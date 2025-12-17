Cold Wave in Telangana: చంపేస్తున్న చలి గాలులు.. రాబోయే నాలుగు రోజులు తెలంగాణలో మరింత గజ.. గజ..

Heavy cold wave effect in telangana for next four days: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి చుక్కలు చూపిస్తుంది. అసలు చల్లని గాలులకు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. గత పది రోజులుగా బారెడుపొద్దెక్కిన కూడా రోడ్డంతా మంచు దుప్పటి కప్పి ఉంటుంది. రోడ్డుపైన ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు అస్సలు కన్పించడంలేదు. అంతే కాకుండా ప్రజలు చలిగాలులతో బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఇప్పటికే చల్లని గాలులతో చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు అనేక ఆరోగ్య సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాతావరణ శాఖ అధికారులు సైతం ఎప్పటి కప్పడు చలిగాలుల నేపథ్యంలో అలర్ట్ ను జారీ చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉత్తర తెలంగాణలో చలితీవ్రత విపరీతంగా ఉంది. మొత్తంగా ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ కు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా కొన్ని రోజుల్లో చలి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో మరో నాలుగు రోజులు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి పులి తన పంజా విసురుతుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీచేసింది. ముఖ్యంగా తెల్లవారు జామున, రాత్రి పూట దట్టమైన పొగమంచు అలుముకుని ఉంటున్నాయి.
ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. మరో రెండ్రోజులు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 డిగ్రీల నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు స్వెట్టర్ లు, చలినుంచిబైటపడేలా వేడి వేడి పదార్థాలను మాత్రమే తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చల్లని గాలులకు ఎక్స్ పొజ్ కావడం అవాయిడ్ చేయాలని కూడా చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ లో కూడా విపరీతంగా చలి పెరుగుతుందని, రాబోయే నాలుగు రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా ఉదయం జర్నీలు చేసేవారు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖకీలక సూచనల్ని చేసింది.
