/New scheme: తెలంగాణలో కొత్త స్కీమ్.. ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల బెనిఫిట్! నేడే మంత్రివర్గ భేటీ, ఎవరికి లబ్ది?

Indiramma Kutumba Jeevitha Bheema Guidelines: తెలంగాణ బడ్జెట్లో చెప్పిన విధంగానే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం (IKJBP)పై ఈరోజు ముఖ్యమైన సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల బీమా లభిస్తుంది. జూన్ 2 నుండి ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం ప్రతి కుటుంబానికి అమలు చేస్తామని బడ్జెట్ సమావేశంలో మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, ఈ పథకానికి దాదాపు నాలుగు వేల కోట్లు కూడా కేటాయిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. పేద, మధ్యతరగతి అనే తేడా లేకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు, అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి దీని ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుందని ఆయన చెప్పారు.
నేడే కీలక నిర్ణయం...
ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి, ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా ప్రయోజనం కల్పించేలా ఈరోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని ప్రభుత్వం త్వరలోనే ప్రారంభించనుంది. దీనికి సంబంధించిన విధివిధానాలను కూడా అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి దీనిపై నేడు చర్చించనున్నారు. పథకానికి సంబంధించిన రూల్స్, ఇతర గైడ్లైన్స్ను కూడా వారు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా మార్గదర్శకాలు...
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయనున్న ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకానికి సంబంధించిన సరైన డాక్యుమెంట్లు ఇతర నియమాల గురించి త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. గతంలో ప్రభుత్వం ఆలోచించిన కొన్ని మార్గదర్శకాలను పరిశీలిస్తే, కుటుంబానికి ఆధారమైన వ్యక్తి ఆకస్మికంగా మరణిస్తే ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడకుండా ఆదుకోవడానికి ఈ ఇందిరమ్మ జీవిత పథకాన్ని తీసుకువచ్చారు. దీనికి లబ్ధిదారుల తరఫున పూర్తి ప్రీమియాన్ని కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది.
ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమాకు అర్హతలు...
ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమాకు అర్హత పొందాలంటే, దరఖాస్తుదారుడు తెలంగాణ వాసి అయి ఉండాలి. కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే ఈ బీమా లభిస్తుంది. వారు వైట్ రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుల వయస్సు 18 నుంచి 59 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
ఈ పథకానికి కావలసిన డాక్యుమెంట్స్..
ఆధార్ కార్డు, వైట్ రేషన్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా, ఇంటి అడ్రస్, నామిని వివరాలు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం కోసం త్వరలో ఆన్లైన్ లేదా మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించవచ్చు. లేదా ప్రజాపాలన కేంద్రాల ద్వారా కూడా అర్హులైన లబ్ధిదారులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఫారంలో నామినీ వివరాలు కచ్చితంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఫారం తిరస్కరించబడుతుంది. ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తు దరఖాస్తుదారుడు మరణిస్తే, నేరుగా డబ్బు నామిని బ్యాంకు ఖాతాలోకి జమ అవుతాయి. కాబట్టి ఇది తప్పనిసరి. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఈ ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం చేరేలా ఈరోజు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ముఖ్యమైన సమావేశం నిర్వహించనుంది. దీనికి సంబంధించి అన్ని మార్గదర్శకాలు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
