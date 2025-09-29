Telangana Rains: అల్పపీడన ప్రభావం.. తెలంగాణలో 3 రోజులు మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు.. ఐఎండీ ఏంచెప్పిందంటే..?

Imd heavy rains fall expected in telangana next three days: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా వరుణుడు కుండ పోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రోడ్లన్ని జలమయం అయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా వరద నీటితో నిండిపోయాయి. అంతేకాకుండా... ప్రస్తుతం సాయత్రం పూట, రాత్రి వేళల్లో వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. అల్పపీడన ప్రభావం కొనసాగుతుంది.
నిన్న ఉత్తర మధ్య మహారాష్ట్ర దాని సమీపంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం ఈ రోజు ఉదయం 05:30 గంటల నుంచి గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబే దాని పరిసరాలలో కొనసాగుతోంది. ఈ తీవ్ర అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుండి 7.6 కి మీ ఎత్తులో ఉండి ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ నైరుతి దిక్కుకు వాలి ఉంది.
ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువిద్యలో సౌరాష్ట్ర మీదుగా అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నాటికి ఈశాన్య అరేబియన్ సముద్రంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అలా ప్రవేశించే సమయానికి ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం బలపడి తిరిగి వాయుగుండం గా మారే అవకాశం ఉంది.
నిన్న ఉత్తర మధ్య మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలోని తీవ్ర అల్పపీడన కేంద్రం నుండి పశ్చిమ బంగాళాఖాతం వరకు కొనసాగిన ద్రోణి ఈరోజు గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబే ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడన కేంద్రం నుండి గుజరాత్ విదర్భ దక్షిణ ఛత్తీస్గడ్ ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ల మీదుగా పశ్చిమ బంగాళాఖాతం వరకు సగటు సముద్రమట్టం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో కొనసాగుతోంది.
ఈరోజు ఉదయం సుమారు 05:30 గంటలకు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సమీపంలో ఒక ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 1.5 నుండి 5.8 కి మీ ఎత్తువరకు ఏర్పడింది. ఈ ఆవర్తనం ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ దక్షిణ దిక్కుకి వాలి ఉంది.
ఈనెల 30వ తారీకు నాటికి ఉత్తర అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలో ఒక ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఒక అల్పపీడన ప్రాంతం ఉత్తర మరియు దాని సమీపంలోని మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో అక్టోబర్ ఒకటో తారీకు నాటికి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
దీని ప్రభావం కారణంగా.. రాబోయే మూడు రోజులపాటు వర్షాలపై వాతావరణ కేంద్రం సూచనలు జారీ చేసింది. ఈ రోజు,రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని జిల్లాల్లో 30 నుండి 40 కి.మీ వేగంతో కలిగిన ఈదురుగాలితో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది.
