Urea Shortage: రైతన్నకు ఎందుకు ఈ కష్టం.. యూరియా సంక్షోభానికి కారకులెవరు..?

Urea Shortage: ఎద్దు ఏడ్చిన వ్యవసాయం.. రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం బాగుపడదని పెద్దలంటారు. ఇప్పుడు రైతులకు పెద్ద కష్టమే వచ్చింది. పంటలకు కావాల్సిన యూరియా లభ్యం కాకపోవడంతో అన్నదాతలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. దాదాపు రెండు నెలలుగా ఎక్కడ చూసినా ఒకే దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. రైతులు ఎరువుల కోసం క్యూలో గంటల తరబడి పడిగాపులు పడుతుండటం కలవరపెడుతోంది.కొన్ని చోట్ల యూరియా కోసం వెళ్లిన రైతులపై పోలీసులు లాఠీలతో ప్రతాపం చూపిన ఘటనలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అన్నింటినీ భరిస్తూ అన్నదాతలు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. వర్షాలను కూడా లెక్క చేయకుండా తమ వంతు వచ్చే వరకూ నిరీక్షిస్తూ తంటాలు పడుతున్నారు.
సింగిల్ విండోలు, ఆగ్రోస్, ప్రైవేటు ఫెర్టిలైజర్ల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు రైతన్నలు. కనీసం బ్లాక్లో కూడా యూరియా దొరక్కపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల దళారులు రెట్టింపు ధర కంటే ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముతూ అన్నదాతలను నిలువుగా దోచుకుంటున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా ప్రభుత్వాలు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతుల ఆందోళనలు మిన్నంటాయి. వారికి రాజకీయ పక్షాలు తోడవ్వడంతో నిరసన జ్వాలలు మరింతగా ఎగసిపడుతున్నాయి.
పంటలు బాగా పండాలంటే యూరియా ఎంతో అవసరమని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు. నత్రజని సమృద్ధిగా ఉండే ఎరువు యూరియా. పంట ఎదుగుదలలో నత్రజనిది కీలక పాత్ర. అయితే యూరియా అధిక వినియోగం వల్ల ముప్పు తప్పదని నిపుణులు ఒకపక్క హెచ్చరిస్తున్నారు. యూరియాకు బదులు సహజ ఎరువులు వాడాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే పశుపోషణ తగ్గడంతో సహజ ఎరువుల వినియోగం బాగా తగ్గిపోయింది. ఇక కాంప్లెక్స్ ఎరువులు భారీ ధర పలుకుతుండటం కూడా... యూరియా వైపు రైతులు మొగ్గు చూపడానికి కారణం.
తెలంగాణలో యూరియా కొరతపై పరస్పర విమర్శల పర్వం రాజకీయ కాకపుట్టిస్తోంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరే కారణమంటూ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పెద్దలు విమర్శల జోరు పెంచారు. కేంద్రంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏకంగా లేఖాస్త్రం సంధించారు. తెలంగాణ రైతులు యూరియా కోసం కష్టపడుతుంటే కేంద్రం నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తోందని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర రైతుల అవసరాల మేరకు యూరియా సరఫరా చేయాలని తాము లేఖల రూపంలోనూ, విజ్ఞప్తుల రూపంలో పదే పదే కోరినా కేంద్రం స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు. తెలంగాణ రైతుల పక్షాన నిలబడాల్సిన కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్ మోదీ భజనలో బిజీగా ఉన్నారన్నారు.రైతుల కోసం మోదీ సర్కార్పై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు తమతో కలిసి రావాల్సిన బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు పార్లమెంట్లో పత్తా లేరన్నారు. గల్లీలో లొల్లి చేయడానికి ఉత్సాహం చూపే వాళ్లు ఢిల్లీలో మోదీని ప్రశ్నించడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారని నిలదీశారు. మోదీ అంటే భయమా భక్తా అని ప్రశ్నించారు.
అయితే పదేళ్ల తమ పాలనలో యూరియా కొరత రాలేదనీ.. ఇదంతా రేవంత్ సర్కార్ అసమర్థత అంటూ మరోపక్క బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శనాస్త్రాలు ఎక్కుపెట్టారు. ముందస్తు చర్యలు తీసుకుని ఉంటే ..ఇప్పుడు పోలీసులను పెట్టి ఎరువులను అమ్మే పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అసలు రేవంత్రెడ్డికి పాలనపై అవగాహన లేదన్నారు. అయితే బీఆర్ఎస్ హయాంలోనూ రైతులు రోడ్డెక్కిన ఉదంతాలు చాలానే ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. అటు బీజేపీ నేతలు సైతం రేవంత్ సర్కార్పై ఎదురు దాడి పెంచారు. ఎంత యూరియా కావాలో సరిగ్గా చెప్పలేదనీ.. అందుకే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపడుతున్నారు.
నిజానికి ఉత్పత్తి సమస్యలు, పంపిణీలో ఆలస్యం కారణంగా యూరియా కొరత వచ్చిందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వరిసాగు బాగా పెరగడం కూడా యూరియా కొరతకు ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. 2014తో పోలిస్తే వరి సాగు పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి 23.07 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైతే.. ప్రస్తుత సీజన్లో 67.5 లక్షల ఎకరాలకు విస్తరించింది. ఇలా వరి సాగు పెరగడానికి కూడా అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.
ఎక్కవ యూరియాతో ఎక్కువ పంట వస్తుందని రైతులు భావించడంతో వినియోగం ఎక్కువగా పెరిగింది. యూరియాకు డిమాండ్ పెరగడం, సరఫరాలో వ్యత్యాసం కారణంగా ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటున్నారు. కొందరు రైతులు అవసరం లేకపోయినా.. ముందు ముందు ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశ్యంలో యూరియా కోసం పోటీ పడుతున్నారని కూడా అంటున్నారు. అయితే వ్యవసాయ అవసరాల కోసం వినియోగించాల్సిన యూరియా పారిశ్రామిక అక్రమంగా తరలిపోవడం కూడా కారణాలన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వర్షాకాల సీజన్ కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 9.80 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. అయితే కోత తర్వాత 8.30 లక్షల టన్నుల యూరియాను కేటాయించింది. అయితే ఇందులోనూ ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి సరఫరా అయ్యింది 5.32 లక్షల టన్నుల యూరియా మాత్రమే. దీంతో ఏకంగా 2.98 అంటే దాదాపు 35 శాతం లోటు ఏర్పడింది.
తెలంగాణకు ఇస్తామన్న మొత్తం 8.30 లక్షల టన్నుల యూరియాలో స్వదేశీ వాటా 4.34 లక్షల టన్నులైతే.. 3.96 లక్షలు టన్నులు విదేశాల నుంచి రావాలి. అయితే ఇందులో 2.05 లక్షల టన్నులే విదేశాల నుంచి వచ్చింది. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. చైనా, జర్మనీ, ఇరాన్, యమెన్ తదితర దేశాల నుంచి సరఫరా కావాల్సి ఉన్నా.. అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా ఇందుకు ఆటంకం కలిగింది. ఇక రామగుండం ఆర్ఎఫ్సీఎల్ ప్లాంట్లో సాంకేతిక కారణాల వల్ల పలుమార్లు ఉత్పత్తి నిలిచిపోవడం కూడా యూరియా కొరతకు మరో కారణం. ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకు సాంకేతిక సమస్యలతో దాదాపు 78 రోజులు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది.దాంతో సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఇలాంటి సమయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరస్పరం విమర్శలను పక్కపెట్టి రైతుల సమస్యలు తీర్చేందుకు నడుంకట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని పలువురు మేథావులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.