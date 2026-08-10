/ తెలంగాణలో భారీ వర్షం.. ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Big Alert to Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణశాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాబోయే 24 గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాజధాని హైదరాబాద్తో పాటు కామారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, మెదక్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని తెలిపింది.
పలు ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్..
అలాగే ములుగు, నల్గొండ, నారాయణపేట, సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయంటూ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. అదేవిధంగా వానలతో పాటు పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయంటోంది.
ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు..
ఈదురు గాలులకు తోడు ఉరుముల మెరుపులతో కూడిన వర్షపాతంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారు. అంతేకాదు పంటలకు తగినంత నీరు అందుతూ ఉండటంతో కొత్త పంటలు వేస్తున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణలో నారాయణ పేట, సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, యాదాద్రిలలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాల నేపథ్యంలో రైతులు ఆ సమయంలో పంట పొలాల్లో ఉండకూడదని సూచించారు. ముఖ్యంగా చెట్లు, పొలాల దగ్గర పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందన్న నేపథ్యంలో రైతులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
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