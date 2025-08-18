Medak News: మెదక్ జిల్లాలో మేఘానికి చిల్లు..కనీవినీ ఎరగని రీతిలో భారీ వర్షం..

Medak Weather News: పశ్చిమ మధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్–దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాల వద్ద ఏర్పడిన అల్ప పీడనం మరింత బలపడింది. దీంతో ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నిన్న రాత్రి తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో గతంలో ఎన్నడు లేని రీతిలో రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం నమోదు అయింది. ముఖ్యంగా సిద్ది పేట జిల్లా గౌరారం లో అత్యధికంగా 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అలాగే ములుగులో 18.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. శంకరంపేటలో 16.5, దామంచలో 16, సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టిలో 16.9 మెదక్ జిల్లా ఇస్లాంపూర్లో 17.9 సెంటీమీటర్లు, కౌడపల్లిలో 17.3 సెం.మీ వర్షపాతం రికార్డు అయ్యింది. జిల్లాలో కుంభవృష్టి నేపథ్యంలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఆయా జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో 93919 42254, సిద్దిపేట జిల్లా సీపీ ఆఫీస్లో 87126 67100 ఫోన్ నెంబర్లతో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నెంబర్కి కాల్ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు. వర్షాలతో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా డయల్ చేస్తే పోలీసులు సహాయం చేస్తారని సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనర్ వెల్లడించారు.
హల్దీ వాగు ఉదృతికి తూప్రాన్, వెల్దుర్తి, మాసాయిపేట మండలాల్లో పదుల గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. గుండు వాగు ఉధృతికి టేక్మాల్, అల్లాదుర్గ్, వట్పల్లి మండలాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అటు సిద్దిపేట జిల్లాలో రాజీవ్ రహదారిపై వరద నీరు చేరింది. హైదరాబాద్-మంచి్యాల మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఇక సింగూరు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద కొనసాగుతోంది. ఐదు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. ఇన్ ఫ్లో 32వేల 998 క్యూసెక్కులు ఉండగా, ఔట్ ఫ్లో 43వేల 634 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలుండగా ప్రస్తుతం 19.919 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
మరోవైపు ఐదు రోజులుగా ఏడు పాయల వనదుర్గా మాత ఆలయం జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. ఆలయాన్ని మంజీరా నది చుట్టుముట్టింది. ఆలయం ఎదుట మంజీరా ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. రాజగోపురంలో ఉత్సవ విగ్రహానికి పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎగువన సింగూరు ప్రాజెక్టు ఐదు గేట్లు ఎత్తడంతో ఆలయం వద్ద మరింత ఉధృతి పెరిగింది. గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించి అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ మంజీరా జలాలు వెళ్తున్నాయి.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.