Heavy Rains: భారీ వరదతో కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. ఈ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం

Washed Out Railway Track With Heavy Flood In Kamareddy Of Telangana: భారీ వర్షాలకు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. రోడ్లతోపాటు రైళ్ల రాకపోకలు స్తంభించాయి. కామారెడ్డి జిల్లాలో భిక్నూర్ -తలమడ్ల మార్గంలో రైల్వే ట్రాక్‌ కొట్టుకుపోయింది. దీంతో మరమ్మతు పనులు చేస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇవే..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 04:06 PM IST

Heavy Rains: భారీ వరదతో కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. ఈ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం

Washed Out Railway Track: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలతో కామారెడ్డి, మెదక్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాలు చిగురుటాకులా వణికిపోయాయి. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోకి రావడంతో దెబ్బతిన్న రోడ్లు, ఇళ్లు, పంట నష్టం వంటివి అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితి సద్దుమణగడంతో స్థానికులు తమ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. అధికార యంత్రాంగం సహాయ చర్యలకు ఉపక్రమించాయి. ఈ క్రమంలోనే భారీ వర్షానికి కామారెడ్డి జిల్లాలోని బిక్కనూరు-తలమడ్ల రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య రైల్వే ట్రాక్ కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రైల్వే అధికారులు కొట్టుకుపోయిన రైల్వే పట్టాలకు మరమ్మతు పనులు చేపడుతున్నారు. పనులు చకచకగా సాగుతున్నాయి. వందలాది మంది కూలీలు, ఇంజనీర్లు భారీ జేసీబీల సహాయంతో పనులు జరుగుతున్నాయి.

Also Read: Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

తెలంగాణలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో అనేక చోట్ల వరద స్థాయి పెరుగుతోంది. రైళ్ల రాకపోకలు, ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతంలో రైళ్ల సేవలలో మార్పులు చేశారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలోని హైదరాబాద్ డివిజన్‌ భిక్నూర్ -తలమడ్ల, అక్కన్నపేట్-మెదక్, గజ్వేల్-లకుడారం, బోల్సా- కర్ఖేలి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య ఉన్న సెక్షన్లు ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీ వరదకు పట్టాలపై నీళ్లు పొంగిపొర్లాయి.

Also Read: KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం

ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొన్ని రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేయగా మరికొన్నింటిని రీషెడ్యూల్ చేశారు. ఇంకొన్ని రైళ్లను దారి మళ్లిస్తున్నారు. రోజూ నిజామాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే రాయలసీమ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను, తిరుపతి-ఆదిలాబాద్ క్రిష్ణ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలును నాలుగు రోజులు రద్దు చేశారు. కామారెడ్డి వయా నిజామాబాద్ మీదుగా నడిచే ప్రతి రైలును దారి మళ్లిచారు. రైలు ప్రయాణికులు ఇది గమనించాలని రైల్వే అధికారులు సూచించారు.

Also Read: Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ

భారీ వర్షాలు, తుఫాను పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులు ప్రయాణాలను విరమించుకోవాలని.. వాయిదా వేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రైళ్ల రద్దు, దారి మళ్లింపు, రీషెడ్యూల్ వంటివి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేయాలని చెప్పారు. వాటికి సంబంధించి మొబైల్ నంబర్లకు ఎప్పటికప్పుడు సందేశాలు పంపిస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు వివరించారు. రైళ్లకు సంబంధించి సరైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి డయల్‌ ఫ్రీ 139కి ఫోన్‌ చేయాలని సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Railway TrackWashed Out Railway TrackHeavy floodsBikkanoor Talamadla Railway RouteHeavy Rains

