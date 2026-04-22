What Are TGSRTC JAC Key Demands: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మె మొదలైంది. అయితే వేల సంఖ్యలో బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అవ్వడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, కూలీలు బస్సులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దిల్షుఖ్ నగర్, జూబ్లీహిల్స్, ఎంజీబీఎస్, లకఢీకాపూల్ లో పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణీకులు బస్సులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరికొంతమంది నడక మార్గంలో వెళ్తున్నారు. హైదరాబాదులో 20 లక్షల మంది వరకు ఆర్టీసీ పైనే ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అయితే అదనంగా వారి నుంచి డబ్బు దండుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈరోజు మరోసారి చర్చలు..
ఆర్టీసీ సమ్మె కారణంగా రవాణా వ్యవస్థకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ఎంజీబీఎస్ లో కూడా బస్సులు డిపోకే పరిమితం కావడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రభుత్వంతో చర్చలు విఫలం అవ్వడంతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు నేడు సమ్మెకు దిగారు. అయితే ఈరోజు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో మరోసారి చర్చలకు అవకాశం ఉండగా సమ్మెపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
టీజీఎస్ఆర్టీసీ చేసిన డిమాండ్లు ఏంటి..?
ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలోని వాగ్దానాలు అన్నింటిని నెరవేర్చాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ జేఏసీ డిమాండ్ చేసింది. అంతే కాదు ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి. పెండింగ్లో బిల్లులు క్లియర్ చేయాలి. 2017 నుంచి అలవెన్సులను కూడా పెంచాలి. 2021 నాటి పే రివిజన్ అంటే (30% ఫిట్ మెంట్) అమలు కూడా చేయాలి. కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేసి వర్క్ షాపులను మరింత బలోపేతం చేయాలి. ఆర్టీసీ అప్పులను ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేయాలి. బడ్జెట్లో 3 శాతం కేటాయించాలి. ఇక ఎనిమిది గంటల షిఫ్ట్ కూడా అమలు చేయాలని ఆర్టీసీ జేఏసీ డిమాండ్ చేస్తోంది.
ఆర్టీసీకి ఒకరోజు ఎంత నష్టమంటే..?
సమస్యల పరిష్కారం కోసం జరిగిన చర్చల విఫలం కావడంతో ఆర్టీసీ సమ్మెకు దిగింది. అయితే సంస్థకు భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఆర్టీసీకి డైలీ రూ.13 కోట్ల నుంచి రూ.16 కోట్ల వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది. పండుగ రోజుల్లో అయితే రూ. 18 కోట్లు వరకు వస్తుంది. ఆర్టీసీ మొత్తం 9,375 బస్సులు ఉండగా.. ఒక్కో బస్సుకు రోజుకు సగటున రూ.18 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా.
సమ్మెతో డేంజర్ బెల్స్..
సమ్మె విచ్చిన్నం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రైవేటు డ్రైవర్లతో బస్సులు నడిపించాలని చూస్తోంది. కానీ హైదరాబాద్ రోడ్లమీద బస్సు నడపడం అనుభవం లేని డ్రైవర్లకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతుంది. గతంలో ప్రైవేట్ డ్రైవర్ల వల్ల జరిగిన ప్రమాదాలు రికార్డులు బయటపెడుతున్నాయి. అంతేకాదు బస్సు బయటకు వస్తే అడ్డుకుంటామని జేఏసీ కూడా హెచ్చరికలు చేస్తోంది. శాంతి భద్రతల దృష్ట్యా 5000 మంది పోలీసులను డిపోల వద్ద హోంశాఖ మొహరించేందుకు యత్నిస్తోంది.
మెట్రో కిటకిట ..
అర్ధరాత్రి నుంచి బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అవడంతో ప్రయాణికులు మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వాహనాలు అధిక ఛార్జీలతో దండుకునే ఆస్కారం ఉంది.
విధులకు హాజరవ్వండి… RTC ఎండీ
ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తూనే అందరు విధులకు హాజరు కావాలని ఎండి వై నాగిరెడ్డి కోరారు. ఐఏఎస్ అధికారుల కమిటీ సమస్యల పరిష్కారానికి నాలుగు వారాల సమయం పడుతుందన్నారు. దశలవారీగా డిమాండ్లు నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కొందరు తప్పుదోవ పట్టించి సమ్మెకు పిలుపునిస్తున్నారని, ఇది సామాన్య ప్రజలపై తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తుందని కార్మికులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.