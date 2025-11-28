English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kavitha Political: బీఆర్ఎస్ కు బై బై తర్వాత కవితక్క పొలిటికల్ దారేది..!

Kavitha Political: బీఆర్ఎస్ కు బై బై తర్వాత కవితక్క పొలిటికల్ దారేది..!

Kavitha Political Way:తెలంగాణ గడ్డపై విప్లవాత్మక మార్పు… కొత్త రాజకీయపార్టీ పురుడు పోసుకోబోతోంది. తెలంగాణ సాధనలో కేసీఆర్‍ది ఓ చరిత్ర.. ఉద్యమంతో కలను సాకారం చేశారు. కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో సామాజిక తెలంగాణ సాధనే లక్ష్యంగా విభిన్న అజెండాతో నయా రాజకీయ పార్టీ ఆవిష్కరణకు కవిత  కసరత్తు చేస్తుందనే వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:30 AM IST

Trending Photos

Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
8
Gold Rate Today
Gold: ప్రతినెలా చిట్టీ కట్టి బంగారం కొనడం మంచిదా? లేదంటే లోన్ తీసుకుని బంగారం కొంటే లాభమా?
Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!
6
Sale Note Get Lakhs
Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
6
snake repellent plant
Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!
Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
5
Hema Chandra Divorce
Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
Kavitha Political: బీఆర్ఎస్ కు బై బై తర్వాత కవితక్క పొలిటికల్ దారేది..!

Kavitha New Party : తెలంగాణ సాధించాలనే ఆకాంక్ష దశాబ్ధాలుగా ఉన్నా.. పోరాటాలు ఫలితమివ్వలేకపోయాయి. తలపండిన ఉద్ధండులు.. హేమాహేమీలు కలిసి ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున ఎగిసేలా చేశారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ సాధించుకోవాలనే ఆకాంక్షను భావితరాలకు అందించగలిగారు. కాలక్రమంలో తెలంగాణ ఉద్యమం కొత్తరూపును సంతరించుకుంది. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ మార్గదర్శకంలో కేసీఆర్ ఉద్యమ సారధిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఉద్యమ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి రాజకీయ పార్టీగా రూపుదిద్దుకుంది. నీళ్లు.. నిధులు... నియామకాలు... ప్రధాన అజెండాతో ఉద్యమాన్ని ఊహించని మలుపులు తిప్పారు. గల్లీనుంచి ఢిల్లీదాకా ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగసింది. పల్లెపల్లెకు ఉద్యమ ఆకాంక్షను తీసుకు వెళ్లడంలో అన్నివర్గాలు సఫలమయ్యాయి. పిల్లా పాపలతోసహా ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యమయ్యారు. మేధావులు.. విద్యావంతులు... నిరుద్యోగులు.. విద్యార్థులు... ఊళ్లల్లో మహిళలు, రైతులు, యువత, పిల్లాపాపలు ఉద్యమానికి జై కొట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉద్యమ నేపథ్యంలో కేసీఆర్‌కు తోడుగా అమెరికాలో ఉన్న ఆయన కుమార్తె కవిత తెలంగాణ జాగృతిని ఏర్పాటుచేసి మహిళలను, యువతను భాగస్వామ్యం చేశారు. జాగృతి కార్యక్రమంతో తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్షను ప్రజలకు వివరించి, సామాజిక, సాంస్కృతి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంలో కవిత సక్సెస్ అయ్యారు. ఎప్పుడైనా సరే.. ఎక్కడైనా సరే... ఏది మాట్లాడాలన్నా... కేసీఆర్ అనే మూడక్షరాలు ఓ బ్రాండ్‌గా మారాయి. తెలంగాణ జాగృతితో వచ్చిన కవితను కేసీఆర్ బిడ్డగా ఆదరించారు. ప్రధాన పట్టణాల్లో బతుకమ్మ సంబరాలతో కవిత ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు.

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

అందరూ ఆకాంక్షించనట్లే తెలంగాణ సాధన కల సాకారమైంది. ఎన్నికల్లో ఊరూవాడా మద్దతు ఇవ్వడంతో 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉద్యమ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి విజయభేరి మోగించింది. ఉద్యమ సారధిగా.. ఆ పార్టీనేత కేసీఆర్ ప్రభుత్వ అధికార పీఠాన్నిచేజిక్కించుకున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో మహిళలను భాగస్వామ్యం చేయడంలో తనవంతు పాత్ర పోషించిన కవితకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. కేసీఆర్ కుమార్తెగా ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లినా మంచి ఆధరణ లభించింది. కాలక్రమంలో కవిత రాజకీయంగా గుర్తింపు సాధించే ప్రయత్నంలోనూ ముందడుగువేసింది. ఎన్నికల్లో నిలబడానే ఆకాంక్షను తండ్రి కేసీఆర్ కు చెప్పడమే తడవుగా 2014 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్ పార్లమెంటు స్థానంనుంచి పోటీకి నిలబెట్టారు. కేసీఆర్ కూతురుగా పరిచయం ఉన్న కవితకు అన్నివర్గాల మద్ధతు లభించింది. ఆ ఎన్నికల్లో ఒక లక్షా 67 వేల 184 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. 2019లో జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేసి ప్రజాదరణకు దూరం కావడంతో 70వేల పైచిలుకు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. కుమార్తె కవిత ఓటమిని తట్టుకోలేని కేసీఆర్ కొద్దిరోజుల వ్యవధిలోనే స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులకోటాలో నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా బరిలో దింపి ప్రజావిశ్వాసం చూరగొనే ప్రయత్నంలో సఫలమయ్యారు. ఉద్యమ నేపథ్యంలో ఏర్పడిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మారింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఎన్నికల ఫలితాలు తారుమారయ్యాయి. కలహాలు.. చీలికలకు కారణమయ్యాయి.

తెలంగాణలో కేసీఆర్ రెండో సారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతున్న కవిత… ఊహించని విధంగా ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో నిందితురాలిగా కేసులు ఎదుర్కొన్నారు. ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పోలీసులు, సీబీఐ, ఎన్ ఫోర్స్‌ మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసుల్లో విచారణ ఎదుర్కొన్న తర్వాత అరెస్టయ్యారు. దీంతో ఐదు నెలలపాటు తీహార్ జైల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు బెయిలుతో విడుదలయ్యారు. లిక్కర్ కుంభకోణంలో కవిత అరెస్టు పరిణామాలతో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఊహించని డ్యామేజి జరిగిందనే భావన ఆపార్టీ నాయకుల్లో వ్యక్తమైంది. లిక్కర్ కేసుతో జైలుకెళ్లివచ్చిన తర్వాత తండ్రి కేసీఆర్‌తో కవితకు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిందన్న విషయం చర్చనీయాంశమైంది. కేసీఆర్ కుటుంబంలో, బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయి. 

లిక్కర్ కుంభకోణం కేసులో తీహార్ జైలుకెళ్లి వచ్చిన తర్వాత కవితను ఉద్ధేశపూర్వకంగా దూరంగా పెడుతూ వచ్చారన్నది వాస్తవమేనన్న విషయం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. బీఆర్ఎస్ సిల్వర్ జూబ్లీ సభ తర్వాత... కేసీఆర్‌కు కవిత రాసిన లేఖ లీక్ కావడం కలకలం రేపింది. కన్నతండ్రికి, పార్టీకి దూరంగా ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఎమ్మెల్సీ కవిత తన ఆవేదనను అక్షరాల రూపంలో వ్యక్తంచేశారు. నాన్న కేసీఆర్ కు రాసిన లేఖాసమాచారం పార్టీలో పెను ప్రకంపనలకు దారితీసింది.

ఎమ్మెల్సీ కవిత స్వయంగా మీడియా ముందుకు వచ్చి.. కన్నీళ్లతో ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. కన్నతండ్రి చుట్టూ దెయ్యాలనున్నాయని, ఆ పార్టీ నాయకులను తొలి సారిగా దుయ్యబట్టారు. కాళేశ్వరంపై అసెంబ్లీలో చర్చతో అవినీతి అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేయించాలనన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. గుండెల్లో గూడుకట్టుకున్న ఆవేదన మరోసారి కన్నీటి ఆవేదనతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కవిత వ్యాఖ్యలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే కాదు.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. 

కేసీఆర్‌కు తొలినుంచి ప్రధాన రాజకీయ అనుచరుడిగా ఉంటున్న దగ్గరి బంధులువులు హరీశ్ రావు, జోగినిపల్లి సంతోష్‌ కుమార్ వ్యవహారశైలిని కవిత ఎండగట్టారు. కేసీఆర్ తన రాజకీయ అనుభవంతో తెలంగాణ ప్రజలు, నీళ్ల గురించి ఆలోచన చేస్తే... హరీష్ రావు, సంతోష్‌లు మాత్రంపెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్మక్కై ఆస్తులు పెంచుకునే ఆలోచన చేశారని కవిత ఘాటు విమర్శలు చేశారు. వీరిద్దరి వెనుక ఉండి కుట్రలు చేస్తున్నది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అని ఆరోపించారు. కేసీఆర్‌పై సీబీఐ విచారణ చేపట్టే పరిస్థితి రావడం తనను వేదనకు గురిచేస్తోందని అన్నారు. కేసీఆర్‌పై సీబీఐ విచారణ పరిస్థితి వచ్చాక.. పార్టీ ఉంటే ఎంత? లేకపోతే ఎంత? అని కూడా ఆమె తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దీంతో కూతురు కవిత పార్టీలైన్ దాటారని బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీనుంచి బహిష్కరిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాల ద్వారా ప్రకటించారు. దీంతో ఎమ్మెల్సీ కవిత పార్టీకి దూరమయ్యారు. తన వ్యక్తిగత గుర్తింపునకు దోహదమైన తెలంగాణ జాగృతితో సామాజిక ఉద్యమ కార్యకర్తగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. కన్న తండ్రి పెట్టిన రాజకీయ పార్టీలో తనకు స్థానం లేనప్పుడు, ఆయనకు దూరంగా ఉండటాన్ని భరించలేని కవిత గుండెనిబ్బరంతో కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఇన్నాళ్లు తండ్రి కేసీఆర్ పేరు ప్రస్తావించకుండా.. ఆయన ఫోటో లేకుండా ఎలాంటి పని తలపెట్టని ఎమ్మెల్సీ కవిత... ఇక నుంచి ఆయన పేరును ఎక్కడా వాడకుండా.. ఆయన ఫోటో లేకుండా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని డిసైడైంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె స్వయంగా ప్రకటించారు. అందుకే ఎమ్మెల్సీ కవిత ఇకనుంచి తన ప్రచార కార్యక్రమాల్లోనూ… తెలంగాణ జాగృతితో సామాజిక కార్యక్రమాల్లో తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జైశంకర్ సార్ ఫోటో వాడుతానని కవిత తెలిపారు. కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాజకీయ తెలంగాణ అని... బీసీలకు, మహిళలకు,యువతకు, నిరుద్యోగులకు, విద్యార్థులకు న్యాయం జరగలేదని కవిత విచారం వ్యక్తంచేశారు. సామాజిక తెలంగాణ సాధనే లక్ష్యంగా 33 జిల్లాల్లో తెలంగాణ జాగృతి - జనంబాట కార్యక్రమంతో ఎమ్మెల్యే కవిత ప్రజల్లోకి వెళ్లబోతున్నారు. నిజామాబాద్ వేదికగా ఈనెల 25వ తేదీనుంచి తెలంగాణ జాగృతి-జనంబాట కార్యక్రమంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాదయాత్రతో తెలంగాణను చుట్టిరాబోతున్నారు.

తెలంగాణ జిల్లాలలను పాదయాత్రతో చుట్టి, మహిళలు, యువతీ యువకులు, నిరుద్యోగులు, రైతులు, విద్యార్థుల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తామని కవిత చెబుతున్నారు. మొత్తంమీద తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయాలను తీసుకుని, వారి మద్ధతు కూడగట్టుకున్న తర్వాత కొత్త రాజకీయపార్టీని ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఈ పార్టీతో కవిత  సారథ్యంలో 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రోడ్డు మ్యాప్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. మొత్తంమీద కారణాలు ఏవైనా సరే తెలంగాణ గడ్డపై కొత్తరాజకీయ పార్టీ పుట్టుకతో రాజకీయాల్లో సమీకరణాలు మారబోతున్నాయి. కొత్త సమీకరణాలతో ఏపార్టీకి ఎలాంటి రాజకీయ ప్రయోజనాలు లాభిస్తాయోనని రాజకీయ పరిశీలకులు, ప్రజలు ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.
జీ న్యూస్ సౌజన్యంతో 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

MLC KavithaMLC Kavitha NewsKavitha Political Way BRSKCRHarish Rao

Trending News