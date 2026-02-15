English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KT Rama Rao: ఎవరు వచ్చినా.. రాకపోయినా సింగరేణి కోసం పోరాడుతాం: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao: ఎవరు వచ్చినా.. రాకపోయినా సింగరేణి కోసం పోరాడుతాం: కేటీఆర్‌

We Will Protect Singareni Extortion Says Ex Minister KTR: గిరిజనులకు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఎన్నో చేశారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. సింగరేణి సంస్థ ప్రయోజనాలు, కార్మికుల సంక్షేమం తాము నిరంతరం పోరాడుతామని ప్రకటించారు. సింగరేణి కోసమే సీపీఐకి మద్దతు ఇచ్చామని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:23 PM IST

KT Rama Rao: ఎవరు వచ్చినా.. రాకపోయినా సింగరేణి కోసం పోరాడుతాం: కేటీఆర్‌

Sant Sevalal Maharaj Jayanthi: సింగరేణిలో జరుగుతున్న దోపిడీని అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. సింగరేణి కార్మికుల ప్రయోజనాల కోసం తమ పార్టీ పోరాటం కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు. సింగరేణి కార్మికుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కొత్తగూడెంలో బీఆర్ఎస్ తన మద్దతు సీపీఐకి ప్రకటించిందని వెల్లడించారు. 'సింగరేణి దోచుకుంటున్న కాంగ్రెస్‌ను ఆపేందుకే సీపీఐకి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పాం. కానీ వారిపై ఏమి ఒత్తిడి ఉందో తెలియదు. పొత్తుకు ఎందుకు ఒప్పుకుందో వాళ్లకే తెలియాలి' అని తెలిపారు.

Also Read: 8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై సైబర్‌ మోసం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ అలర్ట్‌

హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. వాటిలో పాల్గొన్న అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సింగరేణి సంస్థలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, మున్సిపల్ రాజకీయ పరిస్థితులపై స్పందించారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ రెండూ కలిసి సింగరేణి దోపిడీలో భాగస్వాములై సంస్థను నష్టపరిచేలా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. సీపీఐ, కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే పొత్తులో ఉన్నాయని కొత్తగూడెంలో మేయర్ పదవి పంచుకోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదని పేర్కొన్నారు. ఏఐటీయూసీ వంటి సీపీఐకి అనుబంధ సంస్థ కూడా ఈ పొత్తును ఎందుకు అంగీకరించిందో తెలియదని.. దాని వెనుక ఏ ఒత్తిళ్లు పని చేశాయో తాను చెప్పలేనని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: Maha Shivaratri: మహా శివరాత్రి తర్వాతి రోజు ఏం చేయాలి? ఉపవాసం తర్వాతి రోజు ఏం తినాలి?

'ఎవరూ కలిసి వచ్చినా.. రాకపోయినా సింగరేణి సంస్థ ప్రయోజనాలు, కార్మికుల హక్కుల కోసం గతంలో ఎట్లా పోరాడామో భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే పోరాడుతాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. 'రాష్ట్రంలో దాదాపు 34 చోట్ల హంగ్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ నాయకులు అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపిస్తూ, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లను ఎత్తుకుపోవడం, ప్రలోభపెట్టడం, పోలీసులను ఇంటింటికి పంపించడం, గుండాలను ఉపయోగించడం వంటి చర్యలు జరుగుతున్నాయి' అని కాంగ్రెస్‌ దౌర్జన్యాలు కేటీఆర్‌ వివరించారు.

Also Read: BRS Clean Sweep: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ క్లీన్‌ స్వీప్‌.. కేసీఆర్‌కు గూడెం మహిపాల్‌ రెడ్డి గిఫ్ట్‌

'మా తండాల్లో మా రాజ్యం ఉండాలి అనేన నినాదాన్ని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ కార్యరూపంలోకి తీసుకువచ్చి గిరిజనుల ఆత్మగౌరవానికి న్యాయం చేశారు. గిరిజన గూడాలు, కోయ గూడాలు, లంబాడా తండాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ 3,146 కొత్త గ్రామపంచాయతీలు ఏర్పాటు చేశారు. వేలాది గిరిజన యువతకు సర్పంచ్‌లు, వార్డు సభ్యులుగా అవకాశాలు కల్పించారు. దాదాపు 30 వేల మంది వార్డు సభ్యులు గిరిజన వర్గాల నుంచి ఎదిగారు. ఇదంతా కేసీఆర్‌ కృషితోనే సాధ్యమైంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు.

Also Read: Mahabubnagar: చరిష్మా లేని రేవంత్‌ రెడ్డి.. సొంత జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌కు ఎన్ని స్థానాలు అంటే?

'ఒకే రోజు సుమారు నాలుగున్నర లక్షల ఎకరాల పోడు భూములకు పట్టాలు ఇచ్చి గిరిజనుల భూమి హక్కులను రక్షించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. కొమురం భీమ్ నాయకత్వంలో జరిగిన జల్, జంగల్, జమీన్ పోరాట స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ అడవులు, భూములు, నీళ్ల విషయంలో న్యాయం చేస్తూ గిరిజనుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచాం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ తెలిపారు. 
గిరిజన పిల్లల కోసం ఆశ్రమ పాఠశాలలు, గురుకులాలు, జూనియర్, డిగ్రీ కాలేజీలను పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేయడం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ఘనత అని ప్రకటించారు.

రిజర్వేషన్లను 6 శాతం నుంచి 10 శాతానికి పెంచి గిరిజన యువతకు మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తు చేశారు. 'గిరిజన యువతకు ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, వడ్డీ లేని రుణాలు అందించి వారిని వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాం. ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్‌లు కూడా అందించి ఉన్నత విద్యకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చాం. బంజారాహిల్స్‌లో సేవాలాల్ బంజారా భవన్ నిర్మాణం ద్వారా గిరిజనుల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టారని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సేవాలాల్ భవనాల నిర్మాణానికి స్థలాలు మంజూరు చేశాం' అని కేటీఆర్‌ వివరించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాక.. కేసీఆర్‌ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక గిరిజనులకు అండగా నిలబడతామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హామీ ఇచ్చారు.

