Heavy Rains: భారీ వరదతో కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. ఈ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం

Washed Out Railway Track: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలతో కామారెడ్డి, మెదక్, నిర్మల్ జిల్లాలు చిగురుటాకులా వణికిపోయాయి. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోకి రావడంతో దెబ్బతిన్న రోడ్లు, ఇళ్లు, పంట నష్టం వంటివి అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితి సద్దుమణగడంతో స్థానికులు తమ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. అధికార యంత్రాంగం సహాయ చర్యలకు ఉపక్రమించాయి. ఈ క్రమంలోనే భారీ వర్షానికి కామారెడ్డి జిల్లాలోని బిక్కనూరు-తలమడ్ల రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య రైల్వే ట్రాక్ కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రైల్వే అధికారులు కొట్టుకుపోయిన రైల్వే పట్టాలకు మరమ్మతు పనులు చేపడుతున్నారు. పనులు చకచకగా సాగుతున్నాయి. వందలాది మంది కూలీలు, ఇంజనీర్లు భారీ జేసీబీల సహాయంతో పనులు జరుగుతున్నాయి.
తెలంగాణలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో అనేక చోట్ల వరద స్థాయి పెరుగుతోంది. రైళ్ల రాకపోకలు, ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతంలో రైళ్ల సేవలలో మార్పులు చేశారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలోని హైదరాబాద్ డివిజన్ భిక్నూర్ -తలమడ్ల, అక్కన్నపేట్-మెదక్, గజ్వేల్-లకుడారం, బోల్సా- కర్ఖేలి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య ఉన్న సెక్షన్లు ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీ వరదకు పట్టాలపై నీళ్లు పొంగిపొర్లాయి.
ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొన్ని రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేయగా మరికొన్నింటిని రీషెడ్యూల్ చేశారు. ఇంకొన్ని రైళ్లను దారి మళ్లిస్తున్నారు. రోజూ నిజామాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ను, తిరుపతి-ఆదిలాబాద్ క్రిష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును నాలుగు రోజులు రద్దు చేశారు. కామారెడ్డి వయా నిజామాబాద్ మీదుగా నడిచే ప్రతి రైలును దారి మళ్లిచారు. రైలు ప్రయాణికులు ఇది గమనించాలని రైల్వే అధికారులు సూచించారు.
భారీ వర్షాలు, తుఫాను పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులు ప్రయాణాలను విరమించుకోవాలని.. వాయిదా వేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రైళ్ల రద్దు, దారి మళ్లింపు, రీషెడ్యూల్ వంటివి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేయాలని చెప్పారు. వాటికి సంబంధించి మొబైల్ నంబర్లకు ఎప్పటికప్పుడు సందేశాలు పంపిస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు వివరించారు. రైళ్లకు సంబంధించి సరైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి డయల్ ఫ్రీ 139కి ఫోన్ చేయాలని సూచించారు.
