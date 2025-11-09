English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • RV Karnan: డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా.. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై ఆర్వీకర్ణన్ కీలక వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

RV Karnan: డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా.. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై ఆర్వీకర్ణన్ కీలక వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Hyderabad Jubilee hills by Elections:  జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల కోసం పకట్బందిగా చర్యలు తీసుకున్నామని ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సారి ఓటింగ్ సమయాన్ని గంట పొడిగించడం జరిగిందన్నారు. ఉదయం 7గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలు వరకు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవచ్చన్నారు.    

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 9, 2025, 06:12 PM IST
  • ముగిసిన ఎన్నికల ప్రచారం ..
  • ఆర్వీకర్ణన్ కీలక సూచనలు..

RV Karnan: డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా.. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై ఆర్వీకర్ణన్ కీలక వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Web casting and  Using drones at all polling stations in Jubilee hils by polls: తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లోని జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంకు తెరపడింది. వెంటనే ప్రత్యేకంగా పోలింగ్ జరిగే నియోజక వర్గం పరిధిలో సీపీ సజ్జనార్ ఇప్పటికే తెలిపిన విధంగా రూల్స్ అమల్లోకి వచ్చేశాయి. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీకర్ణన్ జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల నిర్వాహణపై మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఎన్నికల ప్రచారంకు గడుపు ముగిసిపోయిందన్నారు. నవంబర్ 11న జరిగే  ఉపఎన్నికలకు అన్నివిధాలుగా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఎన్నికల  బరిలో 58 మంది ఉన్నారన్నారు.  మొత్తంగా 4 బ్యాలెట్ యూనిట్లు ఉంటాయన్నారు. సోమవారం కోట్ల విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డిస్టేడియంలో ఎన్నికల సామాగ్రి పంపిణీ చేస్తామన్నారు. నియోజక వర్గంలో 407 పోలీంగ్ స్టేషన్ లు ఉన్నాయన్నారు. అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లలో వెబ్ కాస్టింగ్ ఉంటుందన్నారు.

ఈసారి డ్రోన్లను కొత్తగా నిఘా ఉంటుందని ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీకర్ణన్ స్పష్టం చేశారు. మొత్తంగా..407 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని, 139 లొకేషన్స్ లో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈ సారి ఓటింగ్ సమయాన్ని గంట పొడిగించడం జరిగిందన్నారు. ఉదయం 7గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలు ఓటు హక్కు వినియోగంకు అవకాశం ఉంటుందన్నారు. 

 ఆరు గంటలు లోపల క్యూలైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.  ఐడి ప్రూఫ్ ఖచ్చితంగా తీసుకొని రావాలన్నారు. ఈవీఎం మాక్ పోల్ ఉదయం ఐదు గంటలకు ఉంటుందన్నారు.  ఫ్లైయింగ్ స్క్వాడ్ 45, స్టాటిక్ సర్వేలయన్స్ టీమ్స్ -45, వీడియో సర్వేలయన్స్ 4 ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

Read more: CM Revanth reddy: కేసీఆర్‌తోనే బీఆర్ఎస్ పనైపోయింది..!.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

2060 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది పని చేస్తారని ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. ఎన్నికల సామాగ్రిని కోట్ల విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియం లో  ఇస్తున్నామనితెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ సమాచారం ప్రసారం చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. దీని కోసం స్పెషల్ టీమ్స్ పని చేస్తున్నాయని ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీకర్ణర్ తెలిపారు.

 

