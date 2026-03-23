English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Summer Heat Wave: సమ్మర్ ఎఫెక్ట్.. రాగల మూడు రోజులు తెలంగాణలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే..?

Summer Heat Wave: సమ్మర్ ఎఫెక్ట్.. రాగల మూడు రోజులు తెలంగాణలో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే..?

Weather update in Telangana: ఉష్ణోగ్రతల్లో క్రమంగా  హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయని వాతావరణ కేంద్రం కీలక అలర్ట్  ను జారీ చేసింది.  ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం పలు సూచనలను జారీ చేసింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 23, 2026, 08:02 PM IST
  • వాతావరణంలో కీలక మార్పులు..
  • హీట్ పై అలర్ట్ జారీ..

Trending Photos

Silver Price Drop India: వెండి ధర షాకింగ్ పతనం.. కేజీపై ఏకంగా రూ. 70,000 డిస్కౌంట్.. నేటి రేట్లు ఇవే..!!
5
SilverPriceToday
Silver Price Drop India: వెండి ధర షాకింగ్ పతనం.. కేజీపై ఏకంగా రూ. 70,000 డిస్కౌంట్.. నేటి రేట్లు ఇవే..!!
Air India Staff: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. బరువు పెరిగితే జీతం కట్.!.. ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయంపై రచ్చ.!.
6
Air India
Air India Staff: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. బరువు పెరిగితే జీతం కట్.!.. ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయంపై రచ్చ.!.
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!
6
Gold Price Today
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!
Motorola Edge 60 Fusion ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే డిస్కౌంట్‌.. రూ.2 వేలకే మీ సొంతం!
6
60 Fusion Motorola
Motorola Edge 60 Fusion ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే డిస్కౌంట్‌.. రూ.2 వేలకే మీ సొంతం!
Summer heat wave alert for next 3 days In Telangana: సాధారణంగా వాతావరణం పరిస్థితులు పూర్తిగా తలకిందులయ్యాయని చెప్పుకొవచ్చు. ఒకప్పుడు ఏ సీజన్ లో దాని ప్రభావం కన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం పూర్తిగా దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. సమ్మర్ లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా వాతావరణం కూడా అప్పుడే చల్లగా మరోసారి అప్పుడు ఉక్కపోతగా ఉంటుంది. దీంతో అసలు ఏ సీజన్ లో ఉన్నామో కూడా అర్థంకానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా వాతావరణలో ఈమార్పులు వల్ల అనేక చెడు ప్రభావాలు, పంట నష్టాలు కూడా సంభవిస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

గత వారంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా వానలు కురిశాయి.  వర్షాకాలంలో ఎలాగైన వానలు కురుస్తాయో అలా కుండపోత వానలు కురిశాయి. దీంతో ప్రజలు అనేక అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా పంటలు కూడా చాలా నష్టపోయాయి. సమ్మర్ లో అందుబాటులో ఉండే మామిడి పండ్లు మొత్తంగా బలమైన గాలి వాలనకు రాలిపోయాయి. దీంతో రైతులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.

మరోవైపు రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో వాతావరణం ఏవిధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నుండి  ఉత్తర అంతర్గత కర్నాటక వరకు సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో ద్రోణి ప్రభావం కొనసాగింది. అదే విధంగా ఈ రోజున గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నుండి తమిళనాడు,కర్ణాటన, మహారాష్ట్ర మీదుగా  పశ్చిమ విదర్భ వరకు సగటు సముద్రం నుండి 0.9 కి మీ ఎత్తులో   ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది.

దీని ప్రభావం  వల్ల ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీర ప్రాంతంలో ఒక ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుండి 1.5 కి మీ ఎత్తులో ఈరోజు ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ రాగల మూడు రోజుల పాటు వాతావరణం కాస్త భిన్నంగా ఉండనుంది.
ఈరోజు,రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Read more: Harish Rao: రెండెళ్లైన ఇంకా మా మీదే ఏడుపా..?.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్, పెండింగ్ డీఏలపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

రానున్న రెండు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి నుంచి రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అదే విధంగా.. నాలుగు రోజులలో  క్రమేపీ రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల హీట్ పెరిగే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ సూచించింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Summer seasonWeather updateHeat wave updateWeather newssummer effect

Trending News