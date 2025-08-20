English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Marwari Go Back: మార్వాడీ గో బ్యాక్ వెనుక కుట్ర ఉందా..? తెలంగాణలో ఏం జరుగుతోంది..?

Marwari Go Back: మార్వాడీలు గో బ్యాక్ అంటూ తెరపైకి వచ్చిన నినాదం ఇప్పుడు తెలంగాణవ్యాప్తంగా రచ్చ రాజేస్తోంది. ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేస్తున్న మార్వాడీలు.. తిరిగి వెళ్లొపోవాలంటూ సాగుతున్న నిరసన ప్రదర్శనలు పెను దుమారం రేపుతున్నాయి. మార్వాడీలను టార్గెట్ చేయడానికి కారణాలేంటి ? ఈ వ్యవహారం ఎందుకు రాజకీయ రంగు పులుముకుంటోంది? మార్వాడీలను పంపాలంటున్న వారు.. మరో వర్గంపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు ? స్థానికుల ఉపాధికి అడ్డంకి మార్వాడీలేనా ? 

Written by - Attili Sai Aditya | Last Updated : Aug 20, 2025, 06:21 PM IST

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
Marwari Go Back: మార్వాడీ గో బ్యాక్ వెనుక కుట్ర ఉందా..? తెలంగాణలో ఏం జరుగుతోంది..?

Marwari Go Back: మార్వాడీ గో బ్యాక్ ఉద్యమం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఊపందుకోవడం ఉద్రిక్తతలకు తెరతీస్తోంది. వ్యాపారాల కోసం వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిన మార్వాడీలు.. స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా చేస్తున్నారాన్నది వారిపై ప్రధాన ఆభియోగం. ఇందులో నిజం ఎంత ఉంది ? నిజంగానే మార్వాడీల వల్ల స్థానికులకు నష్టం జరుగుతోందా ? తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత ఎప్పుడూ లేనంతగా గో బ్యాక్ మార్వాడీ ఉద్యమం మొదలవ్వడానికి కారణాలేంటన్న చర్చ ఇప్పుడు జరుగుతోంది. అయితే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవడానికి ముందు మార్వాడీల గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. 

చాలా మంది అనుకున్నట్లు మార్వాడీ అంటే ఒక కులం కాదు. ఇది రాజస్థాన్‌లోని ఒక ప్రాంతం. అక్కడ మార్వార్ అనే  ప్రాంతానికి చెందిన వారినే మార్వాడీలుగా పిలుపుస్తుంటారు. ఇందులో బ్రాహ్మణులు, రాజ్‌పుట్‌లు, బనియాలు అంటే వైశ్యులు ఉన్నారు. అంతేకాదు మార్వార్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారిలో ముస్లింలు, జైనులు, సిక్కులు కూడా ఉంటారన్నది సుస్పష్టం. అక్కడి నుంచి వచ్చి వ్యాపారాలు చేసుకునే ముస్లింలను మార్వాడీ ముస్లింలగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. పశ్చిమ రాజస్థాన్‌లోని ఈ ప్రాంతం జోధ్‌పూర్, పాలి, నాగౌర్, జలోర్, బార్మర్, బికనీర్, జైసల్మేర్ వంటి జిల్లాలకు విస్తరించి ఉంది. ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన మార్వాడీలు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేస్తూ గుర్తింపు పొందారు. ఇదే క్రమంలో తెలంగాణాకు వచ్చి స్థిర పడ్డారు.

 తెలంగాణలో ఇటీవల జరిగిన ఓ చిన్న ఘటన చినికి చినికి గాలి వానలా మార్వాడీ గో బ్యాక్ ఉద్యమానికి తెరతీసింది. పార్కింగ్ విషయంలో ఓ మార్వాడీకి స్థానికుడికి గొడవ చెలరేగడంతో అది పెద్ద రాద్ధాంతంగా మారింది. చివరికి ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన మార్వాడీలు తిరిగి వెళ్లిపోవాలన్న డిమాండ్లు మొదలయ్యాయి. 
కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా మార్వాడీ గో బ్యాక్ ఉద్యమానానికి అండగా నిలుస్తుండటంతో ఈ వ్యవహారానికి రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. నిజానికి బీజేపీకి అండగా నిలిస్తూ వస్తున్న మార్వాడీలను అణిచివేసేందుకే ఈ అంశాన్ని తెరపైకి తెస్తున్నారని విమర్శించే వారూ ఉన్నారు.  ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేస్తున్న మార్వాడీలు..జీఎస్టీ, రాష్ట్ర పన్నులు చెల్లించడం లేదనీ, నగదు రహిత లావాదేవీలను అనుమతించకుండా.. కేంద్ర రాష్ట్రాలకు నష్టం చేకూరుస్తున్నారని మార్వాడీ వ్యతిరేకులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో ఏ మాత్రం నిజం లేదని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

చాలా వరకు మార్వాడీలు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ బతుకుతున్నారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు కోసం ఉద్యమంగా మొదలై..  తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించింది. తెలంగాణ అస్తిత్వమైన  నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలకు మార్వాడీలు వల్ల ఏ రకమైన నష్టం లేదన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.  మరి వారితో సమస్య ఏంటని ప్రశ్నించే వారూ ఉన్నారు.  భారత పౌరలు సువిశాలమైన ఈ దేశంలో ఏ మూలైనా జీవించే హక్కును రాజ్యాంగమే కలిస్తోంది. ఎవరైనా... ఎక్కడైనా బతకవచ్చు.. చట్ట విరుద్ధం కాని ఏ పని అయినా చేసుకుని బతుకొచ్చు. కాదనే అధికారం ఏ ఒక్కరికీ లేదు. మరి ఇందులో మార్వాడీలు చేస్తున్న తప్పేంటి ? మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఇతర రాష్ట్రాలు.. దేశాల్లో లేరా ?

మరోపక్క మతం నెపంతో దేశం మొత్తం చాపకింద నీరులా రోహింగ్యాలు విస్తరిస్తున్నారన్నది బహిరంగ రహస్యం. పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్‌ లాంటి దేశాల నుంచి ఏళ్ల క్రితం వచ్చి.. ఇక్కడి వారిగా చెలామణి అవుతున్న వారి ఉదంతాలు ఎన్నో వెలుగు చూస్తున్నాయి. కొందరు లవ్ జీహాద్ పేరుతో మత విధ్వంసానికి తెగబడుతుంటే.. ఇంకొందరు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకుంటూ పెను విధ్వంసానికి కారకులవుతున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్‌ నుంచి వచ్చిన స్థిరపడిన వారి గురించి పట్టించుకున్న వారే లేరన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. మన దేశ భద్రతకు, సంస్కృతికి ముప్పుగా మారుతున్న రోహింగ్యాలనో మరో వర్గాన్నో గో బ్యాక్ అంటూ మనం ఎందుకు నినాదాలు ఇవ్వడం లేదన్న ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

మార్వాడీల వ్యవహారంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సైతం ఇలాంటి అభిప్రాయాన్నే వ్యక్తం చేశారు.  పెట్టుబడులు తెచ్చే వారిని తరిమేస్తారా? అని నిలదీశారు. ఒక వైపు పాతబస్తీలో వేలాది మంది రోహింగ్యాలు నివసిస్తుంటే మాట్లాడని వారు... బతుకు తెరువు కోసం వచ్చిన మార్వాడీలను ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. అంతే కాదు గో బ్యాక్ మార్వాడీ వెనుక హిందూ మతాన్ని చీల్చే కుట్ర ఉందని బండి సంజయ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

తెలంగాణ ఈ తరహా ఉద్యమం రూపుదిద్దుకోవడం రాజకీయంగా ఎవరికి లాభం ? ఎవరికి నష్టం అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే.. రాష్ట్ర భవిష్యత్‌కు, రాష్ట్ర వాసులకు ఇది ఏ మాత్రం క్షేమకరం కాదని సామాజికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇతర దేశాల వారిపై విషం కక్కుతున్నారంటూ కొందరు అగ్ర దేశాల అధినేతలను విమర్శిస్తున్న మనం.. మాత్రం చేస్తున్నది ఏమిటన్నది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలన్న అభిప్రాయలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

About the Author
Marwari Go BackMarwari Go Back MovementMarwadi Go Back MovementMarwadi Go Back

Trending News