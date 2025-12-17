English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Cold Wave in Telangana: చంపేస్తున్న చలి గాలులు.. రాబోయే నాలుగు రోజులు తెలంగాణలో మరింత గజ.. గజ..

 Weather update: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి పులి తన పంజా విసురుతుంది. దీంతో వాతావరణ శాఖ కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పింది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారికి కీలక సూచనల్ని చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 17, 2025, 10:47 AM IST
  • తెలంగాణపై చలి పులి పంజా..
  • అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం..

Heavy cold wave effect in telangana for next four days: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి చుక్కలు చూపిస్తుంది.  అసలు చల్లని గాలులకు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు.  గత పది రోజులుగా బారెడుపొద్దెక్కిన కూడా రోడ్డంతా మంచు దుప్పటి కప్పి ఉంటుంది. రోడ్డుపైన ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు అస్సలు కన్పించడంలేదు. అంతే కాకుండా ప్రజలు చలిగాలులతో బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఇప్పటికే చల్లని గాలులతో చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు అనేక ఆరోగ్య సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాతావరణ శాఖ అధికారులు సైతం ఎప్పటి కప్పడు చలిగాలుల నేపథ్యంలో అలర్ట్ ను జారీ చేస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉత్తర తెలంగాణలో చలితీవ్రత విపరీతంగా ఉంది.  మొత్తంగా ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ కు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.  మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా కొన్ని రోజుల్లో చలి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.  ఈ క్రమంలో మరో నాలుగు రోజులు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి పులి తన పంజా విసురుతుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్‌ ను జారీచేసింది.  ముఖ్యంగా తెల్లవారు జామున, రాత్రి పూట దట్టమైన పొగమంచు అలుముకుని ఉంటున్నాయి.

 ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్‌, ఎల్లో అలర్ట్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. మరో రెండ్రోజులు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 డిగ్రీల నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Read more: Telangana Panchayat Elections: తెలంగాణలో మొదలైన మూడో విడత సర్పంచ్ పోలింగ్.. ఫైనల్ ఫైట్ ఫలితాలపై నేతల్లో నరాలు తెగె ఉత్కంఠ..

ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు స్వెట్టర్ లు, చలినుంచిబైటపడేలా వేడి వేడి పదార్థాలను మాత్రమే తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చల్లని గాలులకు ఎక్స్ పొజ్ కావడం అవాయిడ్ చేయాలని కూడా చెబుతున్నారు.  హైదరాబాద్ లో కూడా విపరీతంగా చలి పెరుగుతుందని,  రాబోయే నాలుగు రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా ఉదయం జర్నీలు చేసేవారు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖకీలక సూచనల్ని చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cold wavewinter seasoncold effect in telanganaWeather updatecold wave alert

