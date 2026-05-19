Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /New scheme: తెలంగాణలో కొత్త స్కీమ్.. ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల బెనిఫిట్! నేడే మంత్రివర్గ భేటీ, ఎవరికి లబ్ది?

New scheme: తెలంగాణలో కొత్త స్కీమ్.. ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల బెనిఫిట్! నేడే మంత్రివర్గ భేటీ, ఎవరికి లబ్ది?

Indiramma Kutumba Jeevitha Bheema Guidelines: పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక గొప్ప శుభవార్తను అందించింది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల లబ్ధి చేకూరనుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌లో ఈ శుభవార్తను తెలియజేసింది. ప్రతి కుటుంబానికి ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం అమలు చేస్తామని తెలిపింది. ఈ పథకంలో భాగంగా ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ లభిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలపై ఈరోజు కీలక భేటీ కానుంది తెలంగాణ మంత్రివర్గం. ఆ పూర్తి సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 19, 2026, 06:59 AM IST|Updated: May 19, 2026, 06:59 AM IST
New scheme: తెలంగాణలో కొత్త స్కీమ్.. ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల బెనిఫిట్! నేడే మంత్రివర్గ భేటీ, ఎవరికి లబ్ది?
Image Credit: Indiramma Kutumba Jeevitha Bheema Guidelines:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల బెనిఫిట్! నేడే మంత్రివర్గ భేటీ, ఎవరికి లబ్ది?

ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల బెనిఫిట్! నేడే మంత్రివర్గ భేటీ, ఎవరికి లబ్ది?

indiramma kutumba jeevitha bheema scheme1 hr ago
2

ముడి చమురు ఎఫెక్ట్.. దేశంలో మళ్లీ పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్.. కొత్త ధరలివే..!!

Petrol Diesel Price Hike1 hr ago
3

ఈ రాశుల వారు పేదరికంలో పుట్టినా.. చివరకు కోటీశ్వరులు కావడం పక్కా.. దేనికి లోటుండదు..

Lucky Zodiac Signs1 hr ago
4

CSK Vs SRH Live Score: చెపాక్‌లో చెన్నైకు SRH చెక్.. ప్లే ఆఫ్స్‌లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ

CSK vs SRHMay 18
5

SRH Qualified: చెన్నైకి తీవ్ర నిరాశ.. ఐపీఎల్‌ 2026 ప్లేఆఫ్స్‌లోకి హైదరాబాద్

CSK vs SRHMay 18