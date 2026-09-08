/తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెల 13 నుంచి 17 వరకు భారీ వర్షాలు..

Telangana IMD Alert: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈరోజు ,రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు గంటకు 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశాలున్నాయి.
ఈదురు గాలులులతో పాటు ఉరుములు, మెరుపుల నేపథ్యంలో పలు చోట్ల చెట్లు, స్తంభాలు కూలే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రైతులు భారీ వర్షాలు కురిసే సమయంలో పొలాల్లో ఉండవద్దని చెబుతుంది. అంతేకాదు విద్యుత్ స్తంభాల తీగలు పొలాల గుండా వెళ్లే చోట మరింత అప్రమత్తతతో మెలగాలని సూచిస్తుంది.
ఈ నెల 13 నుంచి 17 వరకు తెలంగాణలో వర్షాలు..
ఇక అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఈ నెల 13 నుంచి 17 తేదీల మధ్య రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుండపోత వానలు పడనున్నాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు తుఫాన్లు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోదన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో విస్తారమైన వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. నల్గొండ, యాదాద్రి – భోంగీర్, మెదక్, సిద్దిపేట, జనగాం, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనూ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
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