Summer Heat Wave: సమ్మర్ ఎఫెక్ట్.. రాగల మూడు రోజులు తెలంగాణలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే..?

Summer heat wave alert for next 3 days In Telangana: సాధారణంగా వాతావరణం పరిస్థితులు పూర్తిగా తలకిందులయ్యాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఒకప్పుడు ఏ సీజన్ లో దాని ప్రభావం కన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం పూర్తిగా దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. సమ్మర్ లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా వాతావరణం కూడా అప్పుడే చల్లగా మరోసారి అప్పుడు ఉక్కపోతగా ఉంటుంది. దీంతో అసలు ఏ సీజన్ లో ఉన్నామో కూడా అర్థంకానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా వాతావరణలో ఈమార్పులు వల్ల అనేక చెడు ప్రభావాలు, పంట నష్టాలు కూడా సంభవిస్తాయి.
గత వారంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా వానలు కురిశాయి. వర్షాకాలంలో ఎలాగైన వానలు కురుస్తాయో అలా కుండపోత వానలు కురిశాయి. దీంతో ప్రజలు అనేక అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా పంటలు కూడా చాలా నష్టపోయాయి. సమ్మర్ లో అందుబాటులో ఉండే మామిడి పండ్లు మొత్తంగా బలమైన గాలి వాలనకు రాలిపోయాయి. దీంతో రైతులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.
మరోవైపు రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో వాతావరణం ఏవిధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నుండి ఉత్తర అంతర్గత కర్నాటక వరకు సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో ద్రోణి ప్రభావం కొనసాగింది. అదే విధంగా ఈ రోజున గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నుండి తమిళనాడు,కర్ణాటన, మహారాష్ట్ర మీదుగా పశ్చిమ విదర్భ వరకు సగటు సముద్రం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది.
దీని ప్రభావం వల్ల ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీర ప్రాంతంలో ఒక ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుండి 1.5 కి మీ ఎత్తులో ఈరోజు ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ రాగల మూడు రోజుల పాటు వాతావరణం కాస్త భిన్నంగా ఉండనుంది.
ఈరోజు,రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
రానున్న రెండు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి నుంచి రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అదే విధంగా.. నాలుగు రోజులలో క్రమేపీ రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల హీట్ పెరిగే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ సూచించింది.
