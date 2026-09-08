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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 13 నుంచి 17 వరకు భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్‌ ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన రెండు ఉపరితల ఆవర్తనాలతో పాటు తూర్పు, పశ్చిమ షీర్‌ జోన్‌ ప్రభావంతో రాబోయే రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:37 PM IST
తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 13 నుంచి 17 వరకు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 13 నుంచి 17 వరకు భారీ వర్షాలు..
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