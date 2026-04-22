TGSRTC Strike: టీజీఎస్‌ఆర్‌టీసీ జేఏసీ డిమాండ్లు ఏంటి? సమ్మెతో ఆర్టీసీకి ఒక రోజు నష్టం ఎంతో తెలుసా?

What Are TGSRTC JAC Key Demands: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ సమ్మె కారణంగా బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అవ్వడంతో సామాన్యులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. కూలీలు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఉదయం 5 గంటల నుంచి ఇంటి నుంచి పనులకు బయలుదేరతారు. దిల్‌షుక్‌ నగర్‌, లకఢీకాపూల్‌, వద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణీకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆటోవాలతో బేరాలాడుతూ, కొంతమంది భుజాలు బ్యాగులు వేసుకొని నడక మొదలుపెట్టారు. అయితే ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రభుత్వ ముందు పెట్టిన డిమాండ్స్ ఏంటి? ఒక్కరోజు సమ్మె కారణంగా సంస్థకు కలిగే నష్టం ఎంత? తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:01 AM IST

What Are TGSRTC JAC Key Demands: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు తమ డిమాండ్‌లను నెరవేర్చాలని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మె మొదలైంది. అయితే వేల సంఖ్యలో బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అవ్వడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, కూలీలు బస్సులు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దిల్‌షుఖ్‌ నగర్, జూబ్లీహిల్స్, ఎంజీబీఎస్, లకఢీకాపూల్ లో పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణీకులు బస్సులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరికొంతమంది నడక మార్గంలో వెళ్తున్నారు. హైదరాబాదులో 20 లక్షల మంది వరకు ఆర్టీసీ పైనే ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అయితే అదనంగా వారి నుంచి డబ్బు దండుకునే అవకాశం ఉంది.

ఈరోజు మరోసారి చర్చలు..
ఆర్టీసీ సమ్మె కారణంగా రవాణా వ్యవస్థకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ఎంజీబీఎస్ లో కూడా బస్సులు డిపోకే పరిమితం కావడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రభుత్వంతో చర్చలు విఫలం అవ్వడంతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు నేడు సమ్మెకు దిగారు. అయితే ఈరోజు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో మరోసారి చర్చలకు అవకాశం ఉండగా సమ్మెపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 టీజీఎస్ఆర్‌టీసీ చేసిన డిమాండ్లు ఏంటి..?
ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలోని వాగ్దానాలు అన్నింటిని నెరవేర్చాలని టీజీఎస్ఆర్‌టీసీ జేఏసీ డిమాండ్ చేసింది. అంతే కాదు ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి. పెండింగ్లో బిల్లులు క్లియర్ చేయాలి. 2017 నుంచి అలవెన్సులను కూడా పెంచాలి. 2021 నాటి పే రివిజన్ అంటే (30% ఫిట్ మెంట్) అమలు కూడా చేయాలి. కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేసి వర్క్ షాపులను మరింత బలోపేతం చేయాలి. ఆర్టీసీ అప్పులను ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేయాలి. బడ్జెట్లో 3 శాతం కేటాయించాలి. ఇక ఎనిమిది గంటల షిఫ్ట్ కూడా అమలు చేయాలని ఆర్టీసీ జేఏసీ డిమాండ్ చేస్తోంది.

ఆర్టీసీకి ఒకరోజు ఎంత నష్టమంటే..?
సమస్యల పరిష్కారం కోసం జరిగిన చర్చల విఫలం కావడంతో ఆర్టీసీ సమ్మెకు దిగింది. అయితే సంస్థకు భారీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఆర్టీసీకి డైలీ రూ.13 కోట్ల నుంచి రూ.16 కోట్ల వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది. పండుగ రోజుల్లో అయితే రూ. 18 కోట్లు వరకు వస్తుంది. ఆర్టీసీ మొత్తం 9,375 బస్సులు ఉండగా.. ఒక్కో బస్సుకు రోజుకు సగటున రూ.18 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా.

సమ్మెతో డేంజర్ బెల్స్..
సమ్మె విచ్చిన్నం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రైవేటు డ్రైవర్లతో బస్సులు నడిపించాలని చూస్తోంది. కానీ హైదరాబాద్ రోడ్లమీద బస్సు నడపడం అనుభవం లేని డ్రైవర్లకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతుంది. గతంలో ప్రైవేట్ డ్రైవర్ల వల్ల జరిగిన ప్రమాదాలు రికార్డులు బయటపెడుతున్నాయి. అంతేకాదు బస్సు బయటకు వస్తే అడ్డుకుంటామని జేఏసీ కూడా హెచ్చరికలు చేస్తోంది. శాంతి భద్రతల దృష్ట్యా 5000 మంది పోలీసులను డిపోల వద్ద హోంశాఖ మొహరించేందుకు యత్నిస్తోంది. 

 

మెట్రో కిటకిట ..
అర్ధరాత్రి నుంచి బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అవడంతో ప్రయాణికులు మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వాహనాలు అధిక ఛార్జీలతో దండుకునే ఆస్కారం ఉంది.

విధులకు హాజరవ్వండి… RTC ఎండీ
ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తూనే అందరు విధులకు హాజరు కావాలని ఎండి వై నాగిరెడ్డి కోరారు. ఐఏఎస్ అధికారుల కమిటీ సమస్యల పరిష్కారానికి నాలుగు వారాల సమయం పడుతుందన్నారు. దశలవారీగా డిమాండ్లు నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కొందరు తప్పుదోవ పట్టించి సమ్మెకు పిలుపునిస్తున్నారని, ఇది సామాన్య ప్రజలపై తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తుందని కార్మికులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

