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TPCC: ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నామా? నియంత దేశంలో ఉన్నామా?: మహేశ్ కుమార్ గౌడ్

TPCC Chief Mahesh Kumar Goud Questioned A Head Meenakshi Natarajan Nomination Rejection: రాజ్యసభ ఎన్నికలో నామినేషన్‌ తిరస్కరించే హక్కు ఆర్‌ఓకు లేదని.. అసలు ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నామా? అని తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ ప్రశ్నించారు. లేదా నియంత దేశంలో ఉన్నామా? అని నిలదీశారు. ఆర్‌ఓని ఉరి వేసినా తప్పులేదని సంచలన ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:13 PM IST
TPCC: ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నామా? నియంత దేశంలో ఉన్నామా?: మహేశ్ కుమార్ గౌడ్
Image Credit: TPCC Chief Mahesh Kumar Goud

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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TPCC: ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నామా? నియంత దేశంలో ఉన్నామా?: మహేశ్ కుమార్ గౌడ్
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