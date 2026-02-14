English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Meat Shops Closed: నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బిగ్ షాక్.. ఆదివారం మాంసం దుకాణాలన్ని బంద్.. అధికారుల కీలక ఆదేశాలు..

Visakhapatnam gvmc key order to nonveg shops: అన్నిరకాల నాన్ వెజ్ షాపులను రేపు మూసివేచి ఉంచాలని విశాఖ మున్సిపల్ అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతే కాకుండా ఎవరైన అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 06:12 PM IST
  • విశాఖ అధికారుల కీలక నిర్ణయం..
  • ఆదివారం నాన్ వెజ్ షాపులు బంద్..

Visakhapatnam gvmc orders to close meat chicken shops on sunday: సాధారణంగా ఆదివారం వస్తే చాలు చాలా మంది తమ ఇళ్లలో నాన్ వెజ్ వంటకాలను చేసుకుంటారు. చికెన్,మటన్, చెపలు ఇలా వారికి నచ్చిన పదార్థాలను ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. కానీ ఈ ఆదివారం అంటే ఫిబ్రవరి 15న మాత్రం నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పుకొవచ్చు. విశాఖ పట్నంలో మున్సిపల్ అధికారులు ఆదివారం రోజున నాన్ వెజ్ షాపులు మూసి వేచి ఉంచాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఫిబ్రవరి  15 న అంటే రేపు ఆదివారం నాడు హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే మహా శివరాత్రి.

ఈ రోజును ఎంతో భక్తి, భావనలతో జరుపుకుంటారు. ఉపవాసం, జాగరణలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా శివరాత్రి వేళ శివుడ్ని భక్తితో అభిషేకం చేసుకుంటారు. రోజంతా దైవనామస్మరణలో ఉంటారు.ఈ క్రమంలో విశాఖజీవీఎంసీ అధికారులు నాన్ వెజ్ షాపులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ  చేసింది. ఆదివారం రోజున చికెన్, మటన్, ఫిష్ , రొయ్యలు అమ్మకూడదని స్పష్టం చేసింది. శివరాత్రి సందర్భంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఎవరూ  షాపులు తీయడానికి వీల్లేదని.. ఒకవేళ ఎవరైనా తీస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. శివరాత్రి ఒక్కరోజు మాత్రమే కాదు.. మరికొన్ని పర్వదినాలల్లో కూడా షాపులు మూసివేయాల్సిందేనంటూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు షాపులు, జంతు వధశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

 అదే విధంగా..జాతీయ సెలవు దినాలతో పాటు ముఖ్య పర్వదినములలో నగరంలో వేటమాసం, చేపలు, రొయ్యలు, చికెన్, మటన్ లను అమ్మడం నిషేధించినట్లు తెలిపారు.  నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Maha ShivratriVisakhapatnamMeat chicken shops closemaha shivratri festivalVisakhapatnam gvmc

