ్చావని మంత్రి జూపల్లిపై గ్రామస్తులు మండిపడ్డారు. రెండు దశాబ్దాలుగా కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా మంత్రి పదవులు అనుభవిస్తూ తాలూకాలో అభివృద్ధి శూన్యం చేశారని మంత్రి జూపల్లిపై గోప్లాపూర్ గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏమి అభివృద్ధి పనులు వరగాబెట్టవని? ప్రచారం చేయడానికి వచ్చావు? అని గ్రామస్తులు నిలదీశారు. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మంత్రి జూపల్లి డౌన్ డౌన్.. గో బ్యాక్ అంటూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీనితో మంత్రి జూపల్లి వెను తిరిగి వెళ్లారు.
