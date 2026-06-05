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Revanth Reddy: పాలమూరు జిల్లాలో 26 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందిస్తాం: రేవంత్‌ రెడ్డి

Jadcherla Public Meeting: పాలమూరు జిల్లాలోని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో తాము పనిచేస్తున్నామని.. 26 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందిస్తామని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. రెండు రోజులుగా ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష చేసి పనులు వేగవంతం చేస్తామని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 05, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:49 PM IST
Revanth Reddy: పాలమూరు జిల్లాలో 26 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందిస్తాం: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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